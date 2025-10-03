English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hypersonic HGV Missile: భారత అమ్ముల పొదిలో హెచ్‌జీవీ క్షిపణి...బ్రహ్మోస్‌ కంటే భీకరం..శత్రుదేశాలకు వణుకే..!!

Hypersonic HGV Missile:  ఆపరేషన్ సింధూర్ తో శత్రుసేలకు దడ పుట్టించిన బ్రహ్మోస్ మించిన అధునాతన క్షిపణి వ్యవస్థలు, పైటర్ జెట్లు, డ్రోన్ల ప్రాజెక్టులపై భారత్ మరింత దృష్టి సారించింది. దీనిలో భాగంగా హైపర్ సోనిక్ హెచ్ జీవీ క్షిపణి ప్రయోగాలను డీఆర్డీవో వేగవంతం చేసింది. హచ్ జీవీ ధ్వని పరీక్షలను ఈ డిసెంబర్ నాటికి పూర్తి చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలిపింది. సుమారు గంటకు 7వేలకు పైగా కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకెళ్లేలా ఈ క్షిపణి శత్రుదేశాల గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలకు స్పందించే సమయం కూడా ఇవ్వదని అంచనా వేస్తున్నారు నిపుణులు. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 3, 2025, 09:02 AM IST

Trending Photos

Happy Dussehra Wishes: మీ కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రుల కోసం దసరా శుభాకాంక్షలు, HD ఫోటోలు..
5
Happy Dussehra 2025
Happy Dussehra Wishes: మీ కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రుల కోసం దసరా శుభాకాంక్షలు, HD ఫోటోలు..
Happy Vijayadashami Wishes: విజయదశమి పండగ స్పెషల్ విషెస్, కోట్స్, ఫొటోస్ మీకోసం..
5
Happy Vijayadashami
Happy Vijayadashami Wishes: విజయదశమి పండగ స్పెషల్ విషెస్, కోట్స్, ఫొటోస్ మీకోసం..
Old 1 Rupee Coin Value: పాత రూ.1 నాణేలతో.. ఇలా రూ.25 లక్షలు పొందొచ్చు!
6
1 Rs Coin Value
Old 1 Rupee Coin Value: పాత రూ.1 నాణేలతో.. ఇలా రూ.25 లక్షలు పొందొచ్చు!
Airtel: మిడిల్‌క్లాస్‌ ఫ్యామిలీస్‌కు ఎయిర్‌టెల్‌ భారీ శుభవార్త.. చౌకధరలకే రీఛార్జీ ప్లాన్స్‌..!
5
Airtel cheapest plans
Airtel: మిడిల్‌క్లాస్‌ ఫ్యామిలీస్‌కు ఎయిర్‌టెల్‌ భారీ శుభవార్త.. చౌకధరలకే రీఛార్జీ ప్లాన్స్‌..!
Hypersonic HGV Missile: భారత అమ్ముల పొదిలో హెచ్‌జీవీ క్షిపణి...బ్రహ్మోస్‌ కంటే భీకరం..శత్రుదేశాలకు వణుకే..!!

Hypersonic HGV Missile:  భారత్ రక్షణ రంగంలో వేగంగా స్వయం సమృద్ధి సాధిస్తోంది. శత్రు దేశాలకు చెమటలు పట్టించే కొత్త తరహా క్షిపణులు, స్టెల్త్ యుద్ధ విమానాలు, డ్రోన్ల అభివృద్ధిపై కేంద్రం దృష్టి సారించింది.  ఆపరేషన్ సింధూర్ లో శత్రువులను భయపెట్టిన బ్రహ్మోస్ కంటే శక్తివంతమైన ఆయుధ వ్యవస్థలను సిద్ధం చేయాలని రక్షణ పరిశోధన సంస్థ డీఆర్‌డీవో కసరత్తు చేస్తోంది. డీఆర్‌డీవో ప్రస్తుతం హైపర్‌సోనిక్ గ్లైడ్ వెహికల్ (HGV) ప్రాజెక్టును కీలక దశకు తీసుకెళ్లింది. ఎయిర్‌ఫ్రేమ్ ఏరోడైనమిక్స్, థర్మల్ మేనేజిమెంట్, స్క్రామ్‌జెట్ ఇంజిన్ పనితీరు, గైడెన్స్ సిస్టమ్ వంటి అంశాలపై ఇప్పటికే క్షేత్రస్థాయి పరీక్షలు పూర్తి చేసింది. ఈ డిసెంబర్‌లో HGV ధ్వని పరీక్షలు ముగించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

