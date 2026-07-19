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Indian Army SSC Officers: పరీక్ష లేకుండా ఆర్మీ ఉద్యోగం..నెలకు రూ.లక్షన్నర జీతం..డిగ్రీ అభ్యర్థులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్!

Indian Army SSC Officer Jobs 2026: భారత ఆర్మీలో ఆఫీసర్‌గా చేరేందుకు అభ్యర్థులకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ (SSC) ద్వారా 350 పోస్టుల భర్తీ కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. అయితే రాత పరీక్ష లేకుండా కేవలం ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఎంపిక జరగనుంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 19, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:27 PM IST
Indian Army SSC Officers: పరీక్ష లేకుండా ఆర్మీ ఉద్యోగం..నెలకు రూ.లక్షన్నర జీతం..డిగ్రీ అభ్యర్థులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Indian Army SSC Officers: పరీక్ష లేకుండా ఆర్మీ ఉద్యోగం..నెలకు రూ.లక్షన్నర జీతం..డిగ్రీ అభ్యర్థులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్!
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