Trains cancelled: సంక్రాంతి పూట బ్యాడ్ న్యూస్.. 20 రైళ్లను రద్దు చేసిన రైల్వే శాఖ..

Trains cancelled 2026 Latest News: దేశంలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో చలి తీవ్రత విపరీతంగా పెరుగుతోంది. దీంతోపాటు పొగ మంచు కురుస్తూ ఉండడం వల్ల కొన్నిచోట్ల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. తెల్లవారి జామునైతే.. రోడ్డుపైన వచ్చే వాహనాలు అస్సలు కనిపించడం లేదు. ముఖ్యంగా ఇంకో నీచోట్ల రైల్వే పట్టాలపై రైళ్లు కూడా ఆగిపోవలసి వస్తోంది. ఇక సుదూర ప్రయాణాలు చేయాలనుకునే వారికి పొగ మంచు ఒక శాపంగా మారింది. ముఖ్యంగా రైలు ప్రయాణం చేయాలనుకునే వారికి కొన్ని చోట్ల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతోంది.
పొగ మంచు కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్న రైలు పట్టాలు పూర్తిగా కనిపించ లేకుండా పోతున్నాయి. అంతేకాకుండా రైలు ప్రయాణం చేసే ప్రయాణికులు కూడా అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని భారతీయ రైల్వే కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. చలి ప్రాంతాలు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాల్లోకి, మంచు కురుస్తున్న ప్రాంతాలకు పలు రైళ్లను రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఢిల్లీ-ఎన్సిఆర్లో ఉదయం పూట పొగ మంచు కారణంగా రోడ్లు కనిపించ లేకుండా పోతున్నాయి. అలాగే రైలు పట్టాలు అయితే ఎక్కడున్నాయని వెతకాల్సి వస్తుంది.. రాత్రి కూడా ఇదే పరిస్థితి నెలకొంటుంది. అయితే ప్రయాణికుల భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకొని భారత రైల్వే 20 కి పైగా రైళ్లను రద్దు చేసినట్లు ప్రకటించింది. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే కొన్ని ప్రాంతాల్లో రైలు ప్రయాణం గంటలు తరబడి ఆలస్యం జరుగుతోంది. ఇది కూడా పొగ మంచు కారణంగానేనని రైల్వే శాఖ వెల్లడించింది.
Also Read: Tirumala: ఈ ఒక్క నంబర్కు 'హాయ్' అంటే చాలు.. తిరుమల వివరాలు మీ ఫోన్లోకి
రద్దయిన రైళ్లకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. రైలు నెం.14112, ఇది ప్రయాగ్రాజ్ జంక్షన్ - ముజఫర్పూర్ మార్గం మీదుగా వెళుతుంది.. అయితే దీనిని రైల్వే శాఖ ఫిబ్రవరి 25వ తేదీ వరకు రద్దు చేసినట్లు వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా రైలు నెంబర్ 14111 ఇదే మార్గం గుండా రిటర్న్ వెళ్లే రైలును కూడా రద్దు చేసింది. ఇక రైలు నెంబర్ 22198 ఝాన్సీ-కోల్కతా మార్గం గుండా నడిచే.. ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా రైల్వే శాఖ ఫిబ్రవరి 27వ తేదీ వరకు చలి పొగ మంచి కారణాల వల్ల రద్దు చేసినట్లు వెల్లడించింది. ఇదే కాకుండా రైలు నెంబర్ 12327 హౌరా-డెహ్రాడూన్ మార్గంలో నడిచే ఎక్స్ప్రెస్ సేవలందించే రైలును కూడా రద్దు చేసినట్లు తెలిపింది.
అలాగే న్యూఢిల్లీ-మాల్డా టౌన్ మార్గం మధ్యలో నడిచే రైలును కూడా రద్దు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ రైలు నెంబర్ 14004 కాగా దీనిని ఫిబ్రవరి 26వ తేదీ వరకు విపరీతంగా పొగ మంచు కారణంగా రద్దు చేసినట్లు రైల్వే శాఖ పేర్కొంది. రైలు నంబర్ 15621 కలిగిన రైలు కూడా రద్దు చేసినట్లు సమాచారం. ఇది కామాఖ్య-ఆనంద్ విహార్ మార్గంలో ప్రయాణిస్తుంది. ఇవే కాకుండా మరెన్నో రైళ్లను రద్దు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
Also Read: Tirumala: ఈ ఒక్క నంబర్కు 'హాయ్' అంటే చాలు.. తిరుమల వివరాలు మీ ఫోన్లోకి
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook