/independence day 2026: దేశం దద్దరిల్లేలా ఎర్రకోట నుంచి ప్రధాని మోడీ ప్రసంగం.. హైలెట్స్ ఇవే..

Indpendence Day 2026 Modi Speech Highlights: ఈ సారి దేశ రాజధాని ఢిల్లీ ఎర్రకోటలో జరిగిన స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలో ముందుగా వందేమాతరం గేయం తొలిసారి ఆలపించారు. అనంతరం ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఎర్రకోటపై త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగరేసారు. అనంతరం ప్రధాన మంత్రి జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. జాతీయ పతాకావిష్కరణ తర్వాత సభా ప్రాంగణంలో వాయు సేన విమానాలతో పూల వర్షం కురిపించింది. ఈ వేడుకలకు కేంద్ర మంత్రులు, విద్యార్ధులు, వివిధ రంగల ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. అంతేకాదు విద్యార్ధులు, సైనికులు చేసిన కవాతు అలరించింది. దేశ ప్రధానిగా తొలిసారి 2014లో ఎర్రకోటపై జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. తొలి ప్రధాన మంత్రి పండిత్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ వరుసగా 16 సార్లు ఎర్రకోటపై జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఆయన తర్వాత వరుసగా 13వ సారి ఎర్రకోటపై జాతీయ జెండాను ఎగరేసిన ప్రధాన మంత్రిగా నరేంద్ర మోడీ సరికొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేశారు.
ఇక జాతీయ పతాకం ఆవిష్కరణ తర్వాత ప్రధాని సుధీర్ఘ ప్రసంగం చేశారు.
జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణ తర్వాత దేశ ప్రజలకు 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసారు. తొలిసారి ఎర్రకోట దగ్గర వందేమాతరం గీతాలాపన జరిగిందని ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోడీ ప్రస్తావించడం గమనార్హం. దేశం ముందున్న అతిపెద్ద కల వికసిత భారత్ 2047. మా 12 యేళ్ల పాలనలో 25 కోట్ల మందిని పేదరికం నుంచి బయటపడేశామని చెప్పుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం దేశం ఎంతో ఉత్సాహాంతో ముందుకు వెళుతుందన్నారు.
ప్రతి భారతీయుడు గుండెల్లో వందేమాతరం మారుమోగుతుంది..
దేశ ప్రజల గుండెల్లో వందేమాతరం గేయం మారుమోగుతోందన్నారు. ప్రతి హృదయం వందేమాతరంతో మారుమోగుతుందన్నారు. దేశం వికసించాలని సంకల్పం తీసుకున్నాం. దాన్ని ఆచరణలోకి తీసుకొచ్చామన్నారు. 12 ఏళ్లలో దేశం అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందిందన్నారు. పెద్ద కలలు ఉంటేనే మన ఆలోచనలు పెద్దవి అవుతాయన్నారు. దేశం ముందున్న అతిపెద్ద లక్ష్యం వికసిత్ భారత్. మన దేశాభివృద్ధిని అడ్డుకోవడం ఎవరి తరం కాదన్నారు. భారత్ ప్రపంచంలో ఎవరికి తలవంచదన్నారు. దేశ ప్రజల సంక్షేమం కోసం రాజీపడే ప్రసక్తే లేదన్నారు.
భారత్ సెమీ కండక్టర్ రంగంలో భారత్ దూసుకొస్తుందన్నారు. గత 12 యేళ్ల మా పాలనలో దేశ వికాసం కోసం పనిచేశాము. ఈ పుష్కర కాలంలో అనేక చట్టాలను మార్చాము. పనికిరాని పాత చట్టాలను రద్దు చేసాము. మేకిన్ ఇండియా, స్వదేశి, లోకల్ ఫర్ వోకల్తో మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చాము. ప్రస్తుతం ప్రపంచం భారత్ వైపు చూస్తోంది. 140 కోట్ల మంది సంకల్పాన్ని అడ్డుకోవడం అసాధ్యమన్నారు. దేశంలో మూడు సెమీ కండక్టర్స్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. దాదాపు 40 దేశాలతో మనం ఒప్పందాలను చేసుకున్నాము. న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ వైపు దేశం అడుగులు వేస్తుందని చెప్పుకొచ్చారు.
దేశం 12 యేళ్లలో అన్ని రంగాల్లో పురోగమించింది. హర్ తిరంగా నినాదాన్ని ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు ఇంటికి చేరింది. ఇంటింటా మువ్వెన్నల పతాకం ఎగురుతోందన్నారు. 100 గిగా వాట్ల న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ మన టార్గెట్. వేలాది మందికి సూర్య ఘర్ పథకాన్ని అందించాము. ఈ సందర్బంగా స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల త్యాగాలను స్మరించుకున్న ప్రధాని మోడీ. కొన్నేళ్ల క్రితం వరకు సెమీ కండక్టర్ తయారీ భారత్లో జరగలేదు. ఇపుడు ఆ దిశగా అడుగులు పడ్డాయన్నారు. ఇంధన రంగంలో ముందడుగు వేస్తున్నాము. ఐదు న్యూక్లియర్ ప్లాంట్స్ వస్తున్నాయి. రైల్వే కోచ్, మొబైల్ ఫోన్ల తయారీ పెరిగింది. దేశ వ్యాప్తంగా ప్రజా రవాణాను బలోపేతం చేశాము.
కరోనా తర్వాత యుద్దాలు ముంచెత్తాయి...
