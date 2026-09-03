Gramin Dak Sevak Recruitment 2026: కేవలం పదవ తరగతి ఉత్తీర్ణులైతే చాలు, ఈ GDS పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మన దేశంలో అత్యంత పేరున్న పోస్టల్ శాఖ వివిధ రకాల సేవలను అందిస్తోంది. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు మొత్తం 23,757 GDS పోస్టుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.indiapost.gov.in/gdsonlineengagement లో నోటిఫికేషన్ను క్షుణ్ణంగా చదివి, సెప్టెంబర్ 24వ తేదీ లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
పోస్టల్ శాఖకు దరఖాస్తు కావాల్సిన అర్హతలు..
ఈ పోస్టల్ శాఖలో ఉద్యోగం కోసం కనీసం గుర్తింపు పొందిన పాఠశాల నుండి పదవ తరగతి ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. అంతేకాకుండా, 10వ తరగతిలో ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్టు ఉండాలి. అభ్యర్థులకు స్థానిక భాషపై పట్టు ఉండాలి. వయసు పరిమితి విషయానికి వస్తే, 18 నుండి 40 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు ఉన్నవారు మాత్రమే అర్హులు.
దరఖాస్తు రుసుము..
దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి రూ.100 ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అయితే మహిళలు, ట్రాన్స్జెండర్లు, SC, ST, PwD అభ్యర్థులకు ఎలాంటి ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ఫీజు చెల్లింపు కోసం యూపీఐ, డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్ వంటి సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం:
ముందుగా అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.indiapost.gov.in/gdsonlineengagement ను ఓపెన్ చేసి, అక్కడ ఉన్న 'GDS Recruitment 2026 Registration' లింక్ను క్లిక్ చేయండి. మీ వివరాలను నమోదు చేసి అప్లికేషన్ ఫారమ్ను పూర్తి చేయండి. అనంతరం ఫీజు చెల్లించి, చివరగా సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. దరఖాస్తు పూర్తయిన తర్వాత కన్ఫర్మేషన్ పేజీని డౌన్లోడ్ చేసుకొని, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం భద్రపరుచుకోండి.
ఎంపిక ప్రక్రియ..
ఈ GDS పోస్టుల నియామకంలో అభ్యర్థులను పదవ తరగతి మెరిట్ మార్కుల ఆధారంగానే ఎంపిక చేస్తారు. ఎటువంటి రాత పరీక్ష నిర్వహించరు; కేవలం మెరిట్ మార్కుల ఆధారంగానే అభ్యర్థుల ఎంపిక జరుగుతుంది. అభ్యర్థులు నిర్ణీత గడువులోపు పోస్టల్ శాఖ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
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