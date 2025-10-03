English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Upendra Dwivedi: ప్రపంచపటం నుంచి పాకిస్థాన్‌ను లేపేస్తాం..పాకిస్తాన్‌కు ఇండియన్ ఆర్మీ చీఫ్ వార్నింగ్

India Warns Pakistan: భారతదేశం నుంచి పాకిస్తాన్‌కు మరో తీవ్ర హెచ్చరిక జారీ అయ్యింది. ఉగ్రవాదానికి మద్దతు ఇవ్వడం మానేయాలని లేదా దాని భౌగోళిక ఉనికిని కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని ఇండియన్ ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది శుక్రవారం అన్నారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 3, 2025, 04:25 PM IST

ఆపరేషన్ సిందూర్ 1.0 సమయంలో భారత సాయుధ దళాలు చూపించినంత సంయమనం ఉండదని జనరల్ ద్వివేది నొక్కిచెప్పారు. ఈసారి మరింత నిర్ణయాత్మక ప్రతిస్పందనను సూచిస్తున్నారు. "ఈసారి ఆపరేషన్ సిందూర్ 1.0లో మన సంయమనాన్ని కొనసాగించము. ఈసారి పాకిస్తాన్ భౌగోళికంలో తన స్థానాన్ని నిలుపుకోవాలనుకుంటున్నారా లేదా అని ఆలోచించేలా చేసే పని చేస్తాము. పాకిస్తాన్ భౌగోళికంలో తన స్థానాన్ని నిలుపుకోవాలనుకుంటే, అది ఉగ్రవాదాన్ని ఆపాలి" అని ఆయన హెచ్చరించారు.

సరిహద్దు ఉగ్రవాదానికి భారతదేశం దృఢంగా స్పందించాలనే దృఢ సంకల్పాన్ని ఆర్మీ చీఫ్ వ్యాఖ్యలు నొక్కి చెబుతున్నాయి. ఆపరేషన్ సిందూర్ గురించి ప్రస్తావించడం ద్వారా, పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదాన్ని ఎగుమతి చేస్తూనే ఉంటే రెండవ, బలమైన ఆపరేషన్ జరగవచ్చని ఆయన సూచించారు.

జనరల్ ద్వివేది హెచ్చరిక స్పష్టమైన భౌగోళిక రాజకీయ సందేశాన్ని కూడా పంపుతుంది. పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదంలో నిరంతరం పాల్గొనడం వల్ల పరిణామాలు ఉంటాయి. భారతదేశం తన సరిహద్దులను, పౌరులను రక్షించుకోవడానికి నిర్ణయాత్మకంగా వ్యవహరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. భారతదేశం సహనానికి పరిమితులు ఉన్నాయని.. రెచ్చగొట్టే చర్యలు కొనసాగితే ఆ సంయమనం ఇకపై దాని భవిష్యత్ సైనిక ప్రతిస్పందనలకు మార్గనిర్దేశం చేయకపోవచ్చని బలమైన ప్రకటన చేశారు.  

ఇరు సరిహద్దు ప్రాంతం నుండి మాట్లాడిన జనరల్ ద్వివేది.. భారత దళాలు ఏ పరిస్థితికైనా పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉన్నాయని.. ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా భారతదేశ వైఖరి తీవ్రతను హైలైట్ చేస్తాయని నొక్కి చెప్పారు. ఆయన వ్యాఖ్యలు ఇస్లామాబాద్‌కు స్పష్టమైన సంకేతం. పాక్ మద్దతుగల ఉగ్రవాదాన్ని సహించబోమని, పాకిస్తాన్ దాని అంతర్జాతీయ, భౌగోళిక ఔచిత్యాన్ని కొనసాగించడానికి దాని చర్యలను పునఃపరిశీలించాలని ఇండియన్ ఆర్మీ ఛీఫ్ అన్నారు.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Indian army chiefIndia Warns Pakistangeneral upendra dwivedi newsRajnath SinghPakistan

