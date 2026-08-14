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ఎర్రకోటపై తొలి త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసింది ఎవరు? ఆగస్టు 15న ఎర్రకోటపైనే జెండా ఎందుకు ఎగురవేస్తారో తెలుసా?

Independence Day 2026: భారత దేశం 2026 ఆగస్టు 15వ తన 80వ స్వాతంత్ర్య దినోవ్సతవాన్ని అత్యంత ఘనంగా జరుపుకునేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రతి సంవత్సరం వలే ఈ ఏడాది కూడా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలకు దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని చారిత్రక ఎర్రకోట ప్రధాన వేదికగా నిలుస్తుందన్న సంగతి తెలిసిందే.

Written ByBhoomi
Published: Aug 14, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:38 PM IST
ఎర్రకోటపై తొలి త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసింది ఎవరు? ఆగస్టు 15న ఎర్రకోటపైనే జెండా ఎందుకు ఎగురవేస్తారో తెలుసా?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఎర్రకోటపై తొలి త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసింది ఎవరు? ఆగస్టు 15న ఎర్రకోటపైనే జెండా ఎందుకు ఎగురవేస్తారో తెలుసా?
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