English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • India US Trade Deal: భారత్–అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం.. కీలక అంశాలపై క్లారిటీ ఇదిగో..!

India US Trade Deal: భారత్–అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం.. కీలక అంశాలపై క్లారిటీ ఇదిగో..!

India US Joint Statement Explained: భారత్–అమెరికా 2025–2047 వాణిజ్య ఒప్పందంలో రైతులు, డెయిరీ రంగం, ప్రధాన పంటలకు పూర్తి రక్షణ ఉందని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. సుంకాల తగ్గింపుతో పరిశ్రమలు, MSMEలు, ఫార్మా రంగాలకు లాభాలు చేకూరి ‘వికసిత భారత్ 2047’ లక్ష్యానికి ఇది బలమైన అడుగుగా నిలుస్తుందని తెలిపింది.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Feb 9, 2026, 05:16 PM IST

Trending Photos

Bank Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్.. డిగ్రీ అర్హతతో పంజాబ్‌ నేషనల్‌ బ్యాంక్‌లో 5,138 ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్..!
5
Bank Jobs 2026
Bank Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్.. డిగ్రీ అర్హతతో పంజాబ్‌ నేషనల్‌ బ్యాంక్‌లో 5,138 ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్..!
Sai Dhanshika: షూటింగ్ స్పాట్‌లో అతనికి చుక్కలు చూపించా.!.. షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టిన హీరోయిన్ సాయి ధన్సిక ..
6
Actress Sai Dhanshika
Sai Dhanshika: షూటింగ్ స్పాట్‌లో అతనికి చుక్కలు చూపించా.!.. షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టిన హీరోయిన్ సాయి ధన్సిక ..
Budhaditya Raja yogam: బుధాదిత్య రాజయోగం వల్ల ఈ 5 రాశుల వారికి లక్కీ జాక్ పాట్.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం గ్యారంటీ..
7
Budhaditya Rajyoga
Budhaditya Raja yogam: బుధాదిత్య రాజయోగం వల్ల ఈ 5 రాశుల వారికి లక్కీ జాక్ పాట్.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం గ్యారంటీ..
Samantha: సమంతకు ఫామ్‌హౌస్‌ గిఫ్ట్‌ ఇచ్చిన ఓ వ్యక్తి.. అతడికి ఆమెకు ఏం సంబంధం తెలుసా?
5
samantha
Samantha: సమంతకు ఫామ్‌హౌస్‌ గిఫ్ట్‌ ఇచ్చిన ఓ వ్యక్తి.. అతడికి ఆమెకు ఏం సంబంధం తెలుసా?
India US Trade Deal: భారత్–అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం.. కీలక అంశాలపై క్లారిటీ ఇదిగో..!

India US Joint Statement Explained: భారత్, అమెరికా మధ్య కుదిరిన 2025–2047 వాణిజ్య ఒప్పందంపై రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా పలు విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. రైతులు, డెయిరీ రంగం, ‘మేక్ ఇన్ ఇండియా’, చిన్న పరిశ్రమలు, విదేశాంగ స్వతంత్రతపై ఈ ఒప్పందం ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. అయితే ఒప్పందంలోని నిబంధనలను లోతుగా పరిశీలిస్తే.. ఇవి వాస్తవాల కంటే అపోహలే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయని ఆర్థిక నిపుణులు అంటున్నారు. దేశ ప్రయోజనాలను కేంద్రంగా పెట్టుకుని రూపొందించిన ఈ ఒప్పందం.. దేశీయ ఉత్పత్తులు, రైతుల భద్రత, పరిశ్రమల పోటీ సామర్థ్యం, సామాన్యుల అవసరాలను సమతుల్యంగా కాపాడేలా రూపొందించిందని చెబుతున్నారు. ఈ ఒప్పందంలోని వస్తున్న ఆరోపణలపై కేంద్రం ఇస్తున్న పూర్తి క్లారిటీ ఇలా..

Add Zee News as a Preferred Source

రైతులు, డెయిరీ రంగ ప్రయోజనాలపై..

పాడి రంగాన్ని వదిలేశారని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపిస్తుండగా.. ఈ ఒప్పందం పాడి పరిశ్రమను స్పష్టంగా మినహాయించారు. పాలు, మాంసం, పౌల్ట్రీ, చీజ్ వంటి ఉత్పత్తులపై అమెరికాకు ఎలాంటి రాయితీలు ఇవ్వలేదు. ఈ రంగం పూర్తిగా రక్షణలోనే ఉంది. దేశ ఆహార భద్రతకు కీలకమైన బియ్యం, గోధుమ, చెరకు, మొక్కజొన్న, సోయాబీన్ వంటి ప్రధాన పంటలపై కూడా సుంకాల తగ్గింపు వర్తించదు. దీంతో రైతుల ప్రయోజనాలకు ఎలాంటి నష్టం లేదు. జన్యుమార్పిడి ఆహార ఉత్పత్తుల ప్రవేశానికి ప్రభుత్వం కఠిన నిషేధాన్ని కొనసాగిస్తోంది. ప్రజల ఆరోగ్యం, పర్యావరణ భద్రత విషయంలో ఎలాంటి రాజీ పడలేదు. మెట్ట భూములపై ఆధారపడే రైతులను దృష్టిలో పెట్టుకొని జొన్న, సజ్జ, రాగి, కొర్రలు, అమరాంతం వంటి మిల్లెట్స్‌తో పాటు వేరుశెనగ, నూనె గింజలు, పొగాకు వంటి వాణిజ్య పంటలకు కూడా ఎలాంటి మినహాయింపులు ఇవ్వలేదు.

