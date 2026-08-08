Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /ఓనమ్ రద్దీకి రైల్వే మాస్టర్ ప్లాన్.. తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా స్పెషల్ ట్రైన్స్!

ఓనమ్ రద్దీకి రైల్వే మాస్టర్ ప్లాన్.. తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా స్పెషల్ ట్రైన్స్!

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఓనం పండుగకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది.. దీనిని కేరళ ప్రజలు ఎంతో వేడుకగా జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 16న అథాచమయంతో ఈ వేడుకలు ప్రారంభమై, ఆగస్టు 24 నుండి 30 వరకు కొనసాగుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో, సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే పండుగ సందర్భంగా మొత్తం 112 ప్రత్యేక రైళ్లను నడపాలని నిర్ణయించింది. ఈ రైళ్లు తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా కూడా ప్రయాణించనున్నాయి. వాటి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 08, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:12 AM IST
ఓనమ్ రద్దీకి రైల్వే మాస్టర్ ప్లాన్.. తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా స్పెషల్ ట్రైన్స్!
Image Credit: Indian Railways Onam Trains:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
స్టేట్ బ్యాంక్‌లో భారీగా జూనియర్ అసోసియేట్ పోస్టులు.. పరీక్ష లేకుండా ఎంపిక చేస్తారా? పూర్తి వివరాలు!
2
3
4
5