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independence day 2026: దేశ వ్యాప్తంగా ఘనంగా 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు.. ముస్తాబైన దేశ రాజధాని..

Independence Day 2026: 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలను భారత్ ఘనంగా జరుపుకుంటోంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాల రాజధానులు, నగరాలు, పట్టణాలు, గ్రామాలు జెండా ఎగరవేసేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. కాసేపట్లో ఢిల్లీలోని చారిత్రక ఎర్రకోట ప్రాకారాల మీద ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 15, 2026, 06:25 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:30 AM IST
independence day 2026: దేశ వ్యాప్తంగా ఘనంగా 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు.. ముస్తాబైన దేశ రాజధాని..
Image Credit: Flag Hoisting (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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