అమెరికా ఉత్పత్తుల డంపింగ్‌పై విమర్శలకు స్పష్టత

అమెరికా యాపిల్స్ భారత మార్కెట్‌ను ముంచెత్తుతాయన్న వాదన అవాస్తవం. యాపిల్ దిగుమతులకు కనీస దిగుమతి ధర (MIP) విధానం అమలులో ఉంది. దీంతో అమెరికా యాపిల్స్ ధర దేశీయ ధరల కంటే ఎక్కువగానే ఉంటుంది. అదనపు పొడవు పీచు (ELS) పత్తికి కోటాలు తెరవాలనే నిర్ణయం లొంగుబాటు కాదు. ఎక్స్‌ట్రా లాంగ్ స్టేపుల్ (ELS) కాటన్ విషయంలో తీసుకున్న నిర్ణయం భారత టెక్స్టైల్ రంగ అవసరాల కోసమే. ఈ రకం పత్తి దేశంలో తక్కువగా ఉత్పత్తి అవుతుండటంతో, దిగుమతులు పరిశ్రమకు అవసరమైన ముడి పదార్థాన్ని అందిస్తాయి. పౌల్ట్రీ, పశుపోషణ రంగాల్లో మేత కొరతను తీర్చేందుకు DDGS దిగుమతులను పరిమిత పరిమాణంలోనే అనుమతించారు. దీని వల్ల పంట రైతులకు నష్టం కలగదు.

 ‘మేక్ ఇన్ ఇండియా’, MSMEలకు నష్టమా..?

MSMEలను దెబ్బతీయకుండా.. ఈ ఒప్పందం భారతీయ వస్తువులపై US పరస్పర సుంకాన్ని 50 శాతం నుంచి 18 శాతానికి తగ్గిస్తుంది. ఇది చైనా (35%), వియత్నాం (20%), బంగ్లాదేశ్ (20%) వంటి పోటీదారుల కంటే భారతీయ ఎగుమతిదారులకు భారీ ధర ప్రయోజనాన్ని కలిగిస్తుంది. టెక్స్‌టైల్స్, లెదర్, ఫుట్‌వేర్, బొమ్మలు, రత్నాలు–ఆభరణాల రంగాలకు **జీరో టారిఫ్ యాక్సెస్** లభించింది. ఇది చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు పెద్ద ఊతం. ఫార్మా రంగంలో సుంకాల రద్దుతో ఏటా సుమారు  13 బిలియన్ డాలర్ల ఎగుమతులు చేసే రంగం మరింత బలపడనుంది. భారత్‌ను “ప్రపంచ ఔషధశాల”గా నిలబెట్టే దిశగా ఇది కీలక అడుగు. విమాన విడిభాగాలకు జీరో-డ్యూటీ యాక్సెస్‌ను పొందడం ద్వారా.. భారతదేశం బోయింగ్, ఎయిర్‌బస్ సరఫరా గొలుసులకు కీలకమైన కేంద్రంగా నిలిచింది. హైటెక్ తయారీ ఉద్యోగాలకు నేరుగా మద్దతు ఇస్తుంది.

వ్యూహాత్మక స్వతంత్రత, విదేశాంగ విధానంపై.. 

క్లిష్టమైన ఖనిజ భద్రతపై భారత్ నియంత్రణను వదులుకోలేదు. కానీ సరఫరా భద్రత కోసం అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యాల్లో చేరింది. సింగిల్-సోర్స్ భౌగోళికాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఏఐ, సెమీకండక్టర్లు వంటి ఆధునిక టెక్నాలజీలు భారత్‌కు రావడం ఈ ఒప్పందంతో సులభమవుతుంది. ల్యాప్‌టాప్‌ల విషయంలో లైసెన్సింగ్ కాకుండా అనుమతి వ్యవస్థ కొనసాగుతుండటంతో జాతీయ భద్రతకు భంగం లేదు. రష్యా చమురు వంటి అంశాలు పూర్తిగా విదేశాంగ విధాన పరిధిలోనే ఉంటాయి. వాణిజ్య ఒప్పందం వాటిపై ప్రభావం చూపదు. దేశ ప్రయోజనాలే కేంద్రబిందువుగా కొనసాగుతాయి. ఈ ఒప్పందం లక్ష్యం 2047 నాటికి భారత్–అమెరికాల మధ్య  ఏటా 500 బిలియన్ డాలర్ల వాణిజ్యం. ఇది ‘వికసిత భారత్ 2047’ విజన్‌లో భాగం.

సామాన్యులకు లాభం లేదా..?

క్యాన్సర్ ఔషధాలు, పేస్‌మేకర్లు, హార్ట్–లంగ్ యంత్రాలపై సుంకాల తగ్గింపుతో వైద్య ఖర్చులు తగ్గనున్నాయి. ఇది నేరుగా ప్రజలకు లాభం. అమెరికా మద్యం ఉత్పత్తులకు అనుమతి ఉన్నప్పటికీ, కనీస దిగుమతి ధర నిబంధనల వల్ల దేశీయ పరిశ్రమలకు నష్టం జరగదు. 25 శాతం అదనపు సుంకం తొలగింపుకు ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. కొత్త 18 శాతం సుంక విధానం వారం రోజుల్లోనే అమల్లోకి వస్తోంది. దీంతో ఆర్థిక వ్యవస్థకు తక్షణ ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది.

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

india us trade dealIndia US Trade Deal FactIndia US Trade Deal UpdatesIndia US Trade Agreement 2047

Trending News