మేము ఏదైతే చెప్పామో.. అది చేసి చూపించాము. కరోనా మహామ్మారి ప్రపంచాన్ని ముంచేసింది. దాన్ని నుంచి దేశాన్ని కాపాడగలిగాము. కరోనా నుంచి బయట పడగానే యుద్ధాలు ప్రపంచాన్ని ముంచేశాయి. ముందు రష్యా -ఉక్రెయిన్ యుద్దం, అమెరికా, ఇజ్రాయిల్, ఇరాన్ యుద్దం వల్ల ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆయిల్ సంక్షోభం నెలకొంది. ఇలాంటి సమయంలో దేశంలో ఆయిల్ కొరతా లేకుండా చేశాము. సంక్షోభం వస్తుందని తెలిసి ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేశాము. దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాల్లో 24 గంటల విద్యుత్ నిరంతరాయంగా అందిస్తున్నాము. మొట్ట మొదటి సారి హైడ్రోజన్ రైలును దేశంలో ప్రవేశపెట్టాము.
మరోవైపు దేశానికి వెన్నుముక అయిన రైతులకు అండగా ఉంటున్నాము. రైతుల భారాన్ని ప్రభుత్వం మోస్తుంది. వారికి మా ప్రభుత్వం అన్ని వేళలా అండగా నిలుస్తుందన్నారు. రాబోయే కొన్నేళ్లలో సెమీ కండక్టర్స్ వల్ల దేశాభివృద్ధి జరగుతుంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ కొరతా ఉన్న ప్రజలకు ఆ లోటు రానివ్వలేదు. కొంత మంది ఈ సంకట స్థితిని తమకు అనుకూలంగా మార్చుకోవాలనుకున్నారు. భారత్లో స్థిరమైన ప్రభుత్వం కొలువు తీరింది. మన టెక్స్టైల్స్, ఫార్మా, ఐటీ, మత్స్య సంపద మన దేశాన్ని కాపాడుతుందన్నారు. 2014 తర్వాత 40 దేశాలతో ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాము. తమకు దొరికిన ప్రతి అవకాశాన్ని ఓ అస్త్రంగా మలుచుకున్నారు.
యువకులు మాయలో పడొద్దు..
దేశ భవిష్యత్తు యువత చేతుల్లో ఉంది. వారు ఇతరుల మాయలో పడొద్దన్నారు. ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉన్న యువత తమ లక్ష్యాలను సాధించే దిశగా ముందడుగు వేయాలన్నారు. ఆత్మ నిర్భర్ భారత్గా ఎదగాలి. క్రిటికల్ మినరల్స్ ను అభివృద్ది చేశాము. సోలార్ ఎనర్జీని 2 గిగావాట్ల నుంచి 100 గిగావాట్లకు పెంచాము. మనం ఇతర దేశాలపై ఆధారపడకూడదు. ఇతర దేశాలపై ఆధారపడితే మన సామర్ధ్యం పెరగదు.
సప్త ధార శక్తితో ముందుకు వెళ్తామన్నారు. నూతన ఉత్సాహాం, చైతన్యం నింపాలని ప్రధాని మోడీ ఆకాంక్ష. రాబోయే రోజుల్లో 5 న్యూక్లియర్ ప్లాంట్లు నిర్మిస్తాము. దేశంలో 1.75 కోట్ల ఇళ్లకు పైప్ ద్వారా గ్యాస్ సరఫరా చేస్తున్నాము. ప్రపంచం భారత్ విజయాలను చూస్తుంది. తయారీ రంగంలో సరికొత్త ఆవిష్కరణలు రావాలన్నారు. గ్లోబల్ మార్కెట్లో మన వస్తువులు నాణ్యతతో ఉండాలి. సప్తధారలతో దేశాన్ని అభివృద్ధి దిశగా తీసుకెళుతున్నాము. యువతే మా మొదటి ప్రాధాన్యత. వికసిత్ భారత్ 2047కు యువకులే ప్రాధాన్యం. దేశానికి యువతే అతిపెద్ద శక్తి. తయారీ రంగంలో మరికొన్ని ఆవిష్కరణలు.. 2014 ముందు 400 మెడికల్ సీట్లే ఉండేవి. ఇపుడు 800 మెడికల్ సీట్లు పెంచాము. దేశ వ్యాప్తంగా యూనివర్సిటీలు 350 దాకా పెరిగాయి. సప్తధార శక్తితో దేశానికి మరింత ఊతం.
నక్సలిజం అంతం చేశాము..
యుద్ధాల వల్ల ఎంత మంది సైనికులు చనిపోయారో.. అంత కంటే ఎక్కువగా నక్సల్స్ చేతిలో పోలీసులు కన్నుమూసారు. నక్సలిజం దేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసింది. దేశంలో మావోవాదులు వేరే ముసుగులో ఉన్నారు. నక్సలైట్స్ అంతం చేస్తామన్నాం. అన్నట్టే వారిని నిర్మూలించాము. అర్భన్ నక్సల్స్ ముసుగులో చాలా మంది దేశంలో విచ్ఛిన్నకర శక్తులున్నాయి. నక్సలిజం వల్ల గ్రామాల్లో అభివృద్ధి కుంటు పడింది. ఇప్పటికీ కొంత మంది మనుసుల్లో మావోయిజం, నక్సలిజం ఉంది. దేశంలో నక్సల్స్ భావాజాలాన్ని కూకటి వేళ్లతో పెకిలిస్తాము.నక్సలిజం, మావోయిజం ఎంతో యువకులను బలి తీసుకుంది. భారత్ ప్రజలను భయపెట్టడం వల్ల కొంత మంది ఆనందించాలని చూశారు. ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురొచ్చినా భారత్ ముందుకు వెళుతూనే ఉంటుందని ముగించారు. అనంతరం జనగణమనతో గీతాలాపనతో ముగిసింది.
Also Read: తెలుగు తెరపై దేశభక్తి రగిల్చిన చిత్రాలు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.