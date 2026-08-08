India Infrastructure Growth: దేశంలో 2014 తర్వాత మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి వేగం గణనీయంగా పెరిగిందని తాజా గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ (PIB) అలాగే వివిధ నివేదికల ఆధారంగా వెల్లడైన వివరాల ప్రకారం.. రవాణా, శక్తి, పారిశ్రామిక, ఆరోగ్యం, విద్య వంటి కీలక రంగాల్లో విస్తృత స్థాయిలో ప్రాజెక్టులు అమలు కావడంతో భారత్ అభివృద్ధి దిశలో కొత్త మైలురాళ్లు సాధించినట్లు స్పష్టమైంది. ప్రస్తుతం ఉన్న అనేక కీలక రంగాల మొత్తం సామర్థ్యంలో మెజారిటీ వాటా గత 12 ఏళ్లలోనే సిద్ధమవ్వడం విశేషం. డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్లో 100% వ్యవస్థ, స్టార్టప్ నెట్వర్క్లో 99.8%, సౌర విద్యుత్ సామర్థ్యంలో 98%, రక్షణ ఎగుమతుల్లో 98%, నల్లా నీటి కనెక్షన్లలో 79% సదుపాయాలు కేవలం ఈ కాలంలోనే అందుబాటులోకి వచ్చాయంటే గత దశాబ్ద కాలంగా జరిగిన ప్రాజెక్టుల వేగం ఎంతో స్పష్టమవుతోందని నివేదికలో పేర్కొంది.
రవాణా రంగంలో వేగవంతమైన విస్తరణ
దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు బలమైన ఆధారంగా నిలిచే డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్ (DFC) ప్రాజెక్ట్ 2014కు ముందు కార్యరూపం దాల్చలేదు. ప్రస్తుతం 2,843 కిలోమీటర్ల నెట్వర్క్ అందుబాటులోకి రావడం విశేషం. అలాగే ఎక్స్ప్రెస్వే నెట్వర్క్ భారీగా పెరిగింది. 2014లో ఉన్న 1,000 కిలోమీటర్ల ఎక్స్ప్రెస్వేలు ప్రస్తుతం 7,700 కిలోమీటర్లకు చేరుకోవడం ద్వారా రవాణా వేగం పెరిగింది. 4 లేన్, అంతకంటే పై స్థాయి జాతీయ రహదారుల నిర్మాణం కూడా గణనీయంగా విస్తరించింది. ఇక మెట్రో రైలు సేవలు నగరాల్లో ప్రజల ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేస్తున్నాయి. 2014లో కేవలం 250 కిలోమీటర్ల మేర ఉన్న మెట్రో నెట్వర్క్ ప్రస్తుతం 1,250 కిలోమీటర్లకు పెరిగింది.
విమానయాన రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు
దేశంలో విమానాశ్రయాల సంఖ్య కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. స్వాతంత్ర్యం తర్వాత 65 ఏళ్లలో 74 విమానాశ్రయాలు మాత్రమే ఉండగా.. 2014 తర్వాత 12 ఏళ్లలోనే మరో 164 విమానాశ్రయాలు నిర్మాణం అయ్యాయి. దీని ద్వారా ప్రాంతీయ కనెక్టివిటీ మెరుగుపడింది.
సౌరశక్తి రంగంలో భారీ పురోగతి
సౌర శక్తి రంగంలో భారత్ విశేష పురోగతి సాధించింది. 2.6 గిగావాట్ల నుంచి 162 గిగావాట్లకు పెరగడం ద్వారా పునరుత్పాదక శక్తి రంగంలో భారత్ ముందంజలో నిలిచింది. మొత్తం విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం 249 గిగావాట్ల నుంచి 540 గిగావాట్లకు పెరిగింది. రైల్వే విద్యుదీకరణలో కూడా గణనీయమైన పురోగతి నమోదైంది. దేశ విద్యుత్ ట్రాన్స్మిషన్ నెట్వర్క్ విస్తరణతో విద్యుత్ సరఫరా మరింత బలోపేతమైంది.
పోర్టులు, జలమార్గాలు.. వ్యాపారానికి కొత్త దారులు
దేశ పోర్టుల సామర్థ్యం గణనీయంగా పెరిగి, అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి ఊతమిచ్చింది. ఇన్ల్యాండ్ వాటర్వేస్ ద్వారా సరుకు రవాణా పెరగడం వల్ల వ్యయాలు తగ్గి, లాజిస్టిక్స్ రంగంలో మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. గతంలో ఉన్న 5 పనిచేసే జలమార్గాలకు అదనంగా మరో 32 జలమార్గాలను అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
స్టార్టప్ల విప్లవం
దేశంలో స్టార్టప్ల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగింది. 2014లో కేవలం 500 స్టార్టప్లు ఉండగా.. ప్రస్తుతం 2.30 లక్షలకు పైగా నమోదయ్యాయి. యువత ఉద్యోగాలు కోరుకునే స్థితి నుంచి ఉద్యోగాలు సృష్టించే స్థాయికి ఎదిగినట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఆరోగ్య రంగంలో విస్తరణ
ఆరోగ్య రంగంలో కూడా భారీ మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. 2014లో ఉన్న 8 AIIMS సంస్థలకు అదనంగా 23 కొత్త సంస్థలు నిర్మించారు. మెడికల్ కాలేజీలు, MBBS సీట్ల సంఖ్య కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. దీని ద్వారా వైద్య సేవలు గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చేరువయ్యాయి. మెడికల్ కాలేజీలు 387 నుంచి 844 కి చేరగా, MBBS సీట్లు 51,348 నుంచి అదనంగా 1.39 లక్షల సీట్లకు పెరిగాయి.
తాగునీరు, గ్యాస్ కనెక్షన్ల విస్తరణ
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ట్యాప్ వాటర్ కనెక్షన్లు పెరగడంతో ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడ్డాయి. అలాగే పైప్ నేచురల్ గ్యాస్ (PNG) కనెక్షన్లు 25 లక్షల నుంచి 1.6 కోట్లకు పెరగడం ద్వారా ఇంధన వినియోగంలో మార్పులు వచ్చాయి. మొత్తం మీద 2014 తర్వాత మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి వేగవంతమై, దేశ ఆర్థికాభివృద్ధికి బలమైన పునాది పడినట్లు విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. రవాణా, శక్తి, ఆరోగ్యం, పారిశ్రామిక రంగాల్లో జరిగిన ఈ విస్తరణ భారత్ను గ్లోబల్ స్థాయిలో మరింత బలమైన ఆర్థిక శక్తిగా నిలబెట్టే దిశగా దోహదపడుతుందని పేర్కొంటున్నారు.