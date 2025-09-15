Indore Accident: ఘోర ప్రమాదం..జనాన్ని కిలోమీటర్ ఈడ్చుకెళ్లిన లారీ..అక్కడికక్కడే స్పాట్ డెడ్!

Indore Airport Accident: మధ్యప్రదేశ్లోని ఇండోర్లో నేడు ఉలిక్కిపడే ప్రమాదం జరిగింది. వేగంగా వస్తున్న ట్రక్కు అనేక వాహనాలను ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా.. 8 మంది తీవ్రంగా గాయపడి ప్రాణపాయ స్థితిలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
ఇండోర్లోని విమానాశ్రయ పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంతంలో అధిక వేగంతో వస్తున్న ట్రక్కు పదుల సంఖ్యలో వాహనాలను ఢీకొట్టింది. వాహనం చాలా వేగంగా దూసుకెళ్లడంతో దాని దారిలో వస్తున్న అన్ని వాహనాలు దాని పట్టులోకి వచ్చాయి.
వాహనాలను ఢీకొన్న తర్వాత గణపతి విగ్రహం వద్ద ట్రక్కు ఆగిపోయింది. ఆ వెంటనే అక్కడ ట్రక్కు కూడా మంటల్లో చిక్కుకుంది. కాలిపోతున్న ట్రక్కు కింద నుండి ఒక బైక్ రైడర్ కూడా ట్రక్కు కింద చిక్కుకున్నాడు. అతన్ని బయటకు తీశారు. అదే సమయంలో, గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రమాదం చాలా భయంకరంగా ఉండటంతో పోలీసులు, అంబులెన్స్ ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలిగించడం ద్వారా నిరంతరం సహాయక చర్యల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు.
సమాచారం ప్రకారం.. సోమవారం, ఇండోర్లోని విమానాశ్రయ పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంతం సమీపంలో ఒక ట్రక్ డ్రైవర్ అధిక వేగంతో బడా గణపతి వైపు వెళ్తున్నాడు. ట్రక్ డ్రైవర్ చాలా మద్యం తాగి ద్విచక్ర, నాలుగు చక్రాల వాహనదారులను ఒక కిలోమీటరు దూరం ఈడ్చుకెళ్లాడు. భారీ ప్రమాదం తర్వాత స్థానికంగా కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం కలిగింది. ట్రక్ క్యాబిన్ కూడా మంటల్లో చిక్కుకుంది. అగ్నిమాపక దళం సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ట్రక్ మంటలను ఆర్పింది.
ప్రస్తుతం ట్రక్ డ్రైవర్ పోలీసుల అదుపులో ఉన్నట్లు సమాచారం. గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రికి తరలించి వారికి ప్రథమ చికిత్స అందిస్తున్నారు. అనేక మంది సీనియర్ పోలీసు అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఘటన గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుంటూ.. కేసును నమోదు చేశారు పోలీసులు.
Also Read: OnePlus Nord 4: కేవలం 2000 రూపాయలకే రూ.33,000 విలువైన స్మార్ట్ఫోన్..బంపర్ ఆఫర్!
Also Read: First Night Video: శోభనం వీడియో ఇంటర్నెట్లో షేర్ చేసిన జంట..కెమెరా ముందే బరితెగించి ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నారు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook