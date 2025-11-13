Indian Currency: మన దేశంలోని గుప్పెడు డబ్బులతో ఆ దేశంలో కోటీశ్వరులు కావొచ్చు..

Indian Currency in Laos:లావోస్లో రోజుకు జీవన వ్యయం సగటున ₹1,500 నుండి ₹3,000 వరకు ఉంటుంది. భారతదేశ నగరాల ఖర్చు అంతే ఉంటుంది. అక్కడ ఏడు రోజుల పర్యటనకు రూ. 40 వేల నుండి రూ. 70 వేల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. భారతీయులు విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడి కరెన్సీ విలువ ఒక్కో దేశంలో ఒక్కో విధంగా ఉంటుంది. కానీ ఆ దేశంలో భారతీయ రూపాయి విలువ ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలో ఎక్కువగా ఉంది. ఈ దేశంలో భారతీయులు గుప్పెడు డబ్బులతో ఏకంగా కోటీశ్వరులు కావొచ్చు. అదే ఆగ్నేసియా దేశమైన లావోస్.
లావోస్న అధికారిక పేరు లావో పీపల్స్ డెమాక్రటిక్ రిపబ్లిక్. ఈ దేశ రాజధాని వియెంటియాన్. భారతదేశం, లావోస్ మధ్య సంబంధాలు వేల యేళ్ల నుంచే ఉంది. అశోక చక్రవర్తి కళింగ యుద్ధం తర్వాత అనేక మంది భారతీయులు అస్సాం, మణిపూర్ మార్గం గుండా ఈ ప్రాంతాలకు వెళ్లి అక్కడ స్థిరపడ్డారు. వారి నుంచే ఈ ప్రాంతంలో భారతీయ సంస్కృతి విస్తృతమైంది.
ఇక 1 భారతీయ రూపాయి = 251.91 లావో కిప్ కి సమానం. అంటే మీరు 50,000 రూపాయలను తీసుకెళితే.. అది లావోస్లో 1.26 కోట్ల లావో కిప్ కు సమానం అవుతుంది. ఇది పెద్ద మొత్తం అని చెప్పాలి. లావోస్ దేశ జీవన శైలి చాలా విభిన్నమైనది. ఆహారం, వసతి, ప్రయాణం అన్నీ తక్కువ ధరలోనే లభిస్తాయి. లావోస్ ప్రజల భారతీయుల అంటే స్నేహభావంతో ఉంటారు. ఇక్కడ వాళ్లే ఎక్కవగా అక్కడ స్థిర పడటంతో వాళ్లకు ఆటోమేటిక్ గా మనపై ఓ రకమైన అభిమానం ఉంది. ఈ దేశం మొత్తం సహజమైన ప్రకృతి అందాలకు నెలవు.
అక్కడ పర్వతాలు, నదులు, పచ్చిక బయళ్లు ప్రకృతి అక్కడ వెళ్లిన వాళ్ల మనస్సుకు ప్రశాంతత చేకూరుస్తుంది. అందులో స్థానిక ఆహారం విషయానికొస్తే..లార్బ్, నూడల్ సూప్, జిగుట బియ్యం వంటి ప్రధానమైనవి. ఇవి అక్కడ కిలో కేవలం ₹20 నుండి ₹40 మధ్య లభిస్తాయి. వీరి ఆహారపు అలవాట్లు జపాన్, చైనా దేశాల తరహాలో ఉంటాయి. అక్కడ ఆటో ప్రయాణం కేవలం ₹12 నుండి ₹40 మాత్రమే ఉంటుంది. లావోస్లో రోజుకు జీవన వ్యయం సగటున ₹1,500 నుండి ₹3,000 మధ్య ఉంటుంది. అంటే భారతదేశ నగరాల ఖర్చు కూడా దాదాపు అంతే. మన దేశం నుంచి ఆ దేశానికి వెళ్లడం సులభం. భారతీయులకు వీసా ఆన్లైన్ సౌకర్యం ఉంది. తక్కువ బడ్జెట్లో విదేశీ పర్యటనలు చేయాలనుకుంటున్నవారికి లావోస్ ఉత్తమ ఎంపిక అని చెప్పవచ్చు.
