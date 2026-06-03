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Special Trains: రైల్వే ప్రయాణికులకు భారీ ఊరట.. 132 ప్రత్యేక రైళ్ల సర్వీసు పొడిగింపు

Special Trains: రైల్వే ప్రయాణికులకు అదిరిపోయే శుభవార్త. వివిధ మార్గాల్లో ప్రయాణికుల రద్దీని సమర్థవంతంగా నియంత్రించేందుకు రైల్వే శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుతం నడుస్తున్న వీక్లీ ప్రత్యేక రైళ్ల కాలపరిమితిని పొడిగిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ ప్రత్యేక రైళ్ల పొడిగింపు సేవలు జులై 2026 నుంచి సెప్టెంబర్ 2026 వరకు అమలులో ఉంటాయి.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 03, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 07:38 PM IST
Special Trains: రైల్వే ప్రయాణికులకు భారీ ఊరట.. 132 ప్రత్యేక రైళ్ల సర్వీసు పొడిగింపు
Image Credit: Indian Railways Extends Weekly Special Train Services Till September 2026 (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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