/రైలు ప్రయాణికులకు బిగ్ రిలీఫ్.. RAC టికెట్ ఉన్నవారికి ఇండియన్ రైల్వేస్ ఊరట.. ఇకపై వారికి కూడా!

Bedroll Kit For RAC Passengers: ఆర్ఎస్సీ ప్రయాణికులకు కూడా ఏసీ కోచింగ్లో పూర్తి స్థాయి బెడ్ రోల్ సౌకర్యంతో పాటు పిల్లో కిట్ను అందించనున్నారు. ఇంతకుముందు ఈ సౌకర్యం వారికి అందుబాటులో ఉండేది కాదు. ఆర్ఎస్సి ప్రయాణికులు కూడా సాధారణ కన్ఫర్మ్ ప్రయాణికుల మాదిరిగానే ప్రయాణిస్తారు కాబట్టి, వారికి కూడా ఈ కిట్లను అందించాలని నిర్ణయించారు. జోనల్ రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ ఒక సమావేశంలో, ఆర్ఎస్సి ప్రయాణికులకు పిల్లో కిట్లు అందడం లేదని వస్తున్న ఫిర్యాదులను పరిగణనలోకి తీసుకుని, వారిని సాధారణ ప్రయాణికుల మాదిరిగానే పరిగణించి ఈ సౌకర్యం కల్పించాలని ఆదేశించారు.
సాధారణంగా ఆర్ఎస్సి ప్రయాణికులు కూడా పూర్తి రైల్వే టికెట్తోనే ప్రయాణిస్తారు. దీనిపై రైల్వే బోర్డు డైరెక్టర్ (ఎన్విరాన్మెంట్ హౌస్ కీపింగ్ మేనేజ్మెంట్) స్పందిస్తూ, ప్రతి ఆర్ఎస్సి ప్రయాణికుడికి బెడ్ రోల్ కిట్ అందించాలని స్పష్టం చేశారు. దీనివల్ల ఆర్ఎస్సి ప్రయాణికులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సులభంగా ప్రయాణించవచ్చు. అయితే, ప్రయాణ సమయంలో వారి వద్ద సరైన ఆర్ఎస్సి టికెట్ ఉండాలి.
దీనికి సంబంధించి ఐఆర్సీసీ (IRCTC) అధికారులు, సిబ్బందికి కూడా తగిన ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. రైల్వే ప్రయాణికుల నుండి ఎలాంటి ఫిర్యాదులు రాకుండా సేవలను సులభతరం చేయాలని ఆదేశించారు. అంతేకాకుండా, 2016,17 నాటి సర్క్యులర్ను గుర్తు చేస్తూ, ఆర్ఎస్సి ప్రయాణికులకు కూడా బెడ్ రోల్స్ అందించాలని డైరెక్టర్ జనరల్ ఆదేశించారు. ఇకపై ఆర్ఎస్సి ప్రయాణికులు కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఏసీ రైళ్లలో సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణించవచ్చు.
ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది భారతీయ రైల్వేలో ప్రయాణిస్తుంటారు. తక్కువ ఖర్చుతో, తక్కువ సమయంలోనే గమ్యస్థానానికి చేరుకోవడానికి రైలు ఒక ఉత్తమ మార్గం. ప్రధాన నగరాలతో పాటు మారుమూల ప్రాంతాలకు కూడా రైలు నెట్వర్క్ విస్తరించింది. 60 రోజుల ముందే రిజర్వేషన్ చేసుకుంటే సీటు కన్ఫర్మ్ అవుతుంది, అలాగే తత్కాల్ ద్వారా ఒకరోజు ముందు కూడా బుక్ చేసుకునే సదుపాయం ఉంది. భారతీయ రైల్వే, ఐఆర్సీటీ నిరంతరం అప్డేట్ అవుతూనే ఉన్నాయి. ఇటీవల వెబ్సైట్ అప్డేట్ కావడంతో, క్యాప్చా కోడ్ నమోదు వంటి ప్రక్రియలు లేకుండానే సులభంగా టికెట్ బుక్ చేసుకునే సౌలభ్యం కూడా కల్పించింది.
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