Bengaluru techie couple Video: కొంప ముంచిన ఇండిగో.. ఈ కొత్త జంట కష్టం ఎవరికి రాకుడదు సామి.. వీడియో వైరల్..

Bengaluru couple attends their own reception online video: ప్రస్తుతం దేశంలో ఇండిగో విమానం క్యాన్సిల్ రచ్చ నడుస్తొంది. చాలా మంది విమానాశ్రయాల్లో గగ్గొలు పెడుతున్నారు. తమ విమానం ఎప్పుడు వస్తుందా అంటూ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గత మూడు రోజులుగా ఇండిగో విమానాలు దేశ వ్యాప్తంగా వందల సంఖ్యలో క్యాన్సిల్ అయిన విషయం తెలిసిందే. ముఖ్యంగా శబరిమలకు వెళ్లాల్సిన అయ్యప్ప భక్తులు చాలా సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు.
మరికొంత మంది అర్జెంట్ గా ఆఫీస్ మీటింగ్ లు, ఇతన ప్లాన్ లు వేసుకున్న వారు విమానశ్రయాల్లో బ్లాక్ అయిపోయారు. అంతే కాకుండా.. ఇండిగో సిబ్బంది సైతం టెక్నికల్ సమస్యలు అంటూ చేతులు ఎత్తేశారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనలో కొన్ని చోట్ల అనుకొని ఘటనలు కూడా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. బెంగళూరుకు చెందిన ఒక జంట తమ రిసెప్షన్ కు వెళ్లలేకపోయారు. మరో జంట పెళ్లి ఆగిపోయింది. మొత్తంగా ఇండిగో ఘటన దేశంలో రచ్చగా మారింది.
కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో పనిచేస్తున్న సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు హుబ్బల్లికి మేధా క్షీరసాగర్, ఒడిశాలోని భువనేశ్వర్కు చెందిన సంగమ దాస్లు నవంబర్ 23న భువనేశ్వర్ లో పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. అయితే.. వీరి రిసెప్షన్ హుబ్బళ్లిలోని గుజరాత్ భవన్లో జరగాల్సి ఉంది. అయితే ఈ వేడుకకు ఇరు కుటుంబాలు ఎంతో గ్రాండ్గా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు.
కానీ చివరి నిమిషంలో ఇండిగోలో టెక్నికల్ సమస్యలు రావడంతో ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్ అయినట్లు చెప్పారు. దీంతో టెకీ ఇంజనీర్లు చేయాల్సింది లేక.. ఆన్ లైన్ లోని రిసెప్షన్ కు హజరయ్యారు. ఆ తర్వాత అతిథులకు కొత్త జంట ఇండిగో విమానం సమస్యల వల్ల రాలేకపోయినట్లు చెప్పారు. దీంతో ఆన్ లైన్ లోనే ఈ కొత్త జంట తమ రిసెప్షన్ వేడుకకు హజరయ్యారు. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
