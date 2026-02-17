Train rape case: రైలులో దారుణం.. ట్రైన్ లో పరీక్ష రాయడానికి వెళుతున్న యువతిపై TTE అత్యాచారం

Railway crime news: ఈరోజు సాయంత్రం ట్రైన్ లో..TTE వల్ల అత్యాచారానికి గురైన యువతి మౌ జిల్లా వాసి. ప్రస్తుతం గోరఖ్పూర్లో ఉంటూ శిక్షణకు సిద్ధమవుతోంది. రైల్వే స్టేషన్లో రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటంతో ఆమె టికెట్ కొనలేకపోయింది. దీంతో ఏసీ కోచ్లో నిలబడి ప్రయాణం చేసింది. టికెట్ తనిఖీ సమయంలో TTE ఆమెను ప్రశ్నించాడు. జరిమానా తీసుకుని సీటు ఏర్పాటు చేస్తానని చెప్పి ఆమెను ఏసీ ఫస్ట్ క్లాస్ కోచ్లోని క్యాబిన్కు తీసుకెళ్లాడని ఆమె ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.
క్యాబిన్లోకి వెళ్లాక తలుపు మూసి తనపై అత్యాచారం చేశాడని బాధితురాలు ఆరోపించింది. విషయం బయటకు చెబితే టికెట్ లేకుండా ప్రయాణించిన కేసు పెడతానని బెదిరించినట్లు కూడా తెలిపింది. భయంతో కొద్దిసేపు మౌనంగా ఉన్న ఆమె, తర్వాత ధైర్యం చేసి డయల్–112కు ఫోన్ చేసింది. పోలీసులకు సమాచారం అందిన వెంటనే నిందితుడు రైలు దిగిపోయి పారిపోయాడని అధికారులు తెలిపారు.
ఈ ఘటన ఇండారా–డియోరియా స్టేషన్ల మధ్య జరిగిందని ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. రైలు గోరఖ్పూర్ చేరుకున్న తర్వాత బాధితురాలు జీఆర్పీ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది. ఘటన జరిగిన పరిధి డియోరియా కావడంతో కేసును అక్కడికి బదిలీ చేశారు. పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి బాధితురాలికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు.
రైల్వే నిబంధనల ప్రకారం టికెట్ లేకుండా ప్రయాణించిన వారికి జరిమానా విధించి సరైన కోచ్లోనే ప్రయాణం చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రయాణికుడిని ప్రైవేట్ క్యాబిన్కు తీసుకెళ్లడం నిబంధనలకు విరుద్ధమని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. నిందితుడిని త్వరలోనే పట్టుకుంటామని పోలీసులు చెప్పారు. ఈ ఘటనపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
Read more: kcr Birthday: మాజీ సీఎం కేసీఆర్ బర్త్ డే.. గులాబీ దళపతికి ప్రత్యేకంగా విషేస్ చెప్పిన రేవంత్ రెడ్డి.. ఏమన్నారంటే..?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook