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పోస్టాఫీస్‌లో 23,757 ఉద్యోగాలు.. నేటి నుంచే ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్లు షురూ! తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఖాళీల వివరాలు ఇవే!   

పోస్టల్ నోటిఫికేషన్‌ 2026కు సంబంధించి ఈ రోజు నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ మొదలైంది. కేవలం పదో తరగతి పాస్ అయిన వారు కూడా ఈ ఉద్యోగంలో స్థిరపడవచ్చు. ఇండియా పోస్ట్ GDS 2026 కింద మొత్తం 23,757 గ్రామీణ బ్యాంక్ పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయో ఆ పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 31, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 03:52 PM IST
పోస్టాఫీస్‌లో 23,757 ఉద్యోగాలు.. నేటి నుంచే ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్లు షురూ! తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఖాళీల వివరాలు ఇవే!   
Image Credit: India Post GDS Recruitment 2026:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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