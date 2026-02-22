New Marriage Rules: ప్రేమికులకు సర్కార్‌ బిగ్ షాక్‌..! ఇకపై రిజిస్టర్‌ మ్యారేజ్‌ చేసుకోవాలంటే తల్లిదండ్రుల అనుమతి కంపల్సరీ..!

New Marriage Rules In Gujarat State: లవర్స్కు గుజరాత్ ప్రభుత్వం బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ విషయంలో కొత్త నియమం తీసుకొస్తోంది. ఇకపై రిజిస్టర్ ఆఫీసులో పెళ్లి చేసుకోవాలనుకునే వారికి తల్లిదండ్రుల అనుమతి తప్పనిసరి అంటోంది. ప్రేమ వివాహాలపై పేరెంట్స్కు సమాచారం ఇవ్వడాన్ని గుజరాత్ ప్రభుత్వం తప్పనిసరి చేయనుంది. దీంతో రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసుల్లో పెళ్లికి దరఖాస్తు చేసే వారు తమ పెద్దలకు సమాచారం ఇచ్చామని డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి. పైగా అమ్మాయి తల్లిదండ్రులకు అధికారులే అప్లికేషన్ షేర్ చేస్తారు.
తల్లిదండ్రుల పర్మిషన్, డిక్లరేషన్తో పాటు నెల రోజులు వేచి ఉండే గడువును రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసులు అమలు చేయనున్నాయి. తమ ప్రేమ, పెళ్లి వ్యవహారం గురించి తప్పకుండా ఇంట్లో వాళ్లకి తెలిసుండాలి. వాట్సాప్, SMSల ద్వారా ఇదే విషయాన్ని పెళ్లిళ్లు చేసే రిజిస్టర్ అధికారి ప్రేమికుల తల్లిదండ్రులకు చేరవేస్తారు. వారి నుంచి ఏమైనా అభ్యంతరాలు ఉన్నాయా..? లేదా..? అని పరిశీలిస్తారు. దీనికి 10 రోజుల సమయం కూడా తీసుకుంటారు. దీని వల్ల ఏదైనా గొడవలు, సమస్యలున్నా పరిష్కరించుకునేందుకు వీలుంటుంది. అలాగే తప్పుడు సమాచారంతో చేసుకునే వివాహాలను అడ్డుకునేందుకు మ్యారేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ నియమాల్లో ఈ మార్పులు తీసుకొస్తున్నట్లు గుజరాత్ ప్రభుత్వం తెలిపింది. ప్రభుత్వం నిర్ణయంతో గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని ప్రేమ జంటలు షాక్ అవుతున్నాయి.
ప్రేమ పేరుతో యువతీ, యువకులు ఇంట్లో చెప్పకుండానే పెళ్లి చేసేసుకొని.. ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకే విడిపోయి, విడాకులు తీసుకుంటున్నారు. ఈ మధ్యకాలంలో ఇలాంటి కేసులు బాగా పెరిగిపోయాయి. దీనికి తోడు మతాంతర వివాహాలు, లవ్ జిహాద్ ట్రాప్లు పెరిగాయి. దీంతో గుజరాత్లో రిజిస్టర్ పెళ్లిళ్లకు కొత్త నిబంధనలను తెచ్చే పనిలో ఉంది అక్కడి ప్రభుత్వం. తప్పనిసరిగా తల్లిదండ్రులకు పెళ్లి గురించి తెలిసుండి.. అనుమతి ఉంటే తప్ప రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేయబోమని చెబుతోంది. పలు సామాజిక వర్గాల నుంచి వస్తున్న విన్నపాల కారణంగా గుజరాత్ ప్రభుత్వం ఈ ప్రతిపాదనలతో కొత్త నిబంధనలను అమలు చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
గుజరాత్ తన వివాహ నమోదు వ్యవస్థను పునర్ నిర్మించడానికి, తల్లిదండ్రుల ప్రమేయాన్ని ఈ ప్రక్రియలో కేంద్రంగా మార్చడానికి సన్నాహాలు చేస్తోందని గుజరాత్ ఉప ముఖ్యమంత్రి హర్ష్ సంఘ్వి రాష్ట్ర అసెంబ్లీకి తెలిపారు. ముఖ్యంగా ప్రేమ వివాహాలు, పారిపోయి పెళ్లి చేసుకోవడాలు వంటి దుర్వినియోగాల మధ్య మహిళలను రక్షించడానికి, మోసాలను నిరోధించడానికి, పారదర్శకతను పునరుద్ధరించడానికి గుజరాత్ వివాహాల రిజిస్ట్రేషన్ చట్టం, 2006ను సవరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. నిజమైన ప్రేమ వివాహాలకు ప్రభుత్వానికి అభ్యంతరం లేదని, అయితే మోసం, దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా చర్యలు తీసుకుంటామని డిప్యూటీ సీఎం హర్ష్ సంఘ్వి వెల్లడించారు. ఇక చెప్పా పెట్టకుండా ఇంట్లో వారికి తెలీకుండా వచ్చి పెళ్లిళ్లు చేసుకోవాలనుకునే ప్రేమ జంటలకు మాత్రం ఇది బిగ్ షాక్ అనే చెప్పాలి.
Also Read: Donald Trump: మరో బాంబు పేల్చిన ట్రంప్.. గ్లోబల్ టారీఫ్స్ 15 శాతానికి పెంపు, భారత్కు ఇదే వర్తిస్తుందంటూ క్లారిటీ..!
Also Read: Sugarcane Juice: జాగ్రత్త సుమీ..! రోడ్డు పక్కన చెరకు రసం తాగుతున్నారా..? ఈ టిప్స్ పాటించకపోతే డేంజరే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook