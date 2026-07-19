/Indian Army SSC Officers: పరీక్ష లేకుండా ఆర్మీ ఉద్యోగం..నెలకు రూ.లక్షన్నర జీతం..డిగ్రీ అభ్యర్థులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్!

Indian Army SSC Officer Jobs 2026: భారత సైన్యంలో ఆఫీసర్ హోదాలో దేశానికి సేవ చేయాలనుకునే యువతీ యువకులకు ఇండియన్ ఆర్మీ అద్భుతమైన నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ (SSC) ద్వారా మొత్తం 350 పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండా, కేవలం ఇంటర్వ్యూ ద్వారానే అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయనుండడం ఈ నోటిఫికేషన్ ప్రత్యేకతగా నిలుస్తోంది.
ముఖ్యమైన వివరాలు..
మొత్తం ఖాళీలు: 350
ఎంపిక విధానం: ఎస్ఎస్బీ (SSB) ఇంటర్వ్యూ & మెడికల్ టెస్ట్
ప్రారంభ వేతనం: నెలకు దాదాపు రూ.1,50,000/- వరకు (ఇతర అలవెన్సులు, క్వార్టర్స్ సౌకర్యం అదనం)
అర్హతలు & వయోపరిమితి..
విద్యార్హత: గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుండి సివిల్, మెకానికల్, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి విభాగాల్లో BE లేదా B.Tech పూర్తి చేసి ఉండాలి.
వయోపరిమితి: ఏప్రిల్ 1, 2027 నాటికి అభ్యర్థుల వయసు 20 నుండి 27 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
ఎంపిక ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది?
గమనిక: ఈ ఉద్యోగాలకు ఎలాంటి రాత పరీక్ష ఉండదు. అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకున్న తర్వాత, వారి అకడమిక్ మెరిట్ ఆధారంగా షార్ట్లిస్ట్ చేస్తారు. షార్ట్లిస్ట్ అయిన వారికి SSB ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు.
ఇంటర్వ్యూలో క్వాలిఫై అయిన వారికి వైద్య పరీక్షలు (Medical Test) నిర్వహించి, తుది నియామకాలు చేపడతారు. ఎంపికైన వారికి ట్రైనింగ్ సమయం నుంచే జీతభత్యాలు అందుతాయి.
ముఖ్యమైన తేదీలు & అప్లికేషన్ లింక్..
దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: ఆగస్టు 7, 2026
అధికారిక వెబ్సైట్: అర్హత, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు మరిన్ని వివరాల కోసం మరియు ఆన్లైన్ దరఖాస్తు కోసం www.joinindianarmy.nic.in ని సందర్శించవచ్చు.
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