Indian Railways Platform Ticket Rules 2026: రైల్వే స్టేషన్కు తరచుగా వెళ్లేవారు ఖచ్చితంగా టికెట్ తీసుకోవాలి. ఎవరైనా బంధువులను పికప్ చేసుకోవాలన్నా లేదా డ్రాప్ చేయాలన్నా, స్టేషన్ లోపలికి వెళ్లాలంటే ప్లాట్ఫారమ్ టికెట్ తప్పనిసరి. రైలు ప్రయాణీకులు సాధారణంగా టిక్కెట్ బుకింగ్ చేసుకుంటారు.. కానీ ప్లాట్ఫారమ్ టికెట్ తీసుకున్నప్పుడు దాని వ్యాలిడిటీ ఎంత ఉంటుంది? ఒకవేళ రైలు ఆలస్యం అయినా లేదా రాత్రి స్టేషన్లో దిగి ఉదయం బయలుదేరాల్సి వచ్చినా, ప్లాట్ఫారమ్ టికెట్తో అక్కడే ఉండవచ్చా లేక జరిమానా పడుతుందా అనే సందేహం ఉంటుంది.
మీరు అర్ధరాత్రి రెండు గంటల సమయంలో రైలు దిగి, భద్రతా నేపథ్యంలో బయటకు రాకుండా స్టేషన్లోనే ఉండి ఉదయం బయటకు రావాల్సి వస్తే, కొత్తగా ప్లాట్ఫారమ్ టికెట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీ వద్ద ఉన్న పాత ప్లాట్ఫారమ్ టికెట్ సరిపోతుంది. సాధారణంగా రాత్రి సమయాల్లో రైల్వే ప్లాట్ఫారమ్ టికెట్ వాలిడిటీ 6 గంటల వరకు ఉంటుంది.
అదే మీరు ఉదయం సమయంలో ప్లాట్ఫారమ్ టికెట్ తీసుకుంటే, దాని వాలిడిటీ కేవలం రెండు గంటలు మాత్రమే ఉంటుంది. ఇది రూ.10 నుండి అందుబాటులో ఉంటుంది. టికెట్ తీసుకున్న రెండు గంటల తర్వాత మీరు పట్టుబడితే ఖచ్చితంగా జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. సాధారణంగా రైల్వే ప్రయాణం చేయకుండా కేవలం స్టేషన్లోకి వెళ్లడానికి లేదా బంధువులను పికప్ చేసుకోవడానికి ఈ ప్లాట్ఫారమ్ టికెట్ అవసరం అవుతుంది. ముఖ్యంగా ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్లలో లోపలికి వెళ్లాలంటే ఇది తప్పనిసరి.
రైల్వే ప్లాట్ఫారమ్ టికెట్ వాలిడిటీ:
ప్లాట్ఫారమ్ టికెట్ తీసుకోవడమే కాకుండా, దానిపై ఉన్న వ్యాలిడిటీ సమయాన్ని కూడా గమనించాలి. ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ సమయం వేచి ఉండాల్సి వస్తే, గడువు ముగిసిన తర్వాత మళ్ళీ కొత్త టికెట్ తీసుకోవడం ముఖ్యం. అంతేకాకుండా, ఈ టికెట్ కేవలం తీసుకున్న స్టేషన్ ప్లాట్ఫారమ్ వద్ద మాత్రమే వ్యాలిడిటీ కలిగి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, బెంగళూరులో తీసుకున్న ప్లాట్ఫారమ్ టికెట్తో హైదరాబాద్ స్టేషన్లో ప్లాట్ఫారమ్ యాక్సెస్ చేయలేరు. ఇది ఒక వ్యక్తి నుండి మరొకరికి బదిలీ కాదు.
ప్లాట్ఫారమ్ టికెట్ ధర:
మన దేశంలో ప్లాట్ఫారమ్ టికెట్ ధర చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. స్టేషన్ను బట్టి ఇది రూ.10 నుండి రూ.50 వరకు ఉండవచ్చు. కొన్ని స్టేషన్లలో కౌంటర్ల ద్వారా టికెట్లు ఇస్తారు.. మరికొన్ని చోట్ల ఆటోమేటిక్ మెషీన్ల ద్వారా జనరేట్ అవుతాయి.
ప్లాట్ఫారమ్ టికెట్తో ప్రయాణం చేయవచ్చా?
సోషల్ మీడియాలో ప్లాట్ఫారమ్ టికెట్తో రైలులో ప్రయాణించవచ్చా అనే వార్తలు వస్తున్నాయి.. కానీ నిజానికి అలా చేయడం అస్సలు చేయకూడదు. ప్లాట్ఫారమ్ టికెట్ కేవలం స్టేషన్ ప్లాట్ఫారమ్ వద్ద ఉండటానికి మాత్రమే. ఒకవేళ మీరు దానితో రైలులో ప్రయాణిస్తే భారతీయ రైల్వే నిబంధనల ప్రకారం భారీ జరిమానా విధిస్తారు. టికెట్ ఎగ్జామినర్ పట్టుకుంటే, పూర్తి ప్రయాణానికి అయ్యే ఛార్జీలతో పాటు పెనాల్టీ కూడా వసూలు చేస్తారు.
మీరు కేవలం ఒక్క స్టేషన్ ప్రయాణించినా జరిమానా తప్పదు. కాబట్టి ప్లాట్ఫారమ్ టికెట్ తీసుకునేటప్పుడు దానిపై ఉన్న సమయాన్ని గమనించండి. గడువు ముగిసిన తర్వాత అక్కడే ఉండాల్సి వస్తే మరో టికెట్ కొనుగోలు చేయండి. సాధారణంగా రాత్రి సమయంలో ఆరు గంటల వరకు, ఉదయం సమయాల్లో తక్కువ సమయం వరకు మాత్రమే ప్లాట్ఫారమ్ టికెట్ వాలిడిటీ ఉంటుంది.
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