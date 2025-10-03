Most Dangerous Villages: భారతదేశంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన గ్రామాలు ఇవి.. ప్రతి సెకనుకో మరణం.. ఆ గ్రామాలు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే?

India Most Dangerous Villages : భారతదేశంలో కొన్ని గ్రామాలు కేవలం నివాసానికి మాత్రమే కాకుండా, ప్రతి రోజు జీవితం, మరణం మధ్య పోరాటానికి వేదికలుగా మారినవి కూడా ఉన్నాయి. ఈ గ్రామాల్లో నివసించాలంటే చాలా ధైర్యమే కావాలి. కొన్ని ప్రాంతాలు భయానకమైన కథలు, రహస్యాలు, ప్రకృతితో కూడిన ప్రమాదాలతో నిండి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఐదు అత్యంత ప్రమాదకర గ్రామాల గురించి తెలుసుకుందాం.
1. సుందర్బన్స్ – టైగర్ ప్రాంతం:
సుందర్బన్స్ మడ అడవులు రాయల్ బెంగాల్ టైగర్లకు ప్రసిద్ధి చెందాయి. ఇక్కడి నివాసితులు తరచుగా పులుల దాడులను ఎదుర్కొంటారు. అడవి జంతువులు ఆహారం కోసం గ్రామాలవైపు వస్తూ.. ప్రజల భద్రతకు ముప్పు కలిగిస్తాయి.
2. షెట్పాల్ – సోన్పూర్ జిల్లా, పాముల గ్రామం:
షెట్పాల్ అనేది "పాముల గ్రామం"గా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడ విషపూరిత నాగుపాములు ఇంటి సమీపంలో తిరుగుతుంటాయి. గ్రామస్తులు ఈ పాములను పవిత్రంగా భావిస్తారు. వాటికి హాని చేయరు. కానీ పాముల సన్నిధి ఈ గ్రామాన్ని ప్రమాదకరంగా చేస్తుంది.
3. నైరదేహి సమీపంలోని మొహాలి గ్రామం – సాగర్ జిల్లా
మొహాలి గ్రామం నైరదేహి వన్యప్రాణుల అభయారణ్యానికి దగ్గర ఉంది. అడవి అంచున ఉన్న ఈ ప్రాంతం పులులు, చిరుతపులి వంటి జంతువుల ముప్పును ఎదుర్కొంటుంది. స్థానికులు ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా ఉంటుంటారు. ఏమాత్రం ఎమరుపాటుతో ఉన్నా ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది.
Also Read: Narendra Modi: చూసి కాపీ కొట్టడం కాదు..మోదీ వర్కింగ్ స్టైల్ ను చూసి నేర్చుకోండి.. డచ్ టెక్ దిగ్గజం ప్రశంసలు..!!
4. జమ్మూ-కాశ్మీర్ పర్వత గ్రామాలు
బాధల్, కునాన్, పోష్పోరా వంటి పర్వత ప్రాంతాల గ్రామాలు ప్రకృతితో కూడిన ప్రమాదాల కారణంగా ప్రమాదకరంగా మారాయి. ఇక్కడ వర్షాలు, భూకంపాలు తరచుగా సంభవిస్తాయి, ఫలితంగా నివాసితులు జీవితానికి ముప్పుతో జీవిస్తున్నారు. ఇలాంటి గ్రామాల్లో నివసించడం కష్టం.
5. కుల్ధారా – జైసల్మేర్ సమీపం
కుల్ధారా గ్రామం దాని భయానక కథల కారణంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. 200 సంవత్సరాల క్రితం పాలివాల్ బ్రాహ్మణులు గ్రామాన్ని వదిలివేసారు. అప్పటినుండి అది శిథిలం, ధ్వంసం చెందింది, ఖాళీగా ఉంది. ఈ గ్రామం సందర్శకులకు భయాన్ని కలిగించే స్థలం. స్థానికులు కూడా జాగ్రత్తగా ఉంటుంటారు.
Also Read: Putin Warning: భారత్ ను అవమానిస్తే చూస్తూ ఊరుకునేది లేదు.. అమెరికాకు పుతిన్ మాస్ వార్నింగ్..!!
భారతదేశంలోని ఈ గ్రామాలు, ప్రకృతి ముప్పులు, వన్యప్రాణుల దాడులు, భయానక రహస్యాలతో నిండి ఉన్నాయి. ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో నివసించడం సాహసమే, ఎందుకంటే ప్రతీ రోజు, ప్రతీ క్షణం జాగ్రత్త అవసరం. స్థానికులు, ప్రభుత్వం కలిసి, భద్రత, ఆరోగ్యం, మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరిచే ప్రయత్నాలు చేయడం అత్యవసరం.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U ఆపిల్ లింక్ - https://apple.