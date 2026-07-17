/హైడ్రోజన్ రైలు అంటే ఏమిటి? మెట్రో కంటే తక్కువ ఛార్జీలు, ఈ ట్రైన్‌ రూట్స్‌, ప్రత్యేకతలు ఇవే!

Hydrogen Train Features: దేశంలోనే మొట్టమొదటి హైడ్రోజన్ రైలు నేడు పట్టాలెక్కనుంది. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ హరియాణ, చంఢీగఢ్, పంజాబ్ నేడు జూలై 17వ తేదీన పర్యటించనున్నారు. అక్కడ మౌలిక అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించిన ప్రాజెక్టులు వాటి విలువ రూ.25వేల కోట్లు ప్రారంభించనున్నారు. దీంతోపాటు మోదీ దేశీ మొదటి హైడ్రోజన్ ప్యాసింజర్ రైలును కూడా హరియాణా జింద్లో ప్రారంభిస్తారు. ప్రపంచంలోనే ఇది అతి పెద్ద, శక్తివంతమైన హైడ్రోజన్ పవర్ ప్యాసింజర్ రైలు. ఇందులో మొత్తం 10 కోచ్లు ఉంటాయి. దీని కెపాసిటీ 2600 ప్రయాణీకులను తీసుకు వెళ్తుంది. ఇందులో మొత్తం 3200 హార్స్పవర్ ప్రొపల్షన వ్యవస్థ కలిగి ఉంది. నిజానికి ప్రపంచంలో ఇప్పటికే నడుస్తున్న ఈ హైడ్రోజన్ ట్రైన్లకు కేవలం రెండు, నాలుగు కోచ్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. అది కూడా కేవలం అత్యంత తక్కువ దూరం మాత్రమే ప్రయాణిస్తాయి.
PM Modi flags off India's first hydrogen-powered train from Haryana's Jind
Read @ANI Story | https://t.co/CTbjxfQXuR#PMModi #Haryana #hydrogenpoweredtrain pic.twitter.com/F3QD8vrjIt
— ANI Digital (@ani_digital) July 17, 2026
భారత్ హైడ్రోజన్ రైలు రూట్స్, టైమింగ్స్..
ప్రాథమికంగా ఈ హైడ్రోజన్ రైలు కేవలం 89 కిలోమీటర్లు మాత్రమే జింద్ స్టేషన్ నుంచి హరియాణా నుంచి సోనిపత్ సెక్షన్ ఉత్తరాది రైల్వేకు చేరుకుంటుంది. ఈ రైలు జింద్ జంక్షన్ నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది. అక్కడి నుంచి జింద్ సిటీ, పండు పిండరా జంక్షన్, లలిత్ ఖేరా హాల్ట్, భంభేవా, ఇసాపూర్ ఖేరీ హాల్ట్, బుటానా హాల్ట్, ఖాంద్రాయ్ హాల్ట్, రాబ్రా, లాట్ మోహనా, బార్వాసినీ, సోనిపట్ న్యూ, సోనిపట్ గుండా ఆగుతూ వెళ్తుంది. భారతీయ మొదటి ఈ హైడ్రోజన్ రైలు గంటకు 70 కిలో మీటర్ల వేగంతో వెళ్తుంది. అయితే, దీని స్పీడ్ డిజైన్ చేసింది మాత్రం గంటకు 110 కిమీ.
Bharat's First Hydrogen Train all set for its first journey!!#HydrogenTrain#भारत_की_पहली_हाइड्रोजन_ट्रेन pic.twitter.com/DZVJW2PPkj
— Ministry of Railways (@RailMinIndia) July 17, 2026
హైడ్రోజన్ రైలు ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఈ హైడ్రోజన్ రైలు మాములు రైళ్ల మాదిరి ఓవర్హెడ్ వైర్స్, డీజిల్తో పనిచేయదు. ఇందులో హైడ్రోజన్ ఫ్యూయెల్ సెల్ ట్రైన్ సొంతగా ఆన్బోర్డు ద్వారా ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేస్తుంది. ఇది ప్రోటాన్ ఎక్స్ఛేంజ్ మెంబ్రేన్ (PEM) ఫ్యూయల్ సెల్ను ఉపయోగిస్తుంది. అధిక పీడన సిలిండర్లలో నిల్వ చేసిన హైడ్రోజన్, గాలిలోని ఆక్సిజన్తో చర్య జరిపి విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ విద్యుత్తు రైలుట్రాక్షన్ మోటార్లకు శక్తినిస్తుంది. ఈ ప్రక్రియలో కేవలం నీటి ఆవిరి, వేడి ఉత్పత్తి అవుతుంది. దీనివల్ల రైలు ఎలాంటి పొగ కూడా ఉత్పత్తి చేయదు. ఈ రైలులో హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్స్, లిథియం ఐరన్ ఫాస్పెట్ బ్యాటరీస్, హై ప్రెజర్ హైడ్రోజన్ స్టోరేజ్ సిలిండర్స్ ఉంటాయి. ఇంధన సెల్తోపాటు బ్యాటరీస్ కూడా పనిచేస్తాయి. దీంతో ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా రైలు వెళ్తుంది. దేశంలోనే అతిపెద్ద రైల్వే హైడ్రోజన్ ఇంధన నింపే కేంద్రాన్ని జింద్లో నిర్మించినట్లు భారతీయ రైల్వే పేర్కొంది. ఒక్కసారి హైడ్రోజన్ నింపితే 250 కిలోమీటర్ల వరకు వెళ్తుంది.
India's first Hydrogen Train is now on the tracks, driving the future of sustainable rail transportation.#HydrogenTrain#भारत_की_पहली_हाइड्रोजन_ट्रेन pic.twitter.com/gLoMdDOahL
— Ministry of Railways (@RailMinIndia) July 17, 2026
రైలు ఛార్జీలు..
ఈ హైడ్రోజన్ రైలులో ప్రయాణం చాలా చౌక. ఛార్జీలు కూడా తక్కువ. రూ.5 నుంచి రూ.25 వరకు ఉంాయి. ఇది ఢిల్లీ మెట్రో కంటే కూడా తక్కువ ఛార్జీ.
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