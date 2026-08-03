/Independence Day 2026: భారతదేశంలో ఈసారి నిర్వహించే స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం 79వదా లేదా 80నా? చరిత్ర ఏం చెబుతుందంటే?

80th Independence Day 2026: 1947లో దేశం బ్రిటిష్ పాలన నుండి స్వాతంత్ర్యం పొందిన చారిత్రాత్మక రోజుకు గుర్తుగా, భారతదేశం 2026 ఆగస్టు 15న స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటోంది. స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల త్యాగాలను గౌరవించడానికి, ఒక స్వతంత్ర దేశంగా భారతదేశం సాధించిన ప్రయాణాన్ని వేడుకగా మార్చుకోవడానికి ఈ పవిత్ర దినాన్ని ప్రతి ఏటా జరుపుకొంటారు.
దేశవ్యాప్తంగా జరిగే ఈ వేడుకలలో జెండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాలు, దేశభక్తి గీతాలు, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, భారతదేశ చరిత్ర, ఐక్యతను చాటిచెప్పే వివిధ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. ఈ ముఖ్యమైన రోజున ప్రధానమంత్రి సాంప్రదాయకంగా న్యూఢిల్లీలోని ఎర్రకోట వద్ద జాతీయ జెండాను ఎగురవేసి, జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు.
2026 స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం: 79వదా లేక 80వదా?
భారతదేశం మరో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలకు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో, ఒక ప్రశ్న చాలా మందిలో చర్చకు దారితీసింది. ఆగస్టు 15, 2026 భారతదేశపు 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవమా లేక 80వదా అనేది అందరిలో తొలుస్తున్న ప్రశ్న? ప్రజలు లెక్కించడానికి రెండు వేర్వేరు పద్ధతులను ఉపయోగించడం వల్ల ఈ చిన్నపాటి గందరగోళం తలెత్తుతోంది.
సంవత్సరాల లెక్కింపు: 2026 నుండి 1947ని తీసివేస్తే (2026 - 1947 = 79). దీని అర్థం ఆగస్టు 15, 2026 నాటికి భారతదేశం పూర్తి చేసుకున్న స్వాతంత్ర్య సంవత్సరాలు 79.
వేడుకల లెక్కింపు: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల సంఖ్యను లెక్కించేటప్పుడు, ఆగస్టు 15, 1947న జరిగిన మొదటి వేడుకను కూడా కలుపుకోవాలి (2026 - 1947 + 1 = 80). 2026 ఆగస్టు 15 నాటికి భారతదేశం 79 ఏళ్ల స్వాతంత్ర్యాన్ని పూర్తి చేసుకుని, 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటోంది.
భారత స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ చారిత్రక ఘట్టాలు
భారత స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం దాదాపు రెండు శతాబ్దాల బ్రిటిష్ వలస పాలన ముగింపును సూచిస్తుంది. స్వయం పాలనను కోరుకున్న నాయకులు, విప్లవకారులు, సామాన్య పౌరుల నిరంతర కృషి ఫలితంగా దశాబ్దాల తరబడి ఈ స్వాతంత్ర్య పోరాటం సాగింది.
1857 తిరుగుబాటు: బ్రిటిష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన తొలి ప్రధాన తిరుగుబాటు.
1920: మహాత్మా గాంధీ నేతృత్వంలో ప్రారంభమైన సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం.
1930: ఉప్పు సత్యాగ్రహంతో ప్రారంభమైన శాసనోల్లంఘన ఉద్యమం.
1942: బ్రిటిష్ వారు దేశం విడిచి వెళ్లాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రారంభించిన 'క్విట్ ఇండియా' ఉద్యమం.
1947 ఆగస్టు 15: భారతదేశం స్వతంత్ర దేశంగా అవతరించింది. అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత, మొదటి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ తన ప్రసిద్ధ "ట్రైస్ట్ విత్ డెస్టినీ" (భాగ్యంతో ఒప్పందం) ప్రసంగాన్ని చేశారు.
పాఠశాలలు, కార్యాలయాలలో వేడుకల ఆలోచనలు
పాఠశాలల్లో జెండా ఎగురవేత, దేశభక్తి గీతాలు, నృత్యాలు, వ్యాసరచన, క్విజ్, వక్తృత్వ పోటీలు నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది.
అలాగే కార్యాలయాల్లో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, స్ఫూర్తిదాయక భారతీయుల ప్రయాణాలను గుర్తుచేసుకోవడం, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టడం వంటి చేయాలి..
చివరగా ఇళ్లలో దేశభక్తి చిత్రాలు లేదా డాక్యుమెంటరీలు చూడటం, పిల్లలకు స్వాతంత్ర్య పోరాట చరిత్రను వివరించడం వల్ల రాబోయే తరాలకు మన స్వాతంత్ర్యం విలువను తెలియజెప్పినట్లు ఉంటుంది.
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం కేవలం ఒక జాతీయ వేడుక మాత్రమే కాదు. ఇది మనకు స్వేచ్ఛ, ఐక్యత, బాధ్యతల విలువలను గుర్తుచేస్తుంది. 2026లో భారతదేశం తన 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా, ఘనమైన మన గతాన్ని స్మరించుకుంటూ, మరింత బలమైన భవిష్యత్తు వైపు ముందడుగు వేద్దాం.
జై హింద్!
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