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రైలు ప్రయాణికులకు బిగ్ రిలీఫ్.. RAC టికెట్ ఉన్నవారికి ఇండియన్ రైల్వేస్ ఊరట.. ఇకపై వారికి కూడా!

భారతీయ రైల్వే ప్రయాణికులకు ఒక భారీ శుభవార్త అందింది. సాధారణంగా రైలు ప్రయాణం కోసం రెండు నెలల ముందే టికెట్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కన్ఫర్మ్ టికెట్ లేకపోయినా, ఆర్ఎస్‌సి (RAC) టికెట్‌తో కూడా ప్రయాణించవచ్చు. గతంలో ఏసీ కోచింగ్‌లో ప్రయాణించే వారికి మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్న బెడ్‌ రోల్‌ సౌకర్యాన్ని, ఇకపై ఆర్ఎస్‌సి ప్రయాణికులకు కూడా అందించాలని నిర్ణయించారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 06, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 02:39 PM IST
రైలు ప్రయాణికులకు బిగ్ రిలీఫ్.. RAC టికెట్ ఉన్నవారికి ఇండియన్ రైల్వేస్ ఊరట.. ఇకపై వారికి కూడా!
Image Credit: Bedroll Kit For RAC Passengers:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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రైలు ప్రయాణికులకు బిగ్ రిలీఫ్.. RAC టికెట్ ఉన్నవారికి ఇండియన్ రైల్వేస్ ఊరట.. ఇకపై వారికి కూడా!
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