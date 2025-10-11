English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Jobs: పదో తరగతి పాసయ్యారా..? ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్‌లో బంపర్ రిక్రూట్‌మెంట్.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!

Jobs: పదో తరగతి పాసయ్యారా..? ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్‌లో బంపర్ రిక్రూట్‌మెంట్.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!

Indian Coast Guard Jobs: మీరు పదవ తరగతి పాసయ్యారా..? గవర్నమెంట్ జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారా..? అయితే ఈ అద్భుత అవకాశం మీ కోసమే. ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్‌లో గ్రూప్ సి పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 11, 2025, 07:56 PM IST

Trending Photos

PF Balance: పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్‌ నిమిషాల్లో ఈ 4 విధాలుగా చెక్‌ చేసుకోండి..!
5
PF Balance Check
PF Balance: పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్‌ నిమిషాల్లో ఈ 4 విధాలుగా చెక్‌ చేసుకోండి..!
Nagarjuna: నాగార్జునని ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేసిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్.. ఎవరంటే..!
5
Actress Hema
Nagarjuna: నాగార్జునని ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేసిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్.. ఎవరంటే..!
Employees Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి గిఫ్ట్‌ ఏమిటో తెలుసా?
6
govt employees
Employees Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి గిఫ్ట్‌ ఏమిటో తెలుసా?
APY Scheme: నెలకు రూ.5,000 పెన్షన్..పథకంలో పెద్ద మార్పు..ఇప్పుడే తెలుసుకోండి లేదంటే పెన్షన్ రాదు!
8
Atal Pension Yojana
APY Scheme: నెలకు రూ.5,000 పెన్షన్..పథకంలో పెద్ద మార్పు..ఇప్పుడే తెలుసుకోండి లేదంటే పెన్షన్ రాదు!
Jobs: పదో తరగతి పాసయ్యారా..? ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్‌లో బంపర్ రిక్రూట్‌మెంట్.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!

Indian Coast Guard Vacancy 2025: టెన్త్ అర్హతతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనుకునే వారికి ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్‌లో ఉద్యోగాల కోసం నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది. గ్రూప్ సి పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. ఇందులో మోటార్ ట్రాన్స్ పోర్ట్ డ్రైవర్, మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ (ఎంటీఎస్) పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పటికే దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభం కాగా.. అప్లై చేసుకోవడానికి ఆఖరి తేదీ నవంబర్ 11.

Add Zee News as a Preferred Source

వయోపరిమితి..
ఇందులో పోస్టును బట్టి ఏజ్ లిమిట్‌ పెట్టారు. 18 ఏళ్ల నుంచి 30 ఏళ్ల లోపు వారు అర్హులు. మోటర్ వెహికల్ డ్రైవర్, ఎంటీఎస్ పోస్టులకు వయోపరిమితి 18 నుంచి 27 ఏళ్లు ఉండాలి.

ఎంపిక విధానం.. 
స్క్రూటినీ, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, రాత పరీక్ష, స్కిల్/ట్రేడ్ టెస్ట్, మెరిట్ లిస్ట్ ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.

విద్యార్హతతో పాటు ఏ లైసెన్స్ ఉండాలంటే..
గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి టెన్త్ పాస్ అయి ఉండాలి. మోటర్ ట్రాన్స్ పోర్ట్ డ్రైవర్ పోస్ట్‌కి అభ్యర్థులు ఖచ్చితంగా.. హెవీ, లైట్ మోటర్ వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కలిగి ఉండాలి. అలాగే రెండేళ్ల డ్రైవింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కూడా ఉండాలి. ఇతర పోస్టులకు కూడా పని అనుభవం ఉండాలి.

దరఖాస్తు విధానం ఇదే..
1. ఆఫ్‌లైన్‌లో అప్లై చేసుకోవాలి. joinindiancoastguard.cdac.in అధికారిక వెబ్‌సైబ్‌కి వెళ్లి.. నోటిఫికేషన్‌పై క్లిక్ చేసి అప్లికేషన్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని, ప్రింట్ తీసుకోవాలి.
2. ఇంగ్లీష్ లేదా హిందీలో మాత్రమే జాగ్రత్తగా అప్లికేషన్ నింపాలి. కరెక్ట్ ప్లేస్‌లోనే లేటెస్ట్ పాస్ పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో అతికించాలి.
3. వయస్సు రుజువు, విద్యా ధృవీకరణ పత్రాలు, కుల ధృవీకరణ పత్రం, చెల్లుబాటు అయ్యే ఐడీ, రెండు పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫోటోగ్రాఫ్‌లతో సహా అవసరమైన అన్ని పత్రాల స్వీయ-ధృవీకరించబడిన కాపీలను జత చేయాలి. 
4. అలాగే ఫారమ్‌తో రూ.50 విలువైన పోస్టల్ స్టాంప్‌ను కూడా జతచేయాలి. 

అప్లికేషన్‌ను పంపాల్సిన అడ్రెస్ ఇదే.. 
The Commander, Coast Guard Region (A&N),
Post Box No. 716, Haddo (PO),
Port Blair – 744102,
Andaman & Nicobar Islands.

Also Read: Jobs 2025: నిరుద్యోగులకు పండగే.. రూ. 60 వేల జీతంతో SEBIలో కొలువుల జాతర.. ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు..!

Also Read: Bsnl Offers: BSNL యూజర్లు పండగ చేస్కోండి.. ఒక్కసారి రీఛార్జ్ చేస్తే చాలు.. ఏడాదంతా మస్త్ ఎంజాయ్.. లిమిటెడ్ ఆఫర్ మాత్రమే..!  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Indian Coast Guard Jobs 2025Indian Coast Guard NotificationIndian Coast Guard VacancyIndian Coast Guard Jobs RecruitmentIndian Coast Guard Notification 2025

Trending News