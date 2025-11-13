English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Indian Currency: మన దేశంలోని గుప్పెడు డబ్బులతో ఆ దేశంలో కోటీశ్వరులు కావొచ్చు..

Indian Currency: మన దేశంలోని గుప్పెడు డబ్బులతో ఆ దేశంలో కోటీశ్వరులు కావొచ్చు..

Indian Currency in Laos: భారతదేశం ఒక రూపాయి ఆ దేశంలోనే నూరు కంటే ఎక్కువ విలువ కలిగి ఉంది. అంతే కాదు.. మన దేశంలో వేల రూపాలయలతో అక్కడ ఏకంగా కోటీశ్వరులు కావొచ్చు. అవును మన దేశ రూపాయి విలువ. ఒక్కో దేశంలో అక్కడ కరెన్సీ విలువ పరంగా   ఎక్కువ తక్కువ లుంటాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 13, 2025, 06:00 AM IST

Trending Photos

Dharmendra Net Worth: 100 ఎకరాల ఫార్మ్‌హౌస్‌ నుంచి కోట్ల ఆస్తులు వరకు..ధర్మేంద్ర ఆస్తుల వివరాలు ఇవే..
5
dharmendra health Update
Dharmendra Net Worth: 100 ఎకరాల ఫార్మ్‌హౌస్‌ నుంచి కోట్ల ఆస్తులు వరకు..ధర్మేంద్ర ఆస్తుల వివరాలు ఇవే..
Motorola Edge 60 Stylus Price Cut: అలర్ట్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.1,999కే Edge 60 Stylus మొబైల్.. ఇలాంటి ఛాన్స్‌ మళ్లీ రాదు!
7
Moto Edge 60 Stylus
Motorola Edge 60 Stylus Price Cut: అలర్ట్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.1,999కే Edge 60 Stylus మొబైల్.. ఇలాంటి ఛాన్స్‌ మళ్లీ రాదు!
Schools Holiday: విద్యార్థులకు మరోసారి గుడ్‌న్యూస్.. నవంబర్‌ 14 శుక్రవారం స్కూళ్లన్నీ బంద్‌..!
5
school holiday in hyderabad
Schools Holiday: విద్యార్థులకు మరోసారి గుడ్‌న్యూస్.. నవంబర్‌ 14 శుక్రవారం స్కూళ్లన్నీ బంద్‌..!
EPFO New Rule: ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ చల్లని కబురు..ఒక్క క్లిక్‌తో 100 శాతం పీఎఫ్ డబ్బు విత్‌డ్రాకు గ్రీన్ సిగ్నల్!?
8
EPF withdrawal
EPFO New Rule: ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ చల్లని కబురు..ఒక్క క్లిక్‌తో 100 శాతం పీఎఫ్ డబ్బు విత్‌డ్రాకు గ్రీన్ సిగ్నల్!?
Indian Currency: మన దేశంలోని గుప్పెడు డబ్బులతో ఆ దేశంలో కోటీశ్వరులు కావొచ్చు..

Indian Currency in Laos:లావోస్‌లో రోజుకు జీవన వ్యయం సగటున ₹1,500 నుండి ₹3,000 వరకు ఉంటుంది. భారతదేశ నగరాల ఖర్చు అంతే ఉంటుంది. అక్కడ ఏడు రోజుల పర్యటనకు రూ. 40 వేల నుండి రూ. 70 వేల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. భారతీయులు విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడి కరెన్సీ విలువ ఒక్కో దేశంలో ఒక్కో విధంగా ఉంటుంది.  కానీ ఆ దేశంలో భారతీయ రూపాయి విలువ  ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలో  ఎక్కువగా ఉంది. ఈ దేశంలో భారతీయులు గుప్పెడు డబ్బులతో ఏకంగా కోటీశ్వరులు కావొచ్చు. అదే ఆగ్నేసియా దేశమైన లావోస్.  

Add Zee News as a Preferred Source

లావోస్‌న అధికారిక పేరు లావో పీపల్స్ డెమాక్రటిక్ రిపబ్లిక్. ఈ దేశ రాజధాని వియెంటియాన్. భారతదేశం, లావోస్ మధ్య సంబంధాలు వేల యేళ్ల నుంచే ఉంది. అశోక చక్రవర్తి  కళింగ యుద్ధం తర్వాత అనేక మంది భారతీయులు అస్సాం,  మణిపూర్ మార్గం గుండా ఈ ప్రాంతాలకు వెళ్లి అక్కడ స్థిరపడ్డారు. వారి నుంచే ఈ ప్రాంతంలో భారతీయ సంస్కృతి విస్తృతమైంది. 

ఇక 1 భారతీయ రూపాయి = 251.91 లావో కిప్ కి సమానం. అంటే మీరు 50,000 రూపాయలను  తీసుకెళితే.. అది లావోస్‌లో 1.26 కోట్ల లావో కిప్ కు సమానం అవుతుంది. ఇది పెద్ద మొత్తం అని చెప్పాలి. లావోస్ దేశ జీవన శైలి చాలా విభిన్నమైనది. ఆహారం, వసతి, ప్రయాణం అన్నీ తక్కువ ధరలోనే లభిస్తాయి. లావోస్‌ ప్రజల భారతీయుల అంటే  స్నేహభావంతో ఉంటారు. ఇక్కడ వాళ్లే ఎక్కవగా అక్కడ స్థిర పడటంతో వాళ్లకు ఆటోమేటిక్ గా మనపై ఓ రకమైన అభిమానం ఉంది. ఈ దేశం మొత్తం సహజమైన ప్రకృతి అందాలకు నెలవు. 

అక్కడ పర్వతాలు, నదులు, పచ్చిక బయళ్లు ప్రకృతి అక్కడ వెళ్లిన వాళ్ల మనస్సుకు ప్రశాంతత చేకూరుస్తుంది. అందులో స్థానిక ఆహారం విషయానికొస్తే..లార్బ్, నూడల్ సూప్,  జిగుట బియ్యం వంటి ప్రధానమైనవి. ఇవి అక్కడ  కిలో కేవలం ₹20 నుండి ₹40 మధ్య లభిస్తాయి. వీరి ఆహారపు అలవాట్లు జపాన్, చైనా దేశాల తరహాలో ఉంటాయి. అక్కడ ఆటో ప్రయాణం కేవలం ₹12 నుండి ₹40 మాత్రమే ఉంటుంది. లావోస్‌లో రోజుకు జీవన వ్యయం సగటున ₹1,500 నుండి ₹3,000 మధ్య ఉంటుంది. అంటే భారతదేశ నగరాల ఖర్చు కూడా దాదాపు అంతే. మన దేశం నుంచి ఆ దేశానికి వెళ్లడం సులభం. భారతీయులకు వీసా ఆన్‌లైన్ సౌకర్యం ఉంది. తక్కువ బడ్జెట్‌లో విదేశీ పర్యటనలు చేయాలనుకుంటున్నవారికి లావోస్ ఉత్తమ ఎంపిక అని చెప్పవచ్చు.

Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!

Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Laos Currencylow budgetIndiancrorepatiforeign tour

Trending News