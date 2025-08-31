English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

World Beer Awards 2025: కింగ్‌ఫిషర్, రాయల్ ఛాలెంజ్, బడ్వైజర్ కాదు.. ఆ ఒక్క విషయంతో ప్రపంచంలోనే టాప్‌గా నిలిచిన ఇండియన్ బీర్ బ్రాండ్ ఏదో తెలుసా..?

Indian Beers: తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో బీర్ అంటే కింగ్‌ఫిషర్, రాయల్ ఛాలెంజ్, బడ్వైజర్ వంటి బ్రాండ్‌లు గుర్తుకొస్తాయి. కానీ ఇప్పుడు మద్యం ప్రియులు మరో భారతీయ బ్రాండ్ బీర్ల గురించి తెలుసుకోవాల్సిన సమయం వచ్చింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 31, 2025, 10:15 AM IST

World Beer Awards 2025: కింగ్‌ఫిషర్, రాయల్ ఛాలెంజ్, బడ్వైజర్ కాదు.. ఆ ఒక్క విషయంతో ప్రపంచంలోనే టాప్‌గా నిలిచిన ఇండియన్ బీర్ బ్రాండ్ ఏదో తెలుసా..?

Indian Beers Grab Global Awards: మద్యం ప్రియులను అందరూ ఎక్కువగా తాగే బీర్లు ఏవని అడిగితే టక్కున కింగ్ ఫిషర్, రాయల్ ఛాలెంజ్, బడ్వైజర్, ట్యూబర్గ్ పేర్లు చెబుతారు. అయితే ఇక నుంచి ఈ రెగ్యులర్ బీర్ల గురించి కాకుండా..  వేరే బ్రాండ్ బీర్ల గురించి చెబుతారు. ఎందుకంటే ఈ బీర్లు వరల్డ్ వైజ్‌గా ఉన్న బీర్లలో బెస్ట్ క్వాలిటీ బీర్లుగా అవార్డు అందుకున్నాయి. అవే సింబా బీర్లు. అయితే ఈ బ్రాండ్ గురించి చాలా కొద్ది మందికే తెలుసు. సింబా బీర్లు అవార్డు అందుకోవడం వెనుక ఉన్న ప్రత్యేకత గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

సింబా బీర్లు.. ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మద్యం ప్రియులు తెగ వెతికేస్తున్న బీర్ బ్రాండ్. ప్రపంచ బీర్ అవార్డులు-2025లో రెండు అవార్డులు గెలుచుకొని ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది. సింబా విట్ బ్రాండ్‌కు సిల్వర్ అవార్డు.. సింబా స్టౌట్ బ్రాండ్‌కు బ్రాంజ్ అవార్డులు లభించాయి. ఈ అవార్డులు టేస్ట్, క్వాలిటీ కేటగిరీలో ఉన్న ఉత్తమ బీర్‌లకు ఇస్తారు. ఇది భారతీయ బీర్‌కు పెద్ద గౌరవం.

వరల్డ్ బీర్ అవార్డుల గురించి..
ప్రపంచ బీర్ అవార్డులు అనేది ప్రపంచంలోని ఉత్తమ బీర్‌లను ఎంపిక చేసే ప్రతిష్ఠాత్మక కార్యక్రమం. నిపుణులైన బీర్ తయారీదారులు, రైటర్స, ఇండస్ట్రీ నిపుణులు టేస్ట్ ఆధారంగా బీర్‌లను పరీక్షించి గోల్డ్, సిల్వర్, బ్రాంజ్ అవార్డులను అందిస్తారు. ఈ పోటీలో భారత్ నుంచి సింబా రెండు అవార్డులు గెలవడం గర్వకారణం. సింబా బీర్‌లు నాణ్యత, రుచిలో ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలను అందుకున్నాయి. సంప్రదాయ బీర్ల తయారీ కల్చర్ ప్రకారం ఇండియాలో ఎదుగుతున్న బ్రాండ్‌గా సింబాను పేర్కొన్నారు నిర్వాహకులు.

అసలేంటి ఈ సింబా బీర్ల ప్రత్యేకత.. 
సింబా విట్ బీర్.. బెల్జియన్ శైలిలో తయారైంది. గోధుమ మాల్ట్, కొత్తిమీర, నారింజ తొక్కలతో ఈ బీర్‌ను తయారు చేస్తారు. ఫ్రెఫ్ సిట్రస్ (లెమన్ ఫ్లేవర్) టేస్ట్‌తో.. తాగటానికి చాలా స్మూత్ గా ఉండేలా తయారు చేస్తారు. ఇందులో కాస్త స్ట్రాంగ్ బ్రాండ్ కూడా ఉంటుంది.
సింబా స్టౌట్ బీర్.. డార్క్ కలర్‌లో ఉంటుంది. వేయించిన బార్లీ, డార్క్ మాల్ట్‌లతో తయారైన ఈ బీర్‌లో.. కాఫీ, చాక్లెట్, క్యారామెల్ రుచులు కలిసి క్రీమీగా, కొంచెం చేదుతో ఉంటాయి. 

ట్రెడిషనల్, మోడ్రన్ టెక్నిక్స్‌తో తయారీ..
ఈ రెండు బీర్‌లూ నాణ్యమైన పదార్థాలతో.. సంప్రదాయ పద్ధతులతో ప్రస్తుత ఆధునిక ట్రెండ్‌‌కి అనుకూలంగా కలిపి తయారుచేస్తారు. ఈస్ట్ ఫెర్మెంటేషన్ (పులియబెట్టడం) పద్ధతిలో చాలా జాగ్రత్తగా.. బెస్ట్ ఫ్లేవర్ వచ్చేలా ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా.. ఏడాదికి ఇన్ని మాత్రమే అన్నట్లుగా లిమిటెడ్‌గా తయారు చేస్తారు. 

ఈ బీర్లను ఎక్కడ తయారు చేస్తారంటే..
ఈ సింబా బీర్‌లను ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని డుర్గ్‌లో తయారు చేస్తారు. 2016లో భాటియా కుటుంబం ఈ బ్రాండ్‌ను ప్రారంభించింది. ప్రపంచ స్థాయి క్రాఫ్ట్ బీర్‌లలో తమ స్థానం ఉండాలనే లక్ష్యంతో ప్రీమియం నాణ్యతతో బీర్‌లను తయారు చేస్తున్నారు. ఈ బీర్‌లు ఇప్పటికే ప్రీమియం మార్కెట్‌లో మంచి పేరు సంపాదించాయి. సింబా బీర్ విజయం భారతీయ క్రాఫ్ట్ బీర్ సంస్కృతిని ప్రపంచానికి చాటింది.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

World Beer Awards 2025India Brand BeersWorld Beer AwardsQuality BeersTasty Beers In India

