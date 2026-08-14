/ఎర్రకోటపై తొలి త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసింది ఎవరు? ఆగస్టు 15న ఎర్రకోటపైనే జెండా ఎందుకు ఎగురవేస్తారో తెలుసా?

Independence Day 2026: భారత దేశం 2026 ఆగస్టు 15వ తన 80వ స్వాతంత్ర్య దినోవ్సతవాన్ని అత్యంత ఘనంగా జరుపుకునేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రతి సంవత్సరం వలే ఈ ఏడాది కూడా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలకు దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని చారిత్రక ఎర్రకోట ప్రధాన వేదికగా నిలుస్తుందన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ చారిత్రక కట్టడం సాక్షిగా దేశ ప్రధానమంత్రి జాతీయ జెండాను ఎగురవేసి జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. అయితే ఎర్రకోటపై తొలిసారిగా త్రివర్ణ పతకాన్ని ఎగురవేసింది ఎవరు.. అసలు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలకు ఎర్రకోట ఎందుకు ఐకానిక్ వేదికగా మారిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఎర్రకోటపై మొదటి జెండాను ఎవరు ఎగురవేశారు?
స్వతంత్ర భారతదేశపు మొదటి ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ, ఎర్రకోటపై మొదటిసారిగా భారత జాతీయ జెండాను ఎగురవేసిన ఘనతను పొందారు. బ్రిటిష్ పాలన నుండి దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత నూతన భారతదేశ నిర్మాణంలో ఆయన పాత్ర కీలకమైనది. ఆయన 1947 నుండి 1964 వరకు ప్రధానమంత్రిగా పనిచేశారు. ఎర్రకోటతో నెహ్రూకు ఉన్న ప్రత్యేక అనుబంధం కారణంగా, ఆ చారిత్రాత్మక భవనం ప్రధానమంత్రి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగానికి శాశ్వత వేదికగా నిలిచింది.
1947 ఆగస్టు 15న అసలు ఏం జరిగింది?
1947 ఆగస్టు 15న రాజధాని ఢిల్లీలో స్వాతంత్ర్య వేడుకలు జరిగాయి. అయితే, మొదటి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు కేవలం ఎర్రకోటకే పరిమితం కాలేదు. చారిత్రక ఆధారాల ప్రకారం, ఇండియా గేట్ ,ప్రిన్సెస్ పార్క్ వంటి అనేక ప్రదేశాలలో కూడా జెండా ఎగురవేసే కార్యక్రమాలు జరిగాయి. అయితే, ఎర్రకోట వేడుకలలో నెహ్రూ పాల్గొనడం.. అక్కడ జెండా ఎగురవేయడం ఆ కార్యక్రమానికే ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. కాలక్రమేణా, నెహ్రూ జ్ఞాపకార్థం స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం నాడు త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసేందుకు ఎర్రకోట ప్రధాన వేదికగా మారింది.
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవానికి ఎర్రకోట ఎందుకంత ప్రత్యేకమైనది?
ఎర్రకోట కేవలం ఒక చారిత్రక కట్టడం మాత్రమే కాదు. దీనికి భారతదేశ రాజకీయ చరిత్రతో, స్వాతంత్ర్య పోరాటంతో గాఢమైన సంబంధం ఉంది. మొఘల్ చక్రవర్తి షాజహాన్ నిర్మించిన ఈ భవనం ఒకప్పుడు రాజకీయ పరిపాలనకు కీలక కేంద్రంగా ఉండేది. బ్రిటిష్ పాలనలో, ముఖ్యంగా 1857 సిపాయిల తిరుగుబాటు సమయంలో, ఎర్రకోట అనేక ముఖ్యమైన రాజకీయ పరిణామాలకు వేదికైంది.ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ (INA) అధికారుల విచారణలు కూడా ఇక్కడే జరిగాయి, ఇది ఎర్రకోట ప్రాముఖ్యతను మరింత పెంచింది. ఎర్రకోటలో త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేయడం అనేది బ్రిటిష్ వలస పాలన నుండి స్వతంత్ర భారతదేశానికి రాజకీయ అధికారం బదిలీ కావడాన్ని సూచిస్తుంది.
ప్రధానమంత్రి జెండాను ఎందుకు ఎగురవేస్తారు?
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం వలస పాలన నుండి దేశానికి లభించిన స్వేచ్చే ప్రతీక. ప్రజలచేత ఎన్నుకోబడిన ప్రభుత్వానికి ప్రధానమంత్రి అధిపతి కాబట్టి ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాని నాయకత్వం వహిస్తారు. ప్రధానమంత్రి గత సంవత్సరంలో దేశం సాధించిన విజయాలు, దేశ భవిష్యత్ ప్రణాళికల గురించి ప్రజలకు తన ప్రసంగం ద్వారా తెలియజేస్తారు. ఈ సంప్రదాయాన్ని భారతదేశపు మొదటి ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ ప్రారంభించారు. తదనంతరం వచ్చిన ప్రధానమంత్రులందరూ దీనిని అనుసరిస్తున్నారు.
80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం:
2026లో భారతదేశం తన 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్న వేళ.. ఎర్రకోట మరోసారి అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. ఈ వార్షిక వేడుక నేటి తరాన్ని 1947 నాటి చారిత్రక సంఘటనలతో అనుసంధానిస్తుంది. ఆ చారిత్రక కట్టడంపై రెపరెపలాడే మువ్వన్నెల జెండా , భారతదేశాన్ని బ్రిటిష్ వలస రాజ్యం నుండి స్వేచ్ఛాయుత.. ప్రజాస్వామ్య దేశంగా మార్చిన మన స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల సుదీర్ఘ పోరాటం, త్యాగాలను ప్రతి పౌరునికి గుర్తు చేస్తూనే ఉంటుంది.
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