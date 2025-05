India Pakistan War 2025: వీరుడా నీకు వందనం.. యుద్ధభూమిలో తెలుగు జవాన్‌ మురళీ నాయక్‌ వీరమరణం.. 

Murali Naik Died in India Pakistan War 2025: జమ్మూ కాశ్మీర్‌లో భారత్ పాక్‌ మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధంలో మన తెలుగు జవాన్ మురళి నాయక్ వీరమరణం చెందారు. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ఆర్సిపి అధినేత వైఎస్ జగన్ కూడా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఆయన కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి వ్యక్తం చేశారు.

ఇక దేశ రక్షణలో భాగంగా మరణించిన మురళి నాయక్ ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కూడా నివాళి అర్పించారు. మురళి నాయక్ మన సైనికుని కోల్పోవడం విషాదకరం. దేశం కోసం ప్రాణాలను ఇచ్చిన అమరవీరుడు మురళి నాయక్ నివాళులు అని ఆయన ట్వీట్టర్‌ వేదికగా రాసుకోచ్చారు. అంతేకాదు ఆయన కుటుంబ సభ్యులకి కూడా ప్రగాఢ సానుభూతిని కూడా తెలియజేశారు.

ఇది ఇలా ఉండగ దేశ రక్షణలో అమరుడైన మురళి నాయక్ మృతి పై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనైన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు. ఆయన తల్లిదండ్రులకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు. మాతృభూమి కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన మురళి త్యాగం ఎప్పటికీ మరువలేనిది.. దేశం అంతా గుర్తుపెట్టుకుంటుందని ముఖ్యమంత్రి వారితో అన్నారు. 25 ఏళ్ల వయసులోనే దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన మురళి కుటుంబానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని సీఎం తెలిపారు.

యుద్ధభూమిలో వీరమరణం పొందిన మురళి నాయక్ స్వస్థలం ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని సత్యసాయి జిల్లా పెనుకొండ నియోజకవర్గానికి చెందిన కల్లి తండా గ్రామం. దేశ భద్రతలో తన ప్రాణాలను ఫణంగా పెట్టి వీర మరణం పొందిన మురళి నాయక్ త్యాగం మన దేశం ఎప్పటికీ మరువలేనిది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన కుటుంబానికి కూడా ప్రగాఢ సానుభూతి వైఎస్‌ జగన్ తెలిపారు.

అంతేకాదు మురళి నాయక్‌ కుటుంబానికి ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ అండగా ఉంటుందని మంత్రి లోకేష్ కూడా అన్నారు. ఆయన అంత్యక్రియలను అధికార లాంఛనాలతో నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. మంత్రి లోకేష్ కూడా ఆపరేషన్ సింధూరం యుద్ధభూమిలో పోరాడుతూ అమరుడైన మురళి నాయక్ మృతి పై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. అయితే మురళి మృతితో గ్రామంలో మొత్తం విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.

దేశ రక్షణలో ఉన్న మన తెలుగు జవాన్ ప్రాణాలు అర్పించారు. పాకిస్తాన్ కుటిల బుద్ధికి వీర జవాన్ బలైపోయాడు. సత్యసాయి జిల్లాకు చెందిన మురళి నాయక్ భారత్ యుద్ధం నేపథ్యంలో ప్రాణాలు అర్పించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఆపరేషన్ సింధూర్‌కు ప్రతీకారంగా పాకిస్తాన్ సైన్యం ఎల్ఓసి వద్ద రెచ్చగొట్టు చర్యలకు దిగుతుంది. యుద్ధ విమానాలు ప్రయోగిస్తూనే ఉంది. ప్రధానంగా మన భారత సైనికులను, పౌరులను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఈ దుశ్చర్యకు పాల్పడుతోంది.

Deeply pained by the martyrdom of our brave Telugu Jawan, Murali Nayak, from Penukonda, Satyasai district, in the India-Pakistan battlefield in J&K.

His supreme sacrifice for the nation will forever inspire us.

My heartfelt condolences to his family.

We stand with them in this… pic.twitter.com/HfoFixNnZd

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) May 9, 2025