English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
INS Taragiri: భారత నౌకాదళంలోకి తారాగిరి.. శత్రువుల గుండెల్లో వణుకే!

INS Taragiri Commissioned: అత్యాధునిక వార్ఫెర్ టెక్నాలజీతో నీవి అమ్ముల పొదలోకి తారాగిరి యుద్ధనౌక తోడయ్యింది.. ఇది అద్భుతమైన టెక్నాలజీతో రూపొందించారు. మేక్ ఇన్ ఇండియాలో భాగంగా 75% స్వదేశీ టెక్నాలజీతో తయారుచేసినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ యుద్ధ నౌకకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 3, 2026, 05:03 PM IST

Trending Photos

INS Taragiri Commissioned Latest News: భారత నవకాదళం మరింత మరింత శక్తివంతంగా తయారయ్యింది. సముద్ర సరిహద్దుల్లో శత్రువుల గుండెల్లో వణుకు పుట్టించేలా అత్యాధునిక యుద్ధనౌక INS Taragiri అధికారికంగా ఇండియన్ నేవీలో చేరింది. శుక్రవారం విశాఖ నేవీ యార్డులో జరిగిన అత్యంత ముఖ్యమైన కార్యక్రమంలో భాగంగా రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ ఈ యుద్ధనౌకను జాతికి అంకితం చేశారు. స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో రూపుదిద్దుకున్న ఈ నౌక రాకతో హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతంలో భారత ఆధిపత్యం మరింత పెరగబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ యుద్ధ నౌకలో వినియోగించిన టెక్నాలజీ ఏంటో? దీని ఫీచర్స్ వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

మేక్ ఇన్ ఇండియా నినాదానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం గా నిలుస్తున్న ఈ యుద్ధ నౌకను దాదాపు 75% స్వదేశీ టెక్నాలజీతో నిర్మించడం విశేషం.. ప్రాజెక్ట్ 17aలో భాగంగా నిర్మితమైన ఈ యుద్ధనౌక అత్యాధునిక స్ట్రెంత్ ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అంటే శత్రుద్దేశాల రాడార్లకు చిక్కకుండా ఇది సముద్రంలో దూసుకుపోయే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు గంటకు 28 నాటికల్ మైళ్ల వేగంతో ప్రయాణించగల సామర్థ్యం దీని సొంతం..

తారాగిరి కేవలం నౌక మాత్రమే కాదు.. సముద్రంపై కదిలే ఒక భారీ ఆయుధగారం.. ఇందులో ఉన్న టీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. గాలిలోని లక్ష్యాలతో పాటు ఇతర నౌకలను క్షణాల్లో ధ్వంసం చేసేందుకు సూపర్ సోనిక్ మిస్సైల్ లను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా సముద్ర గర్భంలో దాగివున్న శత్రువు జలంథర్ గాములను పసిగట్టి అడ్డుకునే యాంటీ సబ్మెరైన్ సిస్టం కూడా ఇందులో అందుబాటులో ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ముప్పును ముందే పసిగట్టి హెచ్చరించే అధునాతన రాడార్ సిస్టం కూడా ఉంటుంది. అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ యుద్ద తంత్రాలను తిప్పికొట్టేలా ప్రత్యేకమైన యాంటీ వార్ఫేర్ సిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది.

తారాగిరితో పాటు మరో కీలక పరిణామం నేవీలో చోటుచేసుకుంది.. దేశీయంగా నిర్మించిన రెండో అరిహంత్ క్లాస్ అను అంతర్గామి INS Aridhaman కూడా కమిషన్ అయినట్లు సమాచారం అందుతుంది. ఇది లాంగ్ రేంజ్ బాలిస్టిక్ మిస్సైడ్లను ప్రయోగించగలిగే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. తద్వారా భారత్ భూమి ఆకాశం మరింత బలోపేతం కాబోతోంది. ఈ సందర్భంగా రాజ్నాథ్ సింగ్ మాట్లాడుతూ.. భారత్ ఇకపై రక్షణ రంగంలో దిగుమతులపై ఆధారపడకుండా.. ప్రపంచానికి ఆయుధాలను ఎగుమతి చేసే స్థాయికి ఎదుగుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. తారాగిరి చేరికతో బంగాళాఖాతం నుంచి అరేబియా సముద్రం వరకు భారత భద్రతా  మరింత పెరిగిందన్నారు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Ins TaragiriTaragiri NewsIndian NavyIndian Navy NewsProject 17a

Trending News