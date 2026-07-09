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భారత రైల్వే చరిత్రలో కొత్త శకం.. పట్టాలపై పరుగులు పెట్టనున్న హైడ్రోజన్ ట్రైయిన్..

Hydrozen Train: భారత రైల్వేలో ఇక కొత్త శకం మొదలు కానుంది. ఇన్నాళ్లు నల్లటి పొగలు కక్కుతూ పరుగులు పెట్టిన డీజిల్ ఇంజిన్ల స్థానంలో.. పర్యావరణానికి హితంగా నిలిచే హైడ్రోజన్ రైలు  భారత్‌లో అడుగుపెట్టబోతోంది. నీటి ఆవిరిని మాత్రమే విడుదల చేస్తూ పరుగులు పెట్టే ఈ రైలు భారత రైల్వే రంగంలో సరికొత్త మార్పులకు నాంది పలకనుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 09, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:17 PM IST
భారత రైల్వే చరిత్రలో కొత్త శకం.. పట్టాలపై పరుగులు పెట్టనున్న హైడ్రోజన్ ట్రైయిన్..
Image Credit: Hydrogen Rail (File Photo/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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భారత రైల్వే చరిత్రలో కొత్త శకం.. పట్టాలపై పరుగులు పెట్టనున్న హైడ్రోజన్ ట్రైయిన్..
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