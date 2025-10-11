Indian Coast Guard Vacancy 2025: టెన్త్ అర్హతతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనుకునే వారికి ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్లో ఉద్యోగాల కోసం నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది. గ్రూప్ సి పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. ఇందులో మోటార్ ట్రాన్స్ పోర్ట్ డ్రైవర్, మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ (ఎంటీఎస్) పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పటికే దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభం కాగా.. అప్లై చేసుకోవడానికి ఆఖరి తేదీ నవంబర్ 11.
వయోపరిమితి..
ఇందులో పోస్టును బట్టి ఏజ్ లిమిట్ పెట్టారు. 18 ఏళ్ల నుంచి 30 ఏళ్ల లోపు వారు అర్హులు. మోటర్ వెహికల్ డ్రైవర్, ఎంటీఎస్ పోస్టులకు వయోపరిమితి 18 నుంచి 27 ఏళ్లు ఉండాలి.
ఎంపిక విధానం..
స్క్రూటినీ, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, రాత పరీక్ష, స్కిల్/ట్రేడ్ టెస్ట్, మెరిట్ లిస్ట్ ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.
విద్యార్హతతో పాటు ఏ లైసెన్స్ ఉండాలంటే..
గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి టెన్త్ పాస్ అయి ఉండాలి. మోటర్ ట్రాన్స్ పోర్ట్ డ్రైవర్ పోస్ట్కి అభ్యర్థులు ఖచ్చితంగా.. హెవీ, లైట్ మోటర్ వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కలిగి ఉండాలి. అలాగే రెండేళ్ల డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉండాలి. ఇతర పోస్టులకు కూడా పని అనుభవం ఉండాలి.
దరఖాస్తు విధానం ఇదే..
1. ఆఫ్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి. joinindiancoastguard.cdac.in అధికారిక వెబ్సైబ్కి వెళ్లి.. నోటిఫికేషన్పై క్లిక్ చేసి అప్లికేషన్ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని, ప్రింట్ తీసుకోవాలి.
2. ఇంగ్లీష్ లేదా హిందీలో మాత్రమే జాగ్రత్తగా అప్లికేషన్ నింపాలి. కరెక్ట్ ప్లేస్లోనే లేటెస్ట్ పాస్ పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో అతికించాలి.
3. వయస్సు రుజువు, విద్యా ధృవీకరణ పత్రాలు, కుల ధృవీకరణ పత్రం, చెల్లుబాటు అయ్యే ఐడీ, రెండు పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటోగ్రాఫ్లతో సహా అవసరమైన అన్ని పత్రాల స్వీయ-ధృవీకరించబడిన కాపీలను జత చేయాలి.
4. అలాగే ఫారమ్తో రూ.50 విలువైన పోస్టల్ స్టాంప్ను కూడా జతచేయాలి.
అప్లికేషన్ను పంపాల్సిన అడ్రెస్ ఇదే..
The Commander, Coast Guard Region (A&N),
Post Box No. 716, Haddo (PO),
Port Blair – 744102,
Andaman & Nicobar Islands.
Also Read: Jobs 2025: నిరుద్యోగులకు పండగే.. రూ. 60 వేల జీతంతో SEBIలో కొలువుల జాతర.. ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు..!
Also Read: Bsnl Offers: BSNL యూజర్లు పండగ చేస్కోండి.. ఒక్కసారి రీఛార్జ్ చేస్తే చాలు.. ఏడాదంతా మస్త్ ఎంజాయ్.. లిమిటెడ్ ఆఫర్ మాత్రమే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook