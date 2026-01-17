Indigo flight disruption: ఇండిగోకు భారీ షాక్.. ఏకంగా 22 కోట్ల జరిమాన.. ఎందుకో తెలుసా..?

Indigo flight disruption dgca imposes 22 crores fine on indigo: ఇండిగో విమానయాన సంస్థకు డీజీసీఏ బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. ఆ సంస్థలకు ఏకంగా 22 కోట్ల జరిమానను విధించింది. గతేడాది డిసెంబర్ మొదటి వారంలో ఇండిగో ప్రయాణిలకు చుక్కలు చూపించింది. సాంకేతిక కారణాలు, ఇతర అంశాలను చెబుతు చాలా విమానాలు క్యాన్షిల్ అయిపోయాయి. కనీసం ముందస్తు సమాచారం లేకుండానే బొలేడన్న విమానాలు ఇబ్బడి ముబ్బడిగా క్యాన్సిల్ చేశారు. దీనిపై మనదేశంలో పాటు, విదేశీయులు కూడా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
అనేక మంది విమానాల క్యాన్షిల్ లతో కొంత మంది తమ ఉద్యోగాలకు వెళ్లలేకపోయారు. పెళ్లిళ్లు ఆగిపోయాయి. అత్యవసరంగా చికిత్సలు చేసుకొవాల్సిన వారు కూడా తీవ్ర సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారు. దీనిపై ప్రజలు దేశ వ్యాప్తంగా ఇండిగోపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇక ఇండిగోపై డీజీసీఏ నలుగురు సభ్యులతో కూడిన కమిటిని ఏర్పాటు చేసింది.
ముఖ్యంగా 2025 డిసెంబరు మొదటి వారంలో సంభవించిన విమాన సర్వీసుల సంక్షోభంపై విచారణ జరిపిన డీజీసీఏ.. ఆ సంస్థపై ఏకంగా రూ. 22.20 కోట్ల జరిమానా విధించింది. గత డిసెంబరు 3 నుండి 5 మధ్య ఇండిగో ఏకంగా 2,507 విమానాలను రద్దు చేయగా, 1,852 సర్వీసులు ఆలస్యంగా నడిచాయి. దీనివల్ల దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 3 లక్షల మంది ప్రయాణికులు విమానాశ్రయాల్లోనే చిక్కుకుపోయి తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. దీనిపై కేంద్రం కూడా సీరియస్ అయ్యింది.
ఈ క్రమంలో అపోసిషన్ పార్టీలు సైతం కేంద్రం తీరుపై విమర్శలుగుప్పించాయి. ఇక దీనిపై పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ఆదేశాల మేరకు డీజీసీఏ నలుగురు సభ్యులతో కూడిన కమిటీని ఏర్పాటు చేయగా.. తాజాగా ఈవిధంగా భారీ జరిమానను విధిస్తు కమిటి కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యంగా ఇండిగో సంస్థ వైఫల్యాలు దీనిలో వెలుగులోకి వచ్చాయని కమిటీ వెల్లడించింది. మరోవైపు సిబ్బంది కొరత, సాఫ్ట్ వేర్ లోని లోపాల వల్ల ఈ అనిశ్చితి ఏర్పడిందని కమిటి వెల్లడించింది.
