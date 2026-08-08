/ఓనమ్ రద్దీకి రైల్వే మాస్టర్ ప్లాన్.. తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా స్పెషల్ ట్రైన్స్!

Indian Railways Onam Trains: కేరళ ప్రజలు జరుపుకునే ఓనం పండుగ వేడుకలు ఆగస్టు 30 వరకు వైభవంగా జరగనున్నాయి. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని భారతీయ రైల్వే మొత్తం 112 ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రకటించింది. ఇందులో సౌత్ సెంట్రల్ జోన్ నుండి 54 సర్వీసులు, మిగిలిన జోనల్ రైల్వేల నుండి 58 సర్వీసులు ఉంటాయి. ఇవి తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా కూడా వెళ్తాయి.
అథాచమయంతో ఆగస్టు 16న ఓనం వేడుకలు మొదలై, ఆగస్టు 24 నుండి 30 వరకు ప్రధానంగా నిర్వహించబడతాయి. ఈ సమయంలో స్కూళ్లు, కాలేజీలకు కూడా సెలవులు ఉంటాయి. తమ సొంత ఊళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికుల కోసం తమిళనాడు, కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్ వంటి ప్రధాన రాష్ట్రాల నుండి సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఈ ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రకటించింది. సౌత్ సెంట్రల్ నుండి 38 ప్రత్యేక రైళ్లు, 16 ఇంటర్-జోనల్ రైల్వే స్పెషల్స్ కేరళ నుండి ఇతర జోన్లకు ఉంటాయి. అలాగే సౌత్ వెస్ట్రన్, సౌత్ ఈస్ట్రన్ , సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలు కలిసి మొత్తం 58 అదనపు ప్రత్యేక రైళ్లను కేరళ మీదుగా నడపనున్నాయి.
గత ఏడాది పండుగ సమయంలో 55 ప్రత్యేక రైళ్లు అందుబాటులో ఉండగా, ఈ ఏడాది ఆ సంఖ్యను 112కి పెంచారు. ఈ ప్రత్యేక రైలు మార్గాలు చెన్నై, బెంగళూరు, హుబ్బల్లి, హైదరాబాద్, మైసూరు, సంత్రగచ్చి వంటి ప్రధాన నగరాలను కలుపుతూ కేరళలోని తిరువనంతపురం, కొల్లం, కొట్టాయం, కల్లూరు, ఎర్నాకులం, మంగళూరు వరకు వెళ్తాయి. దీనివల్ల కేరళ విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, టూరిస్టుల ప్రయాణం సులభతరం అవుతుంది.
సాధారణంగా పండుగ సమయాల్లో రైల్వే బుకింగ్స్లో వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ వెయిటింగ్ లిస్ట్ను తగ్గించి, ప్రజలు సులభంగా ప్రయాణించేలా చూడటమే లక్ష్యంగా సౌత్ సెంట్రల్ ఈ అదనపు సేవలను ప్రారంభించింది. 2026 ఓనం పండుగ ఆగస్టు 16 నుండి ప్రారంభమై, ఆగస్టు 24 నుండి 30 వరకు ప్రధాన వేడుకలుగా జరగనుంది. ముఖ్యంగా ఆగస్టు 26 అత్యంత కీలకమైన తేదీ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆగస్టు 25 నుండి 28 వరకు అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కళాశాలలు , కార్యాలయాలకు సెలవులు ఉండనున్నాయి.
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