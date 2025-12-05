Bengaluru techie couple Video: కొంప ముంచిన ఇండిగో.. ఈ కొత్త జంట కష్టం ఎవరికి రాకుడదు సామి.. వీడియో వైరల్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
couple from bengaluru attends their own reception video: ఇండిగో విమాన సర్వీసులు క్యాన్సిల్ కావడంతో కొత్త జంటకు ఊహించని అనుభవం ఎదురైంది. దీంతో అతిథులకు సారీ చెబుతూ ఆన్ లైన్ లో కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.ఇండిగో రచ్చపై ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా రచ్చ నడుస్తొంది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 5, 2025, 03:28 PM IST
  • దేశ వ్యాప్తంగా ఇండిగో రచ్చ..
  • ఆన్ లైన్ లో రిసెప్షన్ కు అటెంట్ అయిన జంట..

Bengaluru couple attends their own reception online video: ప్రస్తుతం దేశంలో ఇండిగో విమానం క్యాన్సిల్ రచ్చ నడుస్తొంది. చాలా మంది విమానాశ్రయాల్లో గగ్గొలు పెడుతున్నారు. తమ విమానం ఎప్పుడు వస్తుందా అంటూ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గత మూడు రోజులుగా ఇండిగో విమానాలు దేశ వ్యాప్తంగా వందల సంఖ్యలో క్యాన్సిల్ అయిన విషయం తెలిసిందే. ముఖ్యంగా శబరిమలకు వెళ్లాల్సిన అయ్యప్ప భక్తులు చాలా సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు.

మరికొంత మంది అర్జెంట్ గా ఆఫీస్ మీటింగ్ లు, ఇతన ప్లాన్ లు వేసుకున్న వారు విమానశ్రయాల్లో బ్లాక్ అయిపోయారు. అంతే కాకుండా.. ఇండిగో సిబ్బంది సైతం టెక్నికల్ సమస్యలు అంటూ చేతులు ఎత్తేశారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనలో కొన్ని చోట్ల అనుకొని ఘటనలు కూడా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.  బెంగళూరుకు చెందిన ఒక జంట తమ రిసెప్షన్ కు వెళ్లలేకపోయారు. మరో జంట పెళ్లి ఆగిపోయింది. మొత్తంగా ఇండిగో ఘటన దేశంలో రచ్చగా మారింది.

కర్ణాటకలోని  బెంగళూరులో పనిచేస్తున్న సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్లు హుబ్బల్లికి మేధా క్షీరసాగర్, ఒడిశాలోని భువనేశ్వర్‌కు చెందిన సంగమ దాస్‌లు నవంబర్ 23న భువనేశ్వర్ లో పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యారు.  అయితే.. వీరి రిసెప్షన్ హుబ్బళ్లిలోని గుజరాత్ భవన్‌లో జరగాల్సి ఉంది. అయితే ఈ వేడుకకు ఇరు కుటుంబాలు ఎంతో గ్రాండ్గా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు.

Read more: Man cpr to Snake Video: పాముకు సీపీఆర్.. 30 నిమిషాలపాటు నోట్లో నోరు పెట్టి మరీ.. వీడియో వైరల్..

కానీ చివరి నిమిషంలో ఇండిగోలో టెక్నికల్ సమస్యలు రావడంతో ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్ అయినట్లు చెప్పారు.  దీంతో టెకీ ఇంజనీర్లు చేయాల్సింది లేక.. ఆన్ లైన్ లోని రిసెప్షన్ కు హజరయ్యారు. ఆ తర్వాత అతిథులకు కొత్త జంట ఇండిగో విమానం సమస్యల వల్ల రాలేకపోయినట్లు చెప్పారు.  దీంతో ఆన్ లైన్ లోనే  ఈ కొత్త జంట తమ రిసెప్షన్ వేడుకకు హజరయ్యారు.  ఈ వేడుకకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.

 

