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Indian Railways: ప్లాట్‌ఫారమ్ టికెట్ వ్యాలిడిటీపై రైల్వే కొత్త గైడ్‌లైన్స్.. ఆ సమయం దాటితే ఫైన్, తస్మాత్ జాగ్రత్త!

Indian Railways Platform Ticket Rules 2026: ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది రైల్వే ప్రయాణికులు ప్రయాణిస్తుంటారు. భారతీయ రైల్వే అతి తక్కువ సమయంలోనే సుదూర ప్రాంతాలకు చేరవేయడమే కాకుండా, టికెట్ ధర కూడా తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎక్కువ మంది దీనిని ఎంచుకుంటారు. అయితే, మీరు రైల్వే స్టేషన్‌కు వెళ్ళినప్పుడు ప్లాట్‌ఫారమ్ టికెట్ తీసుకోవాలా? దాని వ్యాలిడిటీ ఎంతవరకు ఉంటుంది? సమయం మించిపోతే ఫైన్ వేస్తారా? ఈ విషయాల గురించి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 12, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:16 AM IST
Indian Railways: ప్లాట్‌ఫారమ్ టికెట్ వ్యాలిడిటీపై రైల్వే కొత్త గైడ్‌లైన్స్.. ఆ సమయం దాటితే ఫైన్, తస్మాత్ జాగ్రత్త!
Image Credit: Indian Railways Platform Ticket Rules 2026:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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Indian Railways: ప్లాట్‌ఫారమ్ టికెట్ వ్యాలిడిటీపై రైల్వే కొత్త గైడ్‌లైన్స్..
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