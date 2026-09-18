/విమాన ప్రయాణం మరింత ప్రియం.. బాబోయ్ చిన్నపిల్లల టికెట్ ధరలు ఎంత పెరిగాయో తెలుసా?

IndiGo Ticket Prices: సాధారణంగా మన దేశంలో ఎక్కువ మంది రైలు ప్రయాణాన్ని ఎంచుకుంటారు, కానీ అత్యవసరంగా ప్రయాణించాల్సి వచ్చినప్పుడు తక్కువ సమయంలో గమ్యస్థానాన్ని చేరుకోవడానికి ఫ్లైట్ ఎంచుకుంటారు. దీనికి ఖర్చు ఎక్కువైనప్పటికీ, సమయం ఆదా అవుతుంది. అయితే, ఇప్పుడు ఫ్లైట్ ప్రయాణికులు అప్రమత్తం కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఇండిగో టికెట్ ధరలను పెంచింది. సాధారణంగా ఇతర ఫ్లైట్ల కంటే ఇండిగో ధరలు తక్కువగా ఉంటాయని భావిస్తారు, కానీ ఇప్పుడు ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి.
ఈ ధరల పెంపు కేవలం పెద్దలకే కాదు, పిల్లల టికెట్లపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. పిల్లల టికెట్ ధరలతో పాటు బోర్డింగ్, ఎక్స్ట్రా బ్యాగేజ్, ట్రావెల్ సర్టిఫికేట్ జారీ చేసే ఛార్జీలను కూడా పెంచారు. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలతో ప్రయాణించే కుటుంబాలకు ఇది పెద్ద షాక్. పిల్లల ప్రయాణ ఛార్జీలను రూ. 2,000 నుంచి రూ.3,000 పెంచారు.. అంటే ఏకంగా వెయ్యి రూపాయల పెరుగుదల వచ్చింది. ఇది రెండేళ్ల లోపు పిల్లలకు కూడా వర్తిస్తుంది.
సాధారణంగా రెండేళ్ల లోపు పిల్లలకు ప్రత్యేక సీటు కేటాయించరు, వారు తల్లిదండ్రులతో పాటే ఉంటారు. అయితే, ఫ్లైట్ బుకింగ్ సమయంలో తప్పనిసరిగా రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు వారికి ఈ పెరిగిన వెయ్యి రూపాయల ఛార్జీ వర్తిస్తుంది. నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, ఈ ధరల పెంపు వల్ల సుమారు ఒక మిలియన్ కుటుంబాలపై ప్రభావం పడుతుంది. ఈ నిర్ణయం ద్వారా ఈ విమానయాన సంస్థకు రూ.90 కోట్లకు పైగా రెవెన్యూ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఎక్స్ట్రా లగేజ్ ఛార్జీలు..
ఇండిగోలో ప్రయాణించే వారు ఎక్స్ట్రా లగేజీని తీసుకువెళ్తే అదనపు భారం పడనుంది. గతంలో 7 కేజీల కంటే ఎక్కువ ఉంటే కిలోకు రూ.700 వసూలు చేసేవారు, ఇప్పుడు దానిని రూ.800 కు పెంచారు, అంటే కిలోకు వంద రూపాయల పెరుగుదల వచ్చింది. ఉదాహరణకు, మీకు అనుమతించిన దానికంటే ఐదు కేజీల ఎక్కువ లగేజీ ఉంటే, మీరు రూ.4,000 రూపాయలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. గతంలో రూ.3,500 మాత్రమే. అలాగే, పెద్దలు లేకుండా ప్రయాణించే మైనర్ పిల్లల టికెట్ ధరలను రూ. 5,000 నుంచి రూ.5,999 పెంచారు.
సర్వీస్ ఫీజు..
కేవలం టికెట్ ధరలే కాకుండా, ఇండిగో సర్వీస్ ఫీజులను కూడా పెంచింది. చెకింగ్ మరియు బోర్డింగ్ కోసం గతంలో రూ.450 నుంచి రూ. 650 మధ్య వసూలు చేసేవారు, ఇప్పుడు దీనిపై అదనంగా రూ. 200 పెంచారు. ఒకవేళ ప్రయాణ సమయంలో మీకు ట్రావెల్ సర్టిఫికేట్ కావాలంటే, దాని ధరను రూ.200 నుంచి రూ.300 కు పెంచారు. ప్రస్తుతం భారతీయ దేశీ విమానయాన రంగంలో ఇండిగో 66% పైగా వాటాను కలిగి ఉంది. అంతర్జాతీయంగా కూడా రాకపోకలు సాగిస్తోంది. 2028 నాటికి కొత్తగా ఏ350 ఎయిర్ క్రాఫ్టులను కూడా పరిచయం చేయనుంది. ప్రస్తుతం ఈ సంస్థ భారతదేశం అంతటా 430 పైగా విమానాలను నడుపుతోంది.