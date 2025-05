Terrorists Launchpad Pulverizes Video: భారత్ పాక్ మధ్య పరిస్థితులు మరింత తీవ్రతరం అవుతున్నాయి. దొంగబుద్ధి చూపించే పాకిస్తాన్ రాత్రి కాగానే కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో డ్రోన్లు, క్షిపణులు భారత్ పైకి పంపిస్తుంది. ప్రధానంగా సాధారణ ప్రజలు, ఆలయాలను టార్గెట్ చేసి మరీ డ్రోన్‌ దాడి చేస్తోంది. దాదాపు 400 వరకు డ్రోన్ దాడి చేసింది పాక్‌. అయితే, దీనికి మన వైమానిక దళం కూడా సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టింది. తాజాగా కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడుతున్న భారత్ కి మన ఇండియన్ జవాన్లు కూడా దీటైన జవాబు ఇస్తున్నారు. ఈరోజు ఎల్ఓసి వెంబడి ఉగ్రముఖ లాంచ్ ప్యాడ్లను ధ్వంసం చేసిన వీడియో చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది. దాడి చేస్తున్న కానీ జవాన్ల కళ్లలో ధైర్యం.. వారి ముఖంలో సంతోషం ఉగ్ర మూకలను ఏరిపారేస్తూ భరతమాత రుణం తీర్చుకుంటున్నామని గర్వం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.

మన భారత సైన్యం 'ఆపరేషన్ సిందూర్' కొనసాగుతూనే ఉంది. లష్కరే తోయిబా, జై షే హిజ్బుల్‌ ముజాహిద్దీన్ ఉగ్రవాద స్థావరాలు నాశనం చేసింది. దీనికి ప్రతీకార చర్యగా పాకిస్తాన్ కూడా భారత్ పై డ్రోన్లతో విరుచుకుపడుతుంది. అయితే వారి లాంచ్ ప్యాడ్లను మన భారత సైన్యం ధ్వంసం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో 'కదం.. కదం.. అనే బ్యాగ్రౌండ్ సాంగ్ తో ఇండియన్ ఆర్మీ చేపట్టిన ఈ ఆపరేషన్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ధైర్య సాహసాలతో మన భారత సైనికులు ఒక్కొక్క స్థావరాన్ని ధ్వంసం చేస్తున్న వీడియో ఇది.

నిన్న కూడా పాకిస్తాన్ తీవ్రస్థాయిలో డ్రోన్లతో భారత్‌పై విరుచుకుపడింది. ప్రధానంగా LOC వెంబడి ఉన్న ఈ ఉగ్రవాద లాంచ్ ప్యాడ్లతో ఈ ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆ ఉగ్రవాద లాంచ్ ప్యాడ్లనే భారత సైన్యం ధ్వంసం చేసింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. అప్పట్లో ఈ దేశభక్తి గీతాన్ని సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో పాడారు. అయితే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఈ పాటను బ్రిటిష్ వారు నిషేధించారు. అయితే మళ్ళీ 1947 ఆగస్టు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత నిషేధం ఎత్తివేశారు. ఈ 'కదం.. కదం వదహాయ జా అనే సాంగ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ తో మన భారత సైన్యం ఎల్ఓసి వెంబడి ఉన్న లాంచ్ ప్యాడ్ లను ధ్వంసం చేసిన వీడియో ఇండియన్‌ ఆర్మీ విడుదల చేసింది. ఈరోజు జరిగిన రక్షణ శాఖ, విదేశీ మంత్రిత్వ శాఖల విలేకరుల సమావేశంలో కల్నల్ సోఫియా ఖురేషి విడుదల చేశారు. భారత సైనికులు ఎంత సమర్ధవంతంగా ఉగ్ర మూకలను తిప్పి కొడుతున్నారు.

OPERATION SINDOOR

Indian Army Pulverizes Terrorist Launchpads

As a response to Pakistan's misadventures of attempted drone strikes on the night of 08 and 09 May 2025 in multiple cities of Jammu & Kashmir and Punjab, the #Indian Army conducted a coordinated fire assault on… pic.twitter.com/2i5xa3K7uk

— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) May 10, 2025