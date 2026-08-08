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భారత్‌లో మౌలిక వసతుల విప్లవం.. రవాణా నుంచి ఆరోగ్య రంగం వరకు భారీ మార్పులు

India Infrastructure Growth: 2014 తర్వాత భారత్‌లో మౌలిక వసతుల రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేలు, ఎయిర్‌పోర్టులు, మెట్రో రైలు, సౌర శక్తి, స్టార్టప్‌లలో భారీ వృద్ధి ఎలా జరిగిందో పూర్తి వివరాలను  సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ (PIB) అలాగే వివిధ నివేదిక వెల్లడించింది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 08, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 03:59 PM IST
భారత్‌లో మౌలిక వసతుల విప్లవం.. రవాణా నుంచి ఆరోగ్య రంగం వరకు భారీ మార్పులు
Image Credit: India Development Projects (Source: AI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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భారత్‌లో మౌలిక వసతుల విప్లవం.. రవాణా నుంచి ఆరోగ్య రంగం వరకు భారీ మార్పులు
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