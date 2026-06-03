/Special Trains: రైల్వే ప్రయాణికులకు భారీ ఊరట.. 132 ప్రత్యేక రైళ్ల సర్వీసు పొడిగింపు

Indian Railways Extends Weekly Special Trains: భారతీయ రైల్వే ప్రయాణికులకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే, దక్షిణ కోస్తా రైల్వే అధికారులు శుభవార్త చెప్పారు. రాబోయే పండుగలు, సెలవుల సీజన్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని వివిధ మార్గాల్లో ప్రయాణికుల రద్దీని సమర్థవంతంగా నియంత్రించేందుకు రైల్వే శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుతం నడుస్తున్న పలు డిమాండ్ ఉన్న వీక్లీ ప్రత్యేక రైళ్ల కాలపరిమితిని పొడిగిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ పొడిగింపు నిర్ణయం ద్వారా ప్రయాణికులకు అదనంగా 132 రైలు సర్వీసులు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
దక్షిణ కోస్తా రైల్వే విజయవాడ డివిజన్ పీఆర్వో వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ ప్రత్యేక రైళ్ల పొడిగింపు సేవలు జులై 2026 నుంచి సెప్టెంబర్ 2026 వరకు అమలులో ఉంటాయి. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లే దూరప్రాంత ప్రయాణికులకు ఈ నిర్ణయం ఎంతో ఊరటనివ్వనుంది. రైల్వే శాఖ పొడిగించిన ప్రధాన రూట్ల వివరాలను పరిశీలిస్తే..
పొడిగింపు రైళ్ల వివరాలు ఇవే..
1. సికింద్రాబాద్ – నహర్లగూన్
2. చర్లపల్లి – సంత్రగచ్చి
3. హైదరాబాద్ డెక్కన్ – కొల్లం
4. సికింద్రాబాద్ – శ్రీకాకుళం రోడ్
5. జల్నా – తిరుపతి
ఈ ప్రత్యేక రైళ్లలో ప్రయాణించాలనుకునే వారు ఐఆర్సీటీసీ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా రైల్వే రిజర్వేషన్ కౌంటర్ల ద్వారా ముందస్తుగా తమ టికెట్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు. సాధారణ రైళ్లలో కన్ఫర్మ్ టికెట్లు దొరకని వారికి ఈ 132 అదనపు సర్వీసులు ఒక అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయంగా మారనున్నాయి. ప్రయాణికులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రశాంతంగా.. సురక్షితంగా తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకునేలా రైల్వే అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
Good news for passengers!
1️⃣3️⃣2️⃣ services across key routes
Plan ahead for a smooth journey!
#SCoR #TrainUpdate #IndianRailways pic.twitter.com/lvc0IbHhHM
— Vijayawada Division SCoR (@drmvijayawada) June 3, 2026
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