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హైడ్రోజన్ రైలు అంటే ఏమిటి? మెట్రో కంటే తక్కువ ఛార్జీలు, ఈ ట్రైన్‌ రూట్స్‌, ప్రత్యేకతలు ఇవే!

భారతదేశ మొదటి హైడ్రోజన్‌ రైలు ఈరోజు శుక్రవారం జూలై 17వ తేదీన అధికారికంగా ప్రారంభం అవుతోంది. ఢిల్లీ మెట్రో కంటే కూడా ఇందులో ఛార్జీలు తక్కువ. అంతేకాదు పర్యావరణానికి కూడా అనుకూలం. ఇంతకీ హైడ్రోజన్‌ రైలు అంటే ఏమిటి? ఇందులో ఛార్జీలు ఎంత ఉంటాయి? ఏ రూట్‌లలో వెళ్తుంది? ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 17, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:28 PM IST
హైడ్రోజన్ రైలు అంటే ఏమిటి? మెట్రో కంటే తక్కువ ఛార్జీలు, ఈ ట్రైన్‌ రూట్స్‌, ప్రత్యేకతలు ఇవే!
Image Credit: Hydrogen Train Features: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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