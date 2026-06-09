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GDS 4th Merit List 2026: పదో తరగతి అర్హత ఉద్యోగాలు..ఇండియా పోస్ట్ GDS 4వ లిస్ట్ రిలీజ్, మీ ఫోన్‌లోనే రిజల్ట్స్ చూసుకోండి!

India Post GDS 4th Merit List 2026 Out: ఇండియా పోస్ట్ చివరికి తన 4వ మెరిట్ జాబితాను విడుదల చేసింది. గ్రామీణ డాక్‌ సేవక్ (GDS) రిక్రూట్‌మెంట్‌ 2026 ఫలితాలను అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://indiapost.gov.in/ లో చూడవచ్చు. జీడీఎస్‌ 4వ మెరిట్‌ లిస్ట్‌ కోసం వేచి ఉన్న అభ్యర్థులు వెంటనే తమ రిజల్ట్స్ వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం ఇక్కడ ఉంది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 09, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:40 AM IST
GDS 4th Merit List 2026: పదో తరగతి అర్హత ఉద్యోగాలు..ఇండియా పోస్ట్ GDS 4వ లిస్ట్ రిలీజ్, మీ ఫోన్‌లోనే రిజల్ట్స్ చూసుకోండి!
Image Credit: India Post GDS 4th Merit List 2026 Out:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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