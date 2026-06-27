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భారత రైల్వే చరిత్రలో కొత్త అధ్యాయం.. పట్టాలెక్కిన తొలి హైడ్రోజన్ రైలు.. ప్రత్యేకతలు ఇవే..

First Hydrogen India Railways: భారతీయ రైల్వే కొత్త పుంతలు తొక్కుతుంది. నరేంద్ర మోడీ సర్కారు వచ్చిన పుష్కర కాలంలో రైల్వేలలో పలు మార్పులు చేర్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. అమృత్ భారత్ పథకం కింద రైల్వే స్టేషన్స్‌కు ఆధునీకరించడంతో పాటు వందే భారత్, వందే అమృత్ భారత్ వంటి రైళ్లను ప్రవేశిపెట్టింది. అంతేకాదు త్వరలో బుల్లెట్ రైల్‌ను రాబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో హైడ్రోజన్‌తో నడిచే కొత్త రైలు ట్రయిల్ రన్ నిర్వహించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 27, 2026, 12:13 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:25 AM IST
భారత రైల్వే చరిత్రలో కొత్త అధ్యాయం.. పట్టాలెక్కిన తొలి హైడ్రోజన్ రైలు.. ప్రత్యేకతలు ఇవే..
Image Credit: indian Railways (ZEE News/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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