Hypersonic HGV Missile: భారత్ రక్షణ రంగంలో వేగంగా స్వయం సమృద్ధి సాధిస్తోంది. శత్రు దేశాలకు చెమటలు పట్టించే కొత్త తరహా క్షిపణులు, స్టెల్త్ యుద్ధ విమానాలు, డ్రోన్ల అభివృద్ధిపై కేంద్రం దృష్టి సారించింది. ఆపరేషన్ సింధూర్ లో శత్రువులను భయపెట్టిన బ్రహ్మోస్ కంటే శక్తివంతమైన ఆయుధ వ్యవస్థలను సిద్ధం చేయాలని రక్షణ పరిశోధన సంస్థ డీఆర్డీవో కసరత్తు చేస్తోంది. డీఆర్డీవో ప్రస్తుతం హైపర్సోనిక్ గ్లైడ్ వెహికల్ (HGV) ప్రాజెక్టును కీలక దశకు తీసుకెళ్లింది. ఎయిర్ఫ్రేమ్ ఏరోడైనమిక్స్, థర్మల్ మేనేజిమెంట్, స్క్రామ్జెట్ ఇంజిన్ పనితీరు, గైడెన్స్ సిస్టమ్ వంటి అంశాలపై ఇప్పటికే క్షేత్రస్థాయి పరీక్షలు పూర్తి చేసింది. ఈ డిసెంబర్లో HGV ధ్వని పరీక్షలు ముగించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
నిపుణుల అంచనా ప్రకారం.. ఈ క్షిపణి గంటకు 7,000 కిలోమీటర్లకుపైగా వేగం సాధించగలదు. 1,500–2,000 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న లక్ష్యాలను క్షణాల్లో ధ్వంసం చేయగల శక్తి దీంట్లో ఉంటుంది. అంతే కాదు, మధ్యలోనే దిశను మార్చుకునే సామర్థ్యం ఉండటంతో శత్రు రక్షణ వ్యవస్థలు స్పందించే అవకాశం కూడా ఉండదు. హైపర్సోనిక్ క్రూజ్ మిసైల్లకు భిన్నంగా, ఈ గ్లైడ్ వెహికల్ ప్రత్యేకంగా పనిచేస్తుంది. రాకెట్ సహాయంతో గగనతలంలోకి ఎగిరి, అక్కడి నుంచి వేరై, లక్ష్యంపై హైపర్సోనిక్ వేగంతో దూసుకుపోతుంది. దీని వల్ల శత్రు రాడార్ లేదా ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ గుర్తించడం చాలా కష్టం అవుతుంది.
Also Read: Putin Warning: భారత్ ను అవమానిస్తే చూస్తూ ఊరుకునేది లేదు.. అమెరికాకు పుతిన్ మాస్ వార్నింగ్..!!
రక్షణ రంగంలో మరో కీలక అడుగుగా, భారత్ ఐదో తరం స్టెల్త్ ఫైటర్ జెట్ల (AMCA Project) తయారీపై ముందుకు సాగుతోంది. రూ. 2 లక్షల కోట్ల వ్యయంతో 125 స్టెల్త్ యుద్ధ విమానాలను స్వదేశంలోనే అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులో ఎల్ & టీ, హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ (HAL), టాటా అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్, అదానీ డిఫెన్స్ వంటి 7 కంపెనీలు బిడ్లు దాఖలు చేశాయి. మాజీ బ్రహ్మోస్ చీఫ్ ఎ.శివథాను పిళ్లై నేతృత్వంలోని కమిటీ బిడ్లను పరిశీలించి రక్షణశాఖకు నివేదిక అందజేయనుంది. తుది ఎంపికైన రెండు కంపెనీలకు రూ. 15 వేల కోట్ల విలువైన పనులు అప్పగిస్తారు.
2035 నాటికి ఈ కొత్త తరహా స్టెల్త్ జెట్లు భారత వాయుసేనలో చేరే అవకాశం ఉంది. దీంతో భారత్ అమెరికా, రష్యా, చైనా సరసన నిలిచి ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఫైటర్ జెట్స్ తయారీ దేశాల జాబితాలో చేరుతుంది. డీఆర్డీవో పర్యవేక్షణలో జరుగుతున్న ఈ ప్రాజెక్టులు, భారత్ను రక్షణ రంగంలో మరింత బలంగా నిలబెట్టనున్నాయి. హైపర్సోనిక్ క్షిపణులు, స్టెల్త్ యుద్ధ విమానాలు, డ్రోన్లు ఇవన్నీ ఒకే దిశగా కదులుతూ.. దేశ భద్రత, స్వదేశీ సాంకేతికత, స్వయం సమృద్ధి సాధిస్తుందని చెప్పవచ్చు.
Also Read: TET Notification: ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులకు బిగ్ అలెర్ట్.. టెట్ నోటిఫికేషన్కి రంగం సిద్ధం.. నవంబర్లోనే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U ఆపిల్ లింక్ - https://apple.