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ఇండియా పోస్ట్‌లో 23,757 జీడీఎస్ ఉద్యోగాలు.. 10వ తరగతి అర్హతతో పరీక్ష లేకుండానే పోస్టింగ్! దరఖాస్తు చేసుకోండిలా!

ఇండియా పోస్ట్ ద్వారా గ్రామాల్లోని GDS పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి 23,757  పోస్టుల అప్లికేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు వెంటనే అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://www.indiapost.gov.in/gdsonlineengagement ను సందర్శించి సెప్టెంబర్ 21, 2026 లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అప్లికేషన్ విధానం, పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 03, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:55 AM IST
ఇండియా పోస్ట్‌లో 23,757 జీడీఎస్ ఉద్యోగాలు.. 10వ తరగతి అర్హతతో పరీక్ష లేకుండానే పోస్టింగ్! దరఖాస్తు చేసుకోండిలా!
Image Credit: Gramin Dak Sevak Recruitment 2026:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ఇండియా పోస్ట్‌లో 23,757 జీడీఎస్ ఉద్యోగాలు.. 10వ తరగతి అర్హతతో పరీక్ష లేకుండానే పోస్టింగ్! దరఖాస్తు చేసుకోండిలా!
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