Indian Railways Liquor Carrying Rules: రైలు ప్రయాణంలో మద్యం బాటిళ్లను వెంట తీసుకెళ్లడం అనేది చాలా మంది ప్రయాణికుల్లో ఉండే ఒక పెద్ద సందేహం. సాధారణంగా రైల్వే స్టేషన్లు, రైళ్లను బహిరంగ ప్రదేశాలుగా పరిగణిస్తారు. అయితే, రైళ్లలో మద్యం రవాణాకు సంబంధించి రైల్వే చట్టాలతో పాటు ఆయా రాష్ట్రాల ఎక్సైజ్ నిబంధనలు కూడా వర్తిస్తాయి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 9, 2026, 11:24 AM IST

Indian Railways Liquor Rules: రైలులో మద్యం తీసుకెళ్లొచ్చా? ఎన్ని బాటిళ్లు తెచ్చుకోవచ్చు..చట్టం ఏం చెబుతుంది?

Indian Railways Liquor Carrying Rules: రైలు ప్రయాణంలో మద్యం బాటిళ్లను వెంట తీసుకెళ్లడం అనేది చాలా మంది ప్రయాణికుల్లో ఉండే ఒక పెద్ద సందేహం. సాధారణంగా రైల్వే స్టేషన్లు, రైళ్లను బహిరంగ ప్రదేశాలుగా పరిగణిస్తారు. అయితే, రైళ్లలో మద్యం రవాణాకు సంబంధించి రైల్వే చట్టాలతో పాటు ఆయా రాష్ట్రాల ఎక్సైజ్ నిబంధనలు కూడా వర్తిస్తాయి.

 అయితే ఈ విషయంలో చట్టం ఏం చెబుతోంది? ప్రయాణికులు ఎదుర్కొనే ఇబ్బందులు ఏమిటి? అనే పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. రైల్వే చట్టం 1989 ప్రకారం నేరుగా మద్యం రవాణాపై స్పష్టమైన నిషేధం లేనప్పటికీ, కొన్ని కీలక నిబంధనలు ప్రయాణికులను ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టే అవకాశం ఉంది.

రాష్ట్ర చట్టాలదే పైచేయి
రైలులో మద్యం తీసుకెళ్లడం అనేది మీరు ఎక్కడ ప్రయాణం మొదలుపెట్టారు? ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మద్యం అనేది రాష్ట్ర పరిధిలోని అంశం. కాబట్టి ప్రయాణికుడు ఒక రాష్ట్రం నుండి మరో రాష్ట్రానికి వెళ్లేటప్పుడు ఆయా రాష్ట్రాల ఎక్సైజ్ నిబంధనలను పాటించాలి. కొన్ని రాష్ట్రాలు నిర్దిష్ట పరిమితి వరకు అనుమతిస్తే, మరికొన్ని రాష్ట్రాలు అసలు అనుమతించవు.

భారతదేశంలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మద్యంపై పూర్తి నిషేధం ఉంది. ఇక్కడికి మద్యం తీసుకెళ్లడం తీవ్రమైన నేరంగా పరిగణిస్తారు. గుజరాత్, బీహార్, నాగాలాండ్, లక్షద్వీప్. ఒకవేళ మీ రైలు ఈ రాష్ట్రాల గుండా వెళ్తున్నప్పుడు మీ దగ్గర మద్యం ఉంటే, అది వేరే రాష్ట్రంలో కొన్నదైనా సరే, ఆ రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ అధికారులు మిమ్మల్ని అరెస్టు చేసే అధికారం కలిగి ఉంటారు. బీహార్ వంటి రాష్ట్రాల్లో ఇవి అత్యంత కఠినమైన శిక్షలకు దారితీస్తాయి.

రైల్వే పరిధిలో మద్యం సంబంధిత నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే ఈ క్రింది చర్యలు ఉంటాయి. 6 నెలల వరకు జైలు శిక్ష విధించే అవకాశం ఉంది. రూ.500 నుండి రూ.1,000 వరకు జరిమానా విధిస్తారు (కొన్నిసార్లు జైలు, జరిమానా రెండు ఉండవచ్చు). మద్యం నిషేధిత రాష్ట్రాల్లో పట్టుబడితే భారీ జరిమానాతో పాటు సుదీర్ఘ చట్టపరమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.

ముఖ్య విషయాలు..
రైలులో లేదా ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై మద్యం సేవించడం పూర్తిగా నిషేధం. సీలు వేసిన బాటిల్ అయినప్పటికీ, సంబంధిత రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ అనుమతి లేనిదే రవాణా చేయడం రిస్క్‌తో కూడుకున్న పని. పండుగలు, సెలవు దినాల్లో రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (RPF) తనిఖీలు ఎక్కువగా ఉంటాయి, కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

చట్టపరమైన ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండాలంటే రైలు ప్రయాణాల్లో మద్యాన్ని వెంట తీసుకెళ్లకపోవడమే ఉత్తమం. ముఖ్యంగా మీరు వెళ్లే మార్గంలో మద్యం నిషేధిత రాష్ట్రాలు ఉంటే అది మరింత ప్రమాదకరం.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత సమాచారాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకోవడం ఉత్తమం. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

