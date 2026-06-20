Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Indian Railways: ఇకపై రైళ్లలో రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తే బాదుడే.. రూ.500 పెనాల్టీ! దొరికితే 6 నెలల జైలు శిక్ష, రైల్వే శాఖ కొత్త రూల్స్!

Indian Railways: ఇకపై రైళ్లలో రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తే బాదుడే.. రూ.500 పెనాల్టీ! దొరికితే 6 నెలల జైలు శిక్ష, రైల్వే శాఖ కొత్త రూల్స్!

Indian Railways Penalty For Ticketless Journey: భారతీయ రైల్వే టికెట్ల విషయంలో ఇకపై కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది. జనరల్ టికెట్ లేకుండా రైలులో ప్రయాణించినట్లయితే రూ.500 పెనాల్టీ తప్పదు. అంతేకాకుండా,  టికెట్‌ను ప్రయాణ సమయంలో దగ్గర ఉంచుకోవాలని, పెనాల్టీ చెల్లించలేని పక్షంలో ఆరు నెలల జైలు శిక్ష కూడా పడే అవకాశం ఉందని రైల్వే శాఖ హెచ్చరించింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 20, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:45 PM IST
Indian Railways: ఇకపై రైళ్లలో రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తే బాదుడే.. రూ.500 పెనాల్టీ! దొరికితే 6 నెలల జైలు శిక్ష, రైల్వే శాఖ కొత్త రూల్స్!
Image Credit: Indian Railways Penalty For Ticketless Journey:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
రైళ్లలో రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తే బాదుడే.. రూ.500 పెనాల్టీ! దొరికితే 6 నెలల జైలు శిక్ష
indian railways new rules 20267 min ago
2
FIFA World Cup8 min ago
3
Rishabh Pant17 min ago
4
vemulawada23 min ago
5
FIFA World Cup 202635 min ago