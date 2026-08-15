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independence day 2026: దేశం దద్దరిల్లేలా ఎర్రకోట నుంచి ప్రధాని మోడీ ప్రసంగం.. హైలెట్స్ ఇవే..

Independence Day 2026: ఈ రోజు భారత దేశ ప్రజలు 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. ఇక దేశ రాజధాని ఎర్రకోటపై ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ వరుసగా 13వ సారి మువ్వెన్నెల జెండాను ఎగరేసారు. ఈ సందర్బంగా జాతినుద్దేశించి ప్రసంగించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 15, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:36 AM IST
independence day 2026: దేశం దద్దరిల్లేలా ఎర్రకోట నుంచి ప్రధాని మోడీ ప్రసంగం.. హైలెట్స్ ఇవే..
Image Credit: PM Modi Speech Highlights (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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