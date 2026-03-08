English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Inspiring Human Story: చివరి వంతెన.. నాలుగు జీవితాలకు కొత్త ఉదయం..!!

Inspiring Human Story: చివరి వంతెన.. నాలుగు జీవితాలకు కొత్త ఉదయం..!!

Inspiring Human Story: చెన్నై వైద్యురాలు నిషా భర్త అరవింద్ ప్రమాదంలో బ్రెయిన్ డెత్‌కు గురవుతాడు. ముందుగానే అవయవదానానికి అంగీకరించిన అతని నిర్ణయంతో కుటుంబం దానం చేస్తుంది. అతని అవయవాలు అనేక మందికి కొత్త జీవితం ఇస్తాయి. వంతెనలు నిర్మించిన అరవింద్, చివరికి మరణానంతరం కూడా జీవితాలను కలిపిన గొప్ప వంతెనగా నిలిచాడు. అరవింద్ నిర్మించిన ఈ  చివరి వంతెన.. నాలుగు  జీవితాలకు కొత్త ఉదయాన్ని అందించింది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 8, 2026, 05:02 PM IST

Inspiring Human Story: చెన్నైలో అత్యవసర వైద్యురాలిగా పనిచేస్తున్న డాక్టర్ నిషా వరదరాజన్.. 27 సంవత్సరాలుగా జీవితం.. మరణం మధ్య ఉన్న ఆ సున్నిత రేఖను ప్రతిరోజూ చూస్తూ వచ్చింది. తన వైద్య జీవితంలో ఆమె ఎన్నో కుటుంబాలకు చేదు వార్తలు చెప్పాల్సి వచ్చింది. కొన్ని సందర్భాల్లో అద్భుతంగా ప్రాణాలు నిలిచాయని చెప్పి ఆనందం పంచుకుంది. విజ్ఞానం, వైద్యం, వాస్తవాలపై ఆమెకు గాఢమైన నమ్మకం.

కానీ ఒక రాత్రి ఆమె జీవితమే ఆ రేఖపై నిలబడింది.

నిషా భర్త అరవింద్ ఒక సివిల్ ఇంజనీర్. పెద్దగా భావాలను మాటలతో వ్యక్త పరచని, తన పనితోనే జీవితం చెప్పే వ్యక్తి. ఒక రోజు శ్రీ పెరుంబుదూర్ సమీపంలో నిర్మాణ పనుల పరిశీలన ముగించుకుని తిరిగి వస్తుండగా అతని కారును వేగంగా వచ్చిన ఒక లారీ ఢీకొట్టింది. ఆ ప్రమాదం గురించి నిషాకు వచ్చిన మొదటి సమాచారం ఒక తెలియని ఫోన్ కాల్. పోలీసు అధికారి, తరువాత ఒక పారామెడిక్. ఆ క్షణం నుంచే ఆమె హృదయం ఆందోళనతో నిండిపోయింది.

ఆసుపత్రికి చేరే సరికి అరవింద్ ఐసీయూలో యంత్రాల సహాయంతో శ్వాస తీసుకుంటూ ఉన్నాడు. ఎన్నేళ్లుగా తనతో కలిసి పనిచేసిన సహచర వైద్యులు ఆమె కళ్లలోకి చూడలేకపోయారు. స్కాన్ రిపోర్టులు తీవ్రమైన మెదడు గాయాన్ని చూపించాయి. శస్త్రచికిత్సకు అవకాశం లేదు. వైద్యురాలిగా నిషా ఆ రిపోర్టులను చూసి అర్థం చేసుకుంది. కానీ భార్యగా ఆమె హృదయం మాత్రం అంగీకరించలేదు. రెండు రోజుల పాటు ఆమె అతని చేతిని పట్టుకుని కూర్చుంది. వారి 17ఏళ్ల కుమార్తె మీనల్ తండ్రి చెవిలో మెల్లగా మాట్లాడింది. తన పరీక్షల గురించి, ఇంటి ముందు అతను ఆహారం పెట్టే చిన్న పిల్లి గురించి.

అన్ని పరీక్షలు పూర్తయ్యాక  వైద్య బృందం ఒకే నిర్ణయానికి వచ్చింది. అరవింద్‌కు బ్రెయిన్ డెత్ జరిగింది. ఆ పదం నిషా మనసులో ఒక ఖాళీ గదిలా మార్మోగింది. అప్పుడు ఒక ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ సమన్వయకర్త నిశ్శబ్దంగా దగ్గరకు వచ్చింది. ఆమెకు నిషా వ్యక్తిగతంగానూ, వృత్తిపరంగానూ తెలుసు.  డాక్టర్… మూడు సంవత్సరాల క్రితం డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రిన్యువల్ సమయంలో అరవింద్ అవయవదానం కోసం సైన్ చేశారు. అని ఆమె మృదువుగా చెప్పింది. ఆ మాట విన్న నిషాకు ఒక జ్ఞాపకం వచ్చింది. ఒక రోజు ఇంటికి వచ్చి అరవింద్ నవ్వుతూ ఒక కార్డు చూపించాడు.

“నేను లేని తర్వాత కూడా ఎవరికైనా ఉపయోగపడతాను కదా,” అని సరదాగా అన్నాడు.

అప్పుడు అది ఒక చిన్న మాటలా అనిపించింది. ఇప్పుడు అది ఒక గొప్ప నిర్ణయంగా ఆమె ముందుంది.  నిషా ఆ విషయం మీనల్‌కు వివరించింది. హృదయం, కాలేయం, మూత్రపిండాలు, కళ్ల కార్నియా.. ఇవి అన్నీ ఇతరుల ప్రాణాలను కాపాడగలవని చెప్పింది. “అతనికి నొప్పి కలుగుతుందా?” అని మీనల్ మెల్లగా అడిగింది.  లేదు… అతను ఇక బాధను అనుభవించడు.  అని నిషా సమాధానమిచ్చింది. కొద్దిసేపటి తర్వాత మీనల్ తన బ్యాగ్ నుంచి తండ్రి చిన్న డైరీ తీసింది. అరవింద్ ఎప్పుడూ తనతో తీసుకెళ్లే ఆ డైరీలో ఒక పేజీ చూపించింది.

అందులో ఇలా రాసి ఉంది..

“నాకు ఏదైనా జరిగితే… దాని వల్ల ఎవరికైనా మంచి జరగాలి. వంతెనలు మనుషులను కలిపేందుకు నిర్మించాలి… మరణం తర్వాత కూడా.”