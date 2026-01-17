Indigo flight disruption: ఇండిగోకు భారీ షాక్.. ఏకంగా 22 కోట్ల జరిమాన.. ఎందుకో తెలుసా..?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Dgca imposes 22 crores fine on indigo: గత ఏడాది డిసెంబర్ మొదటి వారంలో ఇండిగో ఎయిర్ లైన్స్ అనేక విమానాలను రద్దుచేసింది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద దుమారం రాజుకుంది. సరైన కారణాలు లేకుండా ఓవర్ నైట్ లో విమానాలు రద్దు అంటూ సంస్థ ప్రకటించడంతో ప్రయాణికులు నానా హైరానాకు గురయ్యారు. దీనిపై డీజీసీఏ  4 గురు సభ్యులతో కూడిన కమిటిని ఏర్పాటు చేసింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 17, 2026, 10:27 PM IST
Indigo flight disruption dgca imposes 22 crores fine on indigo: ఇండిగో విమానయాన సంస్థకు డీజీసీఏ బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. ఆ సంస్థలకు ఏకంగా 22 కోట్ల జరిమానను విధించింది. గతేడాది డిసెంబర్ మొదటి వారంలో ఇండిగో ప్రయాణిలకు చుక్కలు చూపించింది. సాంకేతిక కారణాలు, ఇతర అంశాలను చెబుతు చాలా విమానాలు క్యాన్షిల్ అయిపోయాయి. కనీసం ముందస్తు సమాచారం లేకుండానే బొలేడన్న విమానాలు ఇబ్బడి ముబ్బడిగా క్యాన్సిల్ చేశారు. దీనిపై మనదేశంలో పాటు, విదేశీయులు కూడా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

అనేక మంది విమానాల క్యాన్షిల్ లతో కొంత మంది తమ  ఉద్యోగాలకు వెళ్లలేకపోయారు. పెళ్లిళ్లు ఆగిపోయాయి. అత్యవసరంగా చికిత్సలు చేసుకొవాల్సిన వారు కూడా తీవ్ర సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారు. దీనిపై ప్రజలు దేశ వ్యాప్తంగా ఇండిగోపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇక ఇండిగోపై డీజీసీఏ నలుగురు సభ్యులతో కూడిన కమిటిని ఏర్పాటు చేసింది.

ముఖ్యంగా 2025 డిసెంబరు మొదటి వారంలో సంభవించిన విమాన సర్వీసుల సంక్షోభంపై విచారణ జరిపిన డీజీసీఏ.. ఆ సంస్థపై ఏకంగా రూ. 22.20 కోట్ల జరిమానా విధించింది. గత డిసెంబరు 3 నుండి 5 మధ్య ఇండిగో ఏకంగా 2,507 విమానాలను రద్దు చేయగా, 1,852 సర్వీసులు ఆలస్యంగా నడిచాయి. దీనివల్ల దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 3 లక్షల మంది ప్రయాణికులు విమానాశ్రయాల్లోనే చిక్కుకుపోయి తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. దీనిపై కేంద్రం కూడా సీరియస్ అయ్యింది.

ఈ క్రమంలో అపోసిషన్ పార్టీలు సైతం కేంద్రం తీరుపై విమర్శలుగుప్పించాయి. ఇక దీనిపై పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ఆదేశాల మేరకు డీజీసీఏ నలుగురు సభ్యులతో కూడిన కమిటీని ఏర్పాటు చేయగా.. తాజాగా ఈవిధంగా భారీ జరిమానను విధిస్తు కమిటి కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యంగా ఇండిగో సంస్థ వైఫల్యాలు దీనిలో వెలుగులోకి వచ్చాయని కమిటీ వెల్లడించింది. మరోవైపు సిబ్బంది కొరత, సాఫ్ట్ వేర్ లోని లోపాల వల్ల ఈ అనిశ్చితి ఏర్పడిందని కమిటి వెల్లడించింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Indigo flightsIndigo flight disruptiondgca serious on indigo flightsdgca fined rs 22 crore on indigoindigo fined rs 22 crores

