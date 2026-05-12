/India Post: GDS 3rd లిస్ట్ వచ్చేసింది.. ఏపీ, తెలంగాణలో ఎంపికైన వారి జాబితా ఇదే, ఇక్కడ క్లిక్‌ చేయండి!

India Postal GDS 3rd Merit List Released 2026: దేశవ్యాప్తంగా 28,636 వేల తపాలా శాఖకు సంబంధించిన పోస్టులకు పరీక్ష నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ పరీక్షలకు సంబంధించి జీడీఎస్ మూడో మెరిట్ లిస్ట్ కూడా విడుదల అయింది. ఇందులో ఏపీ నుంచి 342, తెలంగాణ నుంచి 106 మంది ఎంపిక అయ్యారు. వీళ్లంతా మే 26వ తేదీలోగా డివిజనల్ ఆఫీసులో సర్టిఫికెట్లతో హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది. పదో తరగతిలో వారు సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా ఈ ఎంపిక జరుగుతుంది. గ్రామీణ డాక్ సేవక్ పోస్టులకు సంబంధించి మొదట, రెండో విడత కూడా గతంలో విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో చాలామంది మూడో విడత కోసం కూడా ఎదురు చూశారు. తాజాగా ఆ ఫలితాలు కూడా విడుదలయ్యాయి.
GDS ఇండియా పోస్ట్ ఫలితాలు మొదటి మెరిట్ లిస్ట్ మార్చి 6వ తేదీ విడుదల చేశారు. ఇక రెండో మెరిట్ లిస్టు 2026 ఏప్రిల్ 10వ తేదీన విడుదల చేశారు. తాజాగా నిన్న మూడో విడత మెరిట్ లిస్ట్ కూడా విడుదల అయింది. ఈ రిక్రూట్ మెంట్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా 28,636 జీడీఎస్ పోస్టల్ ఖాళీల భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందులో బీపీఎం, ఏబీపీఎం ఖాళీలు ఉన్నాయి. వీరికి ఎలాంటి రాత పరీక్ష నిర్వహించలేదు.. కేవలం పదో తరగతి మార్క్స్ ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. ఇక ఈ పరీక్ష రాసిన అభ్యర్థులు థర్డ్ మెరిట్ లిస్టు ఫలితాలను చూసుకోవడానికి అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే అందులో మీ రాష్ట్రాల వారీగా పీడీఎఫ్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ జీడీఎస్ పోస్టల్ నోటిఫికేషన్ 2026 జనవరి 31వ తేదీన విడుదల చేశారు.
జీడీఎస్ థర్డ్ మెరిట్ లిస్ట్ చెక్ చేసుకునే విధానం..
ఇండియా పోస్ట్ అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.indiapost.gov.in/ ఓపెన్ చేసి అందులో 'థర్డ్ మెరిట్ లిస్ట్' ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని మీ సర్కిల్ లేదా స్టేట్ ఎంపిక చేసుకోవాలి. అక్కడ మీ మెరిట్ లిస్ట్ పీడీఎఫ్ ఉంటుంది. దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఈ పీడీఎఫ్ మీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఆధారంగా ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్కు కూడా రెడీగా ఉండాలి.
ఈ 3వ మెరిట్ లిస్టులో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మొత్తంగా 342 మంది అభ్యర్థులు ఎంపిక కాగా.. తెలంగాణ నుంచి 160 మంది ఎంపికయ్యారు. ఈ లిస్టులో మొత్తంగా అన్ని రాష్ట్రాలు కలిపి 6690 మందిని ఎంపిక చేశారు. ఎంపికైన అభ్యర్థులు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కు ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా తీసుకువెళ్లాలి. దీంతోపాటు డీవీ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా నిర్వహిస్తారు, ఫైనల్ గా ఎంపికైన వారికి పోస్టును కేటాయిస్తారు.
