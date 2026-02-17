English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Train rape case: రైలులో దారుణం.. ట్రైన్ లో పరీక్ష రాయడానికి వెళుతున్న యువతిపై TTE అత్యాచారం

Train rape case: రైలులో దారుణం.. ట్రైన్ లో పరీక్ష రాయడానికి వెళుతున్న యువతిపై TTE అత్యాచారం

TTE rape incident ఈరోజు రైలులో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అహ్మదాబాద్–గోరఖ్‌పూర్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో ప్రయాణిస్తున్న ఓ యువతిపై టికెట్ తనిఖీ అధికారి (TTE) అత్యాచారం చేశాడన్న ఆరోపణలు వెలువడ్డాయి. బాధితురాలు ఎన్సీసీ క్యాడెట్. ఆమె ఆర్మీ నియామకానికి సిద్ధమవుతూ, ఎన్సీసీ సీ–సర్టిఫికెట్ పరీక్ష రాసి ఇంటికి తిరిగి వస్తున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Feb 17, 2026, 09:56 PM IST

Train rape case: రైలులో దారుణం.. ట్రైన్ లో పరీక్ష రాయడానికి వెళుతున్న యువతిపై TTE అత్యాచారం

Railway crime news:  ఈరోజు సాయంత్రం ట్రైన్ లో..TTE వల్ల అత్యాచారానికి గురైన యువతి మౌ జిల్లా వాసి. ప్రస్తుతం గోరఖ్‌పూర్లో ఉంటూ శిక్షణకు సిద్ధమవుతోంది. రైల్వే స్టేషన్‌లో రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటంతో ఆమె టికెట్ కొనలేకపోయింది. దీంతో ఏసీ కోచ్‌లో నిలబడి ప్రయాణం చేసింది. టికెట్ తనిఖీ సమయంలో TTE ఆమెను ప్రశ్నించాడు. జరిమానా తీసుకుని సీటు ఏర్పాటు చేస్తానని చెప్పి ఆమెను ఏసీ ఫస్ట్ క్లాస్ కోచ్‌లోని క్యాబిన్‌కు తీసుకెళ్లాడని ఆమె ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.

క్యాబిన్‌లోకి వెళ్లాక తలుపు మూసి తనపై అత్యాచారం చేశాడని బాధితురాలు ఆరోపించింది. విషయం బయటకు చెబితే టికెట్ లేకుండా ప్రయాణించిన కేసు పెడతానని బెదిరించినట్లు కూడా తెలిపింది. భయంతో కొద్దిసేపు మౌనంగా ఉన్న ఆమె, తర్వాత ధైర్యం చేసి డయల్–112కు ఫోన్ చేసింది. పోలీసులకు సమాచారం అందిన వెంటనే నిందితుడు రైలు దిగిపోయి పారిపోయాడని అధికారులు తెలిపారు.

ఈ ఘటన ఇండారా–డియోరియా స్టేషన్ల మధ్య జరిగిందని ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. రైలు గోరఖ్‌పూర్ చేరుకున్న తర్వాత బాధితురాలు జీఆర్‌పీ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేసింది. ఘటన జరిగిన పరిధి డియోరియా కావడంతో కేసును అక్కడికి బదిలీ చేశారు. పోలీసులు ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేసి బాధితురాలికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు.

రైల్వే నిబంధనల ప్రకారం టికెట్ లేకుండా ప్రయాణించిన వారికి జరిమానా విధించి సరైన కోచ్‌లోనే ప్రయాణం చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రయాణికుడిని ప్రైవేట్ క్యాబిన్‌కు తీసుకెళ్లడం నిబంధనలకు విరుద్ధమని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. నిందితుడిని త్వరలోనే పట్టుకుంటామని పోలీసులు చెప్పారు. ఈ ఘటనపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

train rape caseTTE rape incidentrailway crime newsAhmedabad Gorakhpur Express incidentNCC cadet rape case

