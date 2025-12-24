Indian Software in Russia: ఒకప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ లో జాబ్.. ఇప్పుడు రష్యాలో రోడ్లను ఊడుస్తున్న భారత టెకీ.. నెల జీతం తెలిస్తే షాకే..

Indian software engineer cleaning roads in Russia: చాలా మంది యువతీ, యువకులు తమ చదువులకు తగ్గ ఉద్యోగాలను మాత్రమే చేయడానికి ఆసక్తిని చూపిస్తారు. కానీ మరికొంత మంది మాత్రం చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటారు. అసలు వారు చదివిన చదువులకు, చేసే ఉద్యోగాలకు అస్సలు పొంతన ఉండదు. ఈ క్రమంలో ఉద్యోగాల కోసం చాలా మంది సొంత దేశంను వదిలి విదేశాలకు వెళ్తుంటారు. కొంతమంది ఇటీవల ఉద్యోగాల కొరతతో ఏ జాబ్ లు చేసేందుకు అయిన వెనుకావడటంలేదు. ప్రస్తుతం రష్యాకు వెళ్లిన భారత్ యువటెకీ అక్కడ రోడ్లను క్లీన్ చేసే జాబ్ లో చేరాడు.
నాలుగు నెలల క్రితం సుమారు 17 మంది భారతీయులు ఉపాధి కోసం రష్యా దేశానికి చేరుకున్నారు. ఆ దేశంలో వారుకోరుకున్న జాబ్ లు ఎంతగా ప్రయత్నించిన కూడా మాత్రం దొరకలేదు. దీంతో అక్కడ వీధులను శుభ్రం చేసే పనివారి కొరత ఉండటంతో ఇతర దేశాల నుంచి రప్పించుకుని వీధులు శుభ్రం చేయిస్తున్నారు. ఈ విషయం కాస్త టెకీలకు తెలిసింది. దీంతొ కొంత మంది ఈ జాబ్ లో చేరిపోయారు. వీరిలో భారత్ కు చెందిన ముఖేష్ మండల్ కూడా ఉన్నారు.
సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ స్ట్రీట్లో కొన్ని వారాలుగా ముఖేష్ మండల్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ రోడ్లు, వీధులను చీపురు పట్టుకుని శుభ్రం చేస్తున్నారు. కొలోమైజస్కోయే కంపెనీ ద్వారా ముఖేష్ ఈ జాబ్ ను పొందాడు. అందులో భోజనం, వసతీతో పాటు ప్రతినెల రూ.1.1 లక్షలు (100,000 రూబెల్స్) వేతనం చెల్లిస్తున్నారు. అతను రష్యాకు రాక ముందు సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్గా భారత్లో పనిచేశానని, ఇక్కడ మాత్రం రోడ్లు, వీధులు శుభ్రం చేస్తూ ఉపాధి పొందుతున్నట్లు తెలిపారు.
గతంలో మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీలో ఏఐ, చాట్ బాట్, జీపీటీ వంటి విభాగాలలో ఉద్యోగం చేశానని చెప్పాడు. ఉద్యోగం ద్వారా వచ్చే జీతాన్ని పొదుపు చేసుకునేందుకు రష్యా వచ్చినట్లు చెప్పాడు. రోడ్లు క్లీనింగ్ చేస్తున్నవని కొంత మంది అడగ్గా.. నేను భారతీయుడిని, ఏ ఉద్యోగం అనేది తనకు సమస్య కాదని, పని దేవుడు ఇచ్చిన వరమని అన్నాడు.
ఎక్కడైనా, ఏ పని అయినా చేస్తావా అని అడగ్గా, టాయ్ లెట్లు శుభ్రం చేసే పని కూడా చేస్తానని మండల్ చెప్పడం విని అక్కడి వారు షాక్ అయ్యారు. తన ఉద్యోగం, తన బాధ్యత అని, సాధ్యమైనంత వరకు పనిచేయడమే తన ముందున్న లక్ష్యమని మండల్ చెప్పుకొచ్చాడు. ఈ క్రమంలో ఈ టెకీ ఘటన నెట్టింట ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన చాలా మంది నెటిజన్లు ఇతనిపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
