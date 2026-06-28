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Cruise: ముంబై క్రూయిజ్ విప్లవం: దేశంలోనే సరికొత్త హిస్టరీ..!

దక్షిణ భారతదేశంలో ముంబై ప్రాంతం క్రూయిజ్ కేంద్రంగా మారుతోంది. అరేబియా మహాసముద్ర తీరాన ఉన్న ముంబైతోపాటు, బంగాళాఖాతం తీరాన ఉన్న కొచ్చి, చెన్నై, విశాఖ పట్నం ప్రాంతాలు క్రూయిజ్ సదుపాయం అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతో రోజురోజుకీ ప్రయాణికుల సంఖ్యలో పెరుగుదల కన్పిస్తోంది. ప్రయాణికులు జలమార్గంద్వారా ముంబయి, గోవా,కొచ్చి, చెన్నై, పుదుచ్చేరి, విశాఖపట్నం పరిసరాలను సందర్శించే విధంగా విహారయాత్ర ప్యాకేజీలు ఆకర్షణీయంగా ఉండటంతో క్రూయిజ్ ల ద్వారా ప్రయాణించేవారి సంఖ్య నానాటికీ పెరిగింది. విలాసవంతమైన నౌకలు, అంతర్జాతీయ క్రూయిజ్‌ల ప్రయాణానికి దక్షిణ భారతదేశం కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 28, 2026, 12:40 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:45 AM IST
Cruise: ముంబై క్రూయిజ్ విప్లవం: దేశంలోనే సరికొత్త హిస్టరీ..!
Image Credit: Cruise Revolation (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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