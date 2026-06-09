India Post GDS 4th Merit List 2026 Out: ఇప్పటి వరకు మూడు మెరిట్ లిస్ట్లను విడుదల చేసిన ఇండియా పోస్ట్.. తాజాగా నాలుగో జాబితాను కూడా రిలీజ్ చేసింది. అభ్యర్థులు చాలా కాలంగా ఈ ఫలితాల కోసం నిరీక్షిస్తున్నారు, అవి ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇండియా పోస్ట్ గ్రామీణ డాక్ సేవక్ పోస్టులకు అప్లై చేసిన వారు వెంటనే పోస్టల్ శాఖ వెబ్సైట్ https://indiapost.gov.in/ ద్వారా తమ ఫలితాలను చూసుకోవచ్చు. మీ మొబైల్లోనే ఈ మెరిట్ లిస్ట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దేశంలోని వివిధ సర్కిల్స్కు సంబంధించిన జాబితా ఇది. ఈ లిస్ట్లో పేరు ఉన్న అభ్యర్థులు తదుపరి ఎంపిక దశకు అర్హత సాధిస్తారు. దీని తర్వాత డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ జరుగుతుంది. ఇండియా పోస్ట్ జీడీఎస్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా వివిధ సర్కిళ్లలో మొత్తం 28,636 పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. ఇందులో గ్రామీణ డాక్ సేవక్ (GDS), బ్రాంచ్ పోస్ట్మాస్టర్ (BPM), అసిస్టెంట్ బ్రాంచ్ పోస్ట్మాస్టర్ (ABPM) వంటి వివిధ పోస్టులు ఉన్నాయి.
ఇండియా పోస్ట్ జీడీఎస్ 4వ మెరిట్ లిస్ట్ 2026 డౌన్లోడ్ చేసుకునే పద్ధతి..
ఇండియా పోస్ట్ ఫలితాలను చూడటానికి ముందుగా అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ https://indiapost.gov.in/ ఓపెన్ చేయాలి.
తరువాత హోమ్పేజీలో ఉన్న 'రిక్రూట్మెంట్' సెక్షన్కు వెళ్లండి.
అక్కడ 'ఆన్లైన్ జీడీఎస్ రిక్రూట్మెంట్' పోర్టల్ను ఓపెన్ చేయండి.
'షార్ట్లిస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్' అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి.
ఆ తర్వాత మీ పోస్టల్ సర్కిల్ లేదా రాష్ట్రాన్ని ఎంచుకోండి.
వెంటనే మీ మెరిట్ లిస్ట్ను PDF ఫార్మాట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
Ctrl+F ఉపయోగించి మీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ను వెతకండి.
మెరిట్లిస్ట్లోని వివరాలు ఇలా ఉంటాయి..
మీరు డౌన్లోడ్ చేసిన జీడీఎస్ మెరిట్ లిస్ట్లో డివిజన్ ఆఫీస్, పోస్ట్ ఐడి, పోస్ట్ నేమ్, పోస్ట్ కేటగిరీ, రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, మార్కుల శాతం వంటి వివరాలు ఉంటాయి.
షార్ట్లిస్ట్లో ఉన్న అభ్యర్థులు తమ డాక్యుమెంట్లను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎంపిక ప్రక్రియలో డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ చాలా ముఖ్యమైనది. తదుపరి అప్డేట్స్ కోసం ఇండియా పోస్ట్ అధికారిక వెబ్సైట్ను క్రమం తప్పకుండా చూస్తూ ఉండండి.
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