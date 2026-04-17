Longest Summer: బాబోయ్‌ ఈసారి ఎండలు.. మరో 2 నెలలు.. దాటనున్న 45 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు, నిపుణుల హెచ్చరిక!

Heat Alert Another 2 Months: భగభగ భానుడు.. ప్రతాపం చూపుతున్నాడు. ఉదయం 6 అయితే చాలు.. ఆరోజు ఎండల తీవ్రత ఎంత ఉంటుందో అంచనా వేయొచ్చు. దేశవ్యాప్తంగా ఇదే పరిస్థితి, ఇప్పటికే నిప్పుల కొలిమిలా తయారైంది.40 నుంచి 45 డిగ్రీలకు ఉష్ణోగ్రతలు కూడా నమోదు అవుతున్నాయి. అయితే రాబోయే రోజుల్లో ఈ 45 డిగ్రీల కూడా దాటుతాయని వాతావరణ శాఖ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈసారి ఎండలు సూదీర్ఘం, మే, జూన్ రెండు నెలలు కూడా మరింత తీవ్రతమవుతాయని పేర్కొన్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 17, 2026, 07:43 AM IST

Heat Alert Another 2 Months: బయటికి వెళ్లాలంటే భయం.. ఎండలతో హెడల్.. ఎండ తీవ్రత ఎక్కువ అయిపోయింది. వాతావరణంలో తేమ తగ్గిపోయింది. చల్లని గాలి వీచి చాలా రోజులైంది. దేశవ్యాప్తంగా ఇదే పరిస్థితి. ఎండల తీవ్రత 40 నుంచి 45 డిగ్రీలు ప్రస్తుతం నమోదవుతున్నాయి. మధ్యాహ్నం సమయంలో ఎండలు తీవ్రత మరింత ఘోరం. వాహనాలు దారులకు కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు రోడ్డుపై నుంచి వస్తున్న సెగతోపాటు.. నడినెత్తి నుంచి భానుడి ప్రతాపం.. ట్రాఫిక్ లో ఆగినప్పుడు మరింత నరకం చూస్తున్నారు. పాదచారులది కూడా ఇదే పరిస్థితి. ఉక్కపోత కూడా ఎక్కువైంది. ఏ కాస్త కరెంటు పోయినా ఇంట్లో కూడా ఉండలేని పరిస్థితి. మధ్యాహ్న సమయంలో ఇంట్లో ఉన్న ట్యాప్‌ నీళ్లు ఆన్ చేసిన వేడి వేడి నీళ్లు డాబాపై ఉన్న సింటాక్స్‌ ట్యాంక్‌ నుంచి ఎన్నడూ లేని విధంగా వస్తున్నాయి. ఆ ప్రభావం ఉదయం ఆరు వరకు కూడా ఉంటుందంటే ఎండల తీవ్రత ఎంతగా ఉందో అంచనా వేయవచ్చు.

 ఈ పరిస్థితి మరో రెండు నెలల పాటు కొనసాగుతుందని ఉష్ణోగ్రతలు 45 డిగ్రీలు దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మే, జూన్ నెలల్లో సూర్యుని తీవ్రత మరింత పెరుగుతుంది. ఈ ఏడాది వేసవికాలం సుదీర్ఘంగా కొనసాగే అవకాశం ఉందని, వాతావరణ మార్పుల కారణంగా వర్షం లేకుండా ఈ వేడి నుంచి తప్పించుకోవడం అసాధ్యమని అంచనా. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని 215 మండలాల్లో 40 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. తెలంగాణ కూడా ఇలాంటి పరిస్థితినే ఎదుర్కొంటోంది.

ఏప్రిల్‌ 18 నుంచి ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు..
ఏప్రిల్ 18 నుంచి ఈదురు గాలులు, వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. ఏప్రిల్ 18 నుంచి 24 వరకు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఏప్రిల్ 18, 19 తేదీలలో వికారాబాద్, రంగారెడ్డి, మెదక్, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా, ఏప్రిల్ 24 వరకు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వర్షాలు కొనసాగుతాయి. వర్షాలు రాకముందే ఎండ తీవ్రత గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుని, అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి. సాయంత్రం వరకు మండుటెండలు కొనసాగుతాయి. ప్రధానంగా రాత్రిపూట ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. రాత్రివేళల్లోనే ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు ఎక్కువగా కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. హైదరాబాద్‌లో ఏప్రిల్ 19 నుంచి 23 వరకు కురిసే ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు వేడి నుంచి కొంత ఉపశమనం కలిగించవచ్చు. భారీ వర్షాలు వాతావరణాన్ని చల్లబరచగలవు, కానీ తేలికపాటి వర్షాలు ఉష్ణోగ్రతను మరింత పెంచే అవకాశం ఉంది.

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

