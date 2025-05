Operation Sindoor: పాక్ లో భారత్ దాడులు హైటెన్షన్..ఉత్తర భారతంలోని పలు విమానాశ్రయాలు మూసివేత..!

Operation Sindoor: పహల్గామ్‌లో జరిగిన ఉగ్రవాద దాడికి భారతదేశం ప్రతీకారం తీర్చుకుంది. పాకిస్తాన్‌లోని 9 ఉగ్రవాద స్థావరాలను ధ్వంసం చేసింది. ఈ ఆపరేషన్‌కు భారత సైన్యం 'ఆపరేషన్ సింధూర్' అని పేరు పెట్టింది. పాకిస్తాన్ పై భారతదేశం ఇప్పటివరకు చేసిన అతిపెద్ద క్షిపణి దాడి ఇది. ఈ దాడి తర్వాత పాకిస్తాన్‌లో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. భారత్ దాడి తర్వాత ఉత్తరభారత దేశంలోని అనేక విమానాశ్రయాలను మూసివేస్తూ కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

జమ్ము, శ్రీనగర్, ధర్మశాల, లేహ్, అమ్రుత్ సర్ ఎయిర్ పోర్టులను అత్యవసరంగా మూసివేసింది. తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చేంత వరకు ఎయిర్ పోర్టులను తెరవవద్దని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కేంద్రం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో ఆయా ఎయిర్ పోర్టుల్లో విమాన సేవలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. మరోవైపు ఖతార్ ఎయిర్ వేస్ పాకిస్తాన్ కు విమాన సర్వీసులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. పాక్ గగనతలం మూసివేయడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఖతార్ ఎయిర్ వేస్ ప్రకటించింది. పరిస్థితిని సునిశితంగా గమనిస్తున్నామని..ప్రయాణికులు సిబ్బంది భద్రతే తమ మొదటి ప్రాధాన్యమని ఖతార్ ఎయిర్ వేస్ తెలిపింది. శ్రీనగర్ కు విమాన సర్వీసులు రద్దు చేసినట్లు సైస్ జెట్ కూడా ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది.

ఆపరేషన్ సింధూర్ నేపథ్యంలో రాజ్ కోట్, భుజ్, జామ్ నగర్ లో మే 7న మధ్యాహ్నం 12గంటల వరకు విమానాల రాకపోకలపై ప్రభావం ఉంటుందని ఎయిర్ ఇండియా ట్వీట్ చేసింది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో జమ్మూ, శ్రీనగర్, లేహ్, జోధ్ పూర్ , అమ్రుత్ సర్, భుజ్, జామ్ నగర్, చండీగఢ్, రాజ్ కోట్ స్టేషన్లను మే 7 మధ్యాహ్నం 12గంటల వరకు ఎయిరిండియా అన్ని విమానలను రద్దు చేసింది. అమ్రుత్ సర్ వెళ్లే రెండు ఇంటర్నేషనల్ విమానాలను ఢిల్లీకి దారి మళ్లీస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఊహించని ఈ అంతరాయం వల్ల కలిగిన అసౌకర్యానికి చింతిస్తున్నామని ట్వీట్ చేసింది.

Due to changing airspace conditions in the region, our flights to and from Srinagar, Jammu, Amritsar, Leh, Chandigarh and Dharamshala are impacted. Flights to/from Bikaner are also impacted by the current airspace restrictions: IndiGo pic.twitter.com/i7VfSoBxEH

— ANI (@ANI) May 6, 2025