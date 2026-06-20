/Indian Railways: ఇకపై రైళ్లలో రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తే బాదుడే.. రూ.500 పెనాల్టీ! దొరికితే 6 నెలల జైలు శిక్ష, రైల్వే శాఖ కొత్త రూల్స్!

Indian Railways Penalty For Ticketless Journey: భారతీయ రైల్వేలో ప్రయాణించేటప్పుడు ఇకపై టికెట్ లేకపోతే భారీ జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ కొత్త నిబంధనలు నేటి నుంచే అమల్లోకి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా టికెట్ లేకుండా ప్రయాణిస్తే గతంలో ఉన్న రూ.250 పెనాల్టీని రూ.500కి పెంచారు. ప్రయాణికులు తమ టికెట్ను ఎల్లప్పుడూ తమ వద్దే ఉంచుకోవాలని, ఫైన్ చెల్లించని వారికి ఆరు నెలల జైలు శిక్ష ఉంటుందని రైల్వే శాఖ స్పష్టం చేసింది. సెంట్రల్ జోన్లో కేవలం మే నెలలోనే రూ.45.85 కోట్ల జరిమానా వసూలు చేసినట్లు సమాచారం.
ఈ కనీస పెనాల్టీ రైల్వే యాక్ట్ 1989లోని సెక్షన్ 137, 138 కిందకు వస్తుంది. జూన్ 20, 2026 నుండి ఈ రూ.500 జరిమానా వర్తిస్తుంది. ప్రతి భారతీయ పౌరుడు రైలులో ప్రయాణించేటప్పుడు తప్పనిసరిగా టికెట్ కొనుగోలు చేయాలి, లేకపోతే భారీ జరిమానా విధించబడుతుంది. టికెట్ లేకుండా ప్రయాణించే వారిపై భారతీయ రైల్వే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఒక రిపోర్ట్ ప్రకారం, సెంట్రల్ రైల్వే జోన్ ఇప్పటివరకు 4.96 లక్షల మంది టికెట్ లేని ప్రయాణికుల నుండి రూ.45.85 కోట్ల జరిమానా వసూలు చేసింది.
అంతేకాకుండా, రైలు ప్రయాణంలో కొన్ని వస్తువులు తీసుకువెళ్లడం నిషేధించబడింది. ముఖ్యంగా గ్యాస్ లేదా మండే స్వభావం గల పదార్థాలను తీసుకువెళ్తే రూ.10,000 పైగా భారీ జరిమానా విధించే అవకాశం ఉంది. దీనితో పాటు ఇతర నిబంధనలను కూడా అమలు చేస్తారు. మరో ముఖ్యమైన నిబంధన ఏమిటంటే, ఒకరి పేరు మీద టికెట్ బుక్ చేసుకుని మరొకరు ప్రయాణించడం కూడా నిషిద్ధం. ఈ కొత్త నిబంధనల ప్రకారం జరిమానా చెల్లించడానికి ప్రయాణికులు నిరాకరిస్తే, ఆ కేసు కోర్టు వరకు వెళ్తుంది.
భారతీయ రైల్వేలో వస్తువులు విక్రయించే వారిపై కూడా కొన్ని నిబంధనలు ఉన్నాయి. ఎటువంటి గుర్తింపు లేకుండా ఇష్టానుసారంగా రైల్వేలో వస్తువులు అమ్మకూడదు. అటువంటి వారికి భారీ జరిమానా విధిస్తారు. జరిమానా చెల్లించని వారికి మూడు నెలల జైలు శిక్షతో పాటు రూ.5,000 వరకు పెనాల్టీ విధించే అవకాశం ఉంది.
అంతేకాకుండా, రైలు ప్రయాణంలో తోటి ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది కలిగించే వారిపై, ముఖ్యంగా మద్యం సేవించి గొడవలు చేసే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. వారిపై భారీ జరిమానా విధించడమే కాకుండా, రైలులో సిగరెట్లు తాగినా లేదా మద్యం సేవించినా జరిమానా విధించబడుతుంది.
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