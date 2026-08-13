/Independence Day 2026: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం 2026 వేడుకల తర్వాత జాతీయ జెండాతో ఏం చేయాలి? ఏం చేయకూడదు?

Independence Day 2026 Flag Rules: ఆగస్టు 15 పండుగ వాతావరణం ముగిసిన తర్వాత ప్రతిచోటా కనిపించే త్రివర్ణ పతాకాలతో మనం ఎలా వ్యవహరించాలి? జెండాను సరిగ్గా ఎలా దించాలి, మడవాలి, ఎక్కడ భద్రపరచాలి, పాడైతే ఎలా నాశనం చేయాలనే విషయాలపై ఫ్లాగ్ కోడ్ ఆఫ్ ఇండియా (భారత పతాక నియమావళి) స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను నిర్దేశిస్తోంది.
1) జెండాను జాగ్రత్తగా దించాలి..
త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎప్పుడూ అత్యంత గౌరవప్రదంగా నెమ్మదిగా దించాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ జెండా నేలను లేదా నీటిని తాకనివ్వకూడదు. ఎప్పుడూ దానిని నేలపై ఈడ్చుకుపోకూడదు.
2) శుభ్రపరచడం, భద్రపరచడం
జెండాను మడతపెట్టే ముందు అది పూర్తిగా పొడిగా, శుభ్రంగా ఉందో లేదో పరిశీలించాలి. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో తడిగా ఉన్న జెండాకు బూజు పట్టే అవకాశం ఉంది. జెండాను చక్కగా మడిచి, తేమ, కీటకాలు సోకని శుభ్రమైన, పొడి ప్రదేశంలో (ఒక రక్షిత కవరు లేదా పెట్టెలో) భద్రపరచాలి.
3) త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎలా మడవాలి?
జెండాను చదునైన ప్రదేశంలో పరిచి, దాని పట్టీలు లోపలికి వెళ్లేలా చక్కగా మడవాలి. మడిచిన తర్వాత పైభాగంలో అశోక చక్రం కనిపించేలా చూసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కాషాయ రంగు పట్టీ పైకి ఉండేలా అమర్చి జాగ్రత్తగా డ్రాయర్ లేదా సురక్షిత స్థలంలో ఉంచాలి.
4) జెండా పాడైపోతే లేదా చిరిగిపోతే ఏం చేయాలి?
జెండా చిరిగిపోయినా, మరకలు పడినా లేదా తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నా దానిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చెత్తబుట్టలో వేయకూడదు. రోడ్డు పక్కన వదలడం లేదా నేలపై పడేయడం చట్టరీత్యా నేరం. నిబంధనల ప్రకారం, పాడైన జెండాను పూర్తిగా ఏకాంతంగా (ప్రైవేటుగా), గౌరవప్రదంగా కాల్చడం ద్వారా లేదా జెండా గౌరవానికి భంగం కలగని ఇతర పద్ధతిలో నాశనం చేయాలి.
5) ఆగస్టు 15 తర్వాత జెండాను వాడుకోవచ్చా?
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం ముగిసినంత మాత్రాన జెండాను తీసేయాలనే నిబంధన ఏమీ లేదు. ఫ్లాగ్ కోడ్ నిబంధనలకు లోబడి పౌరులు అన్ని రోజులలోనూ జాతీయ జెండాను ప్రదర్శించవచ్చు. రాత్రివేళల్లో తగిన కాంతిని ఏర్పాటు చేసి జెండాను ఎగరేయవచ్చు. అయితే, జెండాను తోరణాలుగా, సాధారణ అలంకరణ వస్తువులుగా, దుస్తులు లేదా నాప్కిన్లపై ముద్రించడం వంటివి చేయడానికి చట్టం ఒప్పుకోదు.
6) చిన్న కాగితపు / ప్లాస్టిక్ జెండాల పట్ల జాగ్రత్త
వేడుకల్లో వాడే చిన్న జెండాలను మురుగు కాలువల్లో, రోడ్లపై లేదా చెత్తాచెదారంలో పారవేయకూడదు. వాటిని కూడా బాధ్యతాయుతంగా సేకరించి భద్రపరచాలి లేదా గౌరవప్రదంగా తొలగించాలి.
చట్టపరమైన హెచ్చరిక..
1971 నాటి 'జాతీయ గౌరవానికి అవమానాల నివారణ చట్టం' సెక్షన్ 2 ప్రకారం జాతీయ జెండాను అగౌరవపరచడం, బహిరంగంగా కాల్చడం, తొక్కడం లేదా వికృతం చేయడం శిక్షార్హమైన నేరం. దీనికి మూడు సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష, జరిమానా లేదా రెండూ విధించబడవచ్చు.
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