నిపుణుల అంచనా ప్రకారం.. ఈ క్షిపణి గంటకు 7,000 కిలోమీటర్లకుపైగా వేగం సాధించగలదు. 1,500–2,000 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న లక్ష్యాలను క్షణాల్లో ధ్వంసం చేయగల శక్తి దీంట్లో ఉంటుంది. అంతే కాదు, మధ్యలోనే దిశను మార్చుకునే సామర్థ్యం ఉండటంతో శత్రు రక్షణ వ్యవస్థలు స్పందించే అవకాశం కూడా ఉండదు. హైపర్‌సోనిక్ క్రూజ్ మిసైల్‌లకు భిన్నంగా, ఈ గ్లైడ్ వెహికల్ ప్రత్యేకంగా పనిచేస్తుంది. రాకెట్ సహాయంతో గగనతలంలోకి ఎగిరి, అక్కడి నుంచి వేరై, లక్ష్యంపై హైపర్‌సోనిక్ వేగంతో దూసుకుపోతుంది. దీని వల్ల శత్రు రాడార్ లేదా ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ గుర్తించడం చాలా కష్టం అవుతుంది.

Also Read: Putin Warning: భారత్ ను అవమానిస్తే చూస్తూ ఊరుకునేది లేదు.. అమెరికాకు పుతిన్ మాస్ వార్నింగ్..!!   

రక్షణ రంగంలో మరో కీలక అడుగుగా, భారత్ ఐదో తరం స్టెల్త్ ఫైటర్ జెట్ల (AMCA Project) తయారీపై ముందుకు సాగుతోంది. రూ. 2 లక్షల కోట్ల వ్యయంతో 125 స్టెల్త్ యుద్ధ విమానాలను స్వదేశంలోనే అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులో ఎల్ & టీ, హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ (HAL), టాటా అడ్వాన్స్‌డ్ సిస్టమ్స్, అదానీ డిఫెన్స్ వంటి 7 కంపెనీలు బిడ్లు దాఖలు చేశాయి. మాజీ బ్రహ్మోస్ చీఫ్ ఎ.శివథాను పిళ్లై నేతృత్వంలోని కమిటీ బిడ్లను పరిశీలించి రక్షణశాఖకు నివేదిక అందజేయనుంది. తుది ఎంపికైన రెండు కంపెనీలకు రూ. 15 వేల కోట్ల విలువైన పనులు అప్పగిస్తారు.

2035 నాటికి ఈ కొత్త తరహా స్టెల్త్ జెట్లు భారత వాయుసేనలో చేరే అవకాశం ఉంది. దీంతో భారత్ అమెరికా, రష్యా, చైనా సరసన నిలిచి ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఫైటర్ జెట్స్ తయారీ దేశాల జాబితాలో చేరుతుంది. డీఆర్‌డీవో పర్యవేక్షణలో జరుగుతున్న ఈ ప్రాజెక్టులు, భారత్‌ను రక్షణ రంగంలో మరింత బలంగా నిలబెట్టనున్నాయి. హైపర్‌సోనిక్ క్షిపణులు, స్టెల్త్ యుద్ధ విమానాలు, డ్రోన్లు ఇవన్నీ ఒకే దిశగా కదులుతూ.. దేశ భద్రత, స్వదేశీ సాంకేతికత, స్వయం సమృద్ధి సాధిస్తుందని చెప్పవచ్చు. 

Also Read: TET Notification: ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులకు బిగ్ అలెర్ట్.. టెట్‌ నోటిఫికేషన్‌కి రంగం సిద్ధం.. నవంబర్‌లోనే..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి. ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U ఆపిల్ లింక్ - https://apple.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

DRDOHypersonic Missileindia DefenceStealth JetsAMCA Project

Trending News