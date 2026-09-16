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పాక్ నేవీ తీరుపై భారత్ సీరియస్.. అంతర్జాతీయ జలాల్లో ఏం జరిగిందంటే?

India Pakistan Naval Incident: పాకిస్థాన్ అంతర్జాతీయ జలాల్లో వ్యవహరించిన తీరుపై భారత్‌ తీవ్ర స్థాయిలో మండి పడింది.. పాక్‌ నేవీ బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరించిన తీరుపై విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. అయితే, అసలు ఏం జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 16, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 01:27 PM IST
పాక్ నేవీ తీరుపై భారత్ సీరియస్.. అంతర్జాతీయ జలాల్లో ఏం జరిగిందంటే?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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పాక్ నేవీ తీరుపై భారత్ సీరియస్.. అంతర్జాతీయ జలాల్లో ఏం జరిగిందంటే?
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