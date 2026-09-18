Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /విమాన ప్రయాణం మరింత ప్రియం.. బాబోయ్ చిన్నపిల్లల టికెట్ ధరలు ఎంత పెరిగాయో తెలుసా?

విమాన ప్రయాణం మరింత ప్రియం.. బాబోయ్ చిన్నపిల్లల టికెట్ ధరలు ఎంత పెరిగాయో తెలుసా?

ఫ్లైట్ ప్రయాణం చేసే వారికి ఇండిగో సంస్థ భారీ షాక్ ఇచ్చింది. ఇండిగో తమ టికెట్ ధరలను ఆకస్మికంగా పెంచింది. ఇది కేవలం ఫ్లైట్ చార్జీలకే పరిమితం కాకుండా, పిల్లల టికెట్ ధరలతో పాటు చెకింగ్, ఎక్స్ట్రా బ్యాగేజ్, బోర్డింగ్, ట్రావెల్ సర్టిఫికేట్ ఛార్జీలను కూడా పెంచింది. దీనివల్ల ఫ్లైట్ ప్రయాణం మరింత ఖరీదైనది కానుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 18, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 12:51 PM IST
విమాన ప్రయాణం మరింత ప్రియం.. బాబోయ్ చిన్నపిల్లల టికెట్ ధరలు ఎంత పెరిగాయో తెలుసా?
Image Credit: IndiGo Ticket Prices

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
విమాన ప్రయాణం మరింత ప్రియం.. బాబోయ్ చిన్నపిల్లల టికెట్ ధరలు ఎంత పెరిగాయో తెలుసా?
2
3
4
5