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Independence Day 2026: భారతదేశంలో ఈసారి నిర్వహించే స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం 79వదా లేదా 80నా? చరిత్ర ఏం చెబుతుందంటే?

80th Independence Day 2026: మరో వారం రోజుల్లో దేశవ్యాప్తంగా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు జరగనున్నాయి. ఆగస్టు 15న ఢిల్లీలోని ఎర్రకోటపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మువ్వన్నెల జెండాను ఎగురవేస్తారు. అయితే ఈసారి నిర్వహించుకోబోతున్న స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం 79వదా లేదా 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవమా అనేది ప్రజల్లో అనిశ్చితి నెలకొంది. దానిపై ఇప్పుడు క్లారిటీ తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 03, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:36 PM IST
Independence Day 2026: భారతదేశంలో ఈసారి నిర్వహించే స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం 79వదా లేదా 80నా? చరిత్ర ఏం చెబుతుందంటే?
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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