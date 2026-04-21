Special Trains: సమ్మర్ వెకేషన్ వెళ్తున్నారా? ఇక కన్ఫర్మ్ టికెట్ టెన్షన్ లేదు.. జూలై 15 వరకు 18,000 ప్రత్యేక సర్వీసులు! చర్లపల్లి నుంచి ఎన్నంటే?

Indian Railways operating 18262 Special Train Trips: భారతీయ రైల్వే ప్రయాణికులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్ అందించింది. ఎండాకాలం సెలవులు వచ్చేశాయి. దీంతో స్కూలు, కాలేజీలు బంద్ ఉంటాయి. కుటుంబమంతా ఎక్కడైనా సమ్మర్ వెకేషన్ వెళ్లాలని హఠాత్తుగా ప్లాన్ వేసుకుంటారు. అలాంటి వారికి రైళ్లు అందుబాటులో ఉండవు. రెండు నెలలు ముందుగానే బుక్ అయిపోతాయి. అయితే భారతీయ రైల్వే బంపర్ గుడ్ న్యూస్ అందిస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా మొత్తంగా 18 వేలకు పైగా ప్రత్యేక రైల్వే సేవలు ఈ వేసవి రద్దీ దృష్ట్యా నడపనుంది. ప్రధానంగా రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే రూట్లలో ఈ అదనపు రైళ్లను కేటాయించింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 21, 2026, 12:40 PM IST

 Indian Railways operating 18262 Special Train Trips: ఎప్పటికప్పుడు ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం భారతీయ రైల్వే ప్రత్యేక మార్పులు చేస్తూ ఉంటుంది. వేసవి దృష్ట్యా ఇప్పటికే కొన్ని రైళ్లను పలు రూట్‌లలో రెగ్యులరైజ్‌ కూడా చేశారు. అయితే వేసవి రద్దీ పెరుగుతుంది. ఈ కారణంగా భారతీయ రైల్వే ప్రయాణికుల బంపర్ గుడ్ న్యూస్ అందించింది. సెలవుల్లో సొంత ఊర్లు లేదా వెకేషన్ వెళ్తూ ఉంటారు. అలాంటి వారికి రైల్వేలో సీట్లు దక్కడం చాలా కష్టతరం అవుతుంది. రెండు నెలలు ముందుగానే రిజర్వేషన్ పూర్తయిపోతాయి. కొంతమంది హఠాత్తుగా ప్లాన్ వేసుకుంటారు. అలాంటి వారికోసం భారతీయ రైల్వే ప్రత్యేక రైలు సేవలను అందించనుంది.  దేశవ్యాప్తంగా 18,262 ట్రిప్పులను అదనంగా నడపనుంది. ప్రధానంగా మన సౌత్ సెంట్రల్ నుంచి చర్లపల్లి నుంచి కూడా ఈ సర్వీసులు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి.

 ప్రతి ఏడాది వేసవి సెలవుల నేపథ్యంలో ఇండియన్ రైల్వే కొత్త రైళ్లను ఏర్పాటు చేస్తుంది. అయితే ఏప్రిల్ 15వ తేదీ నుంచి జూలై 15వ తేదీ వరకు మొత్తంగా 900 రైళ్లను 18,6262 ట్రిప్స్ దేశవ్యాప్తంగా అదనంగా నడుపుతోంది. రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఈ రైలు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. ఇక వెయిటింగ్ లిస్టు, టికెట్ కన్ఫర్మ్ అనే బాధ లేకుండా సులభతరంగా రైల్వే ప్రయాణం చేయవచ్చు. 

వేసవి ప్రత్యేక రైళ్ల జాబితా..
భారతీయ రైల్వే మొత్తం 908 ప్రత్యేక రైళ్లను 18,262 ట్రిప్పుల వారీగా నడపనుంది. వేసవిలో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి రైలు ప్రయాణికులకు వెయిటింగ్ లిస్టు కోసం ఎదురు చూడకుండా సులభతరంగా ప్రయాణం చేయవచ్చు. ఇప్పటికే 665 రైళ్లను కూడా భారతీయ రైల్వే నోటిఫై చేసింది. అవి దేశవ్యాప్తంగా 11,294 ట్రిప్స్ నడుపుతున్నాయి. 

జోన్ల వారీగా ప్రత్యేక రైళ్ల జాబితా...
కొన్ని ప్రత్యేక జోన్లలో ఈ అదనపు రైలు సర్వీసులు అందించనున్నాయి. ప్రధానంగా సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే, వెస్ట్రన్ రైల్వే, నార్తర్న్‌ రైల్వే, నార్తర్న్‌ వెస్ట్రన్ రైల్వే, సెంట్రల్ రైల్వే, సౌత్ సెంట్రల్‌ రైల్వే, ఈస్ట్ సెంట్రల్ రైల్వే, నార్త్ సెంట్రల్ రైల్వే, నార్త్ ఈస్టర్న్‌ రైల్వే, ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే, వెస్ట్ సెంట్రల్ రైల్వే, ఈస్ట్రన్‌  రైల్వే, నార్త్ ఫ్రంటీయర్‌ రైల్వే, సౌత్ ఈస్ట్రన్‌ రైల్వే, సౌత్‌ ఈస్ట్‌ సెంట్రల్ రైల్వే, సౌత్ వెస్ట్రన్ రైల్వే.

 

 

అదనపు సర్వీసులు ప్రయాణీకులకు లాభదాయకం..
భారతీయ రైల్వే సేవలు అదనంగా వేసవి కాలం కేటాయించడం వల్ల వెయిటింగ్ లిస్టులో ఎక్కువ రోజులు వాళ్ళు ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం లేదు. సులభంగా అనుకున్న సమయానికి వేసవి వెకేషన్ వెళ్లే అవకాశం లభిస్తుంది. భారతీయ రైల్వేలో అత్యంత తక్కువ ధరతోనే సుదూర రైల్వే ప్రయాణం చేయవచ్చు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరి మొదటి ఎంపిక రైల్వే అయి ఉంటుంది.

 చర్లపల్లి నుంచి ఎన్నంటే..?
 సౌత్ సెంట్రల్ చర్లపల్లి నుంచి కూడా మొత్తంగా 12 సర్వీసులను అందిస్తోంది. చర్లపల్లి నుంచి జాసిద్వి, ముజఫర్ పూర్, బరోని వంటి రద్దీ అధికంగా ఉండే ప్రాంతాలకు మొత్తం 12 సర్వీసులను అందిస్తోంది . ఈ ప్రత్యేక రైలు సర్వీసులకు సంబంధించిన ట్రైన్‌ టికెట్ల రిజర్వేషన్ ఏప్రిల్ 20వ తేదీ ఉదయం 8 గంటల నుంచి అందుబాటులో ఉంది.

 

 

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

