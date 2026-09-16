/పాక్ నేవీ తీరుపై భారత్ సీరియస్.. అంతర్జాతీయ జలాల్లో ఏం జరిగిందంటే?

India Pakistan Naval Incident Telugu News: అంతర్జాతీయ జలాల్లో పాకిస్థాన్ నౌకాదళం వ్యవహరించిన తీరుపై.. భారత ప్రభుత్వం తీవ్ర స్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. అరేబియా సముద్రంలో పాకిస్థాన్ యుద్ధ నౌక భారత నేవీ నౌకలను ఢీకొట్టేలా బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరించిన ఘటనపై భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (MEA) సీరియస్ అయిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఢిల్లీలోని పాకిస్థాన్ హైకమిషన్ ఇన్ఛార్జ్కు సమన్లు జారీ చేసి.. తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేసిన్నట్లు తెలుస్తోంది.
అరేబియా సముద్రంలోని అంతర్జాతీయ జలాల్లో గస్తీ కాస్తున్న భారత నౌకాదళ యూనిట్తో పాకిస్థాన్ నావికాదళానికి సంబంధించిన ఒక నౌక నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించింది. విన్యాసాల పేరుతో పాక్ నౌక అత్యంత ప్రమాదకర రీతిలో దగ్గరకు వచ్చి భారత నౌకను తాకిందని భారత నేవీ తెలిపింది.. ఈ ఘటనలో భారత సిబ్బందికి గానీ.. నౌకకు గానీ పెద్ద ఎత్తున నష్టం కాలేనప్పటికీ.. పాక్ నావికాదళం వ్యవహరించిన తీరు భద్రతాపరంగా పెను ప్రమాదానికి దారితీసేలా ఉందని విదేశాంగ శాఖ స్పష్టం చేసిన్నట్లు తెలుస్తోంది..
సమన్ల మేరకు విదేశాంగ శాఖ సౌత్ బ్లాక్ కార్యాలయానికి చేరుకున్న పాక్ దౌత్యవేత్తకు భారత అధికారులు క్లాస్ తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. సముద్రంలో అంతర్జాతీయ చట్టాలతో పాటు నిబంధనలు (COLREGs), సముద్రయాన భద్రతా సూత్రాలను పాక్ నేవీ తుంగలో తొక్కిందని భారత విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది.. పాక్ నౌక ప్రవర్తన నిబంధలనకు విరుద్ధంగా ప్రవర్తించిందని తీవ్ర అసంతృప్తిని తెలియజేసింది.
భవిష్యత్తులో ఇలాంటి కవ్వింపు చర్యలతో పాటు ప్రమాదకర విన్యాసాలు పునరావృతం కాకుండా చూడాలని.. అంతర్జాతీయ సముద్ర ప్రయాణ నిబంధనలను ఖచ్చితంగా పాటించాలని భారత విదేశాంగ శాఖ ఇస్లామాబాద్కు గట్టి హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేసిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇరు దేశాల మధ్య దౌత్య సంబంధాలు ఇప్పటికే బలహీనంగా ఉన్న సమయంలో.. తాజాగా ఈ సముద్ర ఘటన సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్తతలను పెంచేలా చేస్తోంది.. భారత రక్షణ దళాలు ఎల్లవేళలా అప్రమత్తంగా ఉంటూ.. సరిహద్దులను కాపాడుతున్న క్రమంలో.. పాక్ కావాలనే ఇలాంటి గిల్లికజ్జాలు పెట్టుకుంటోందన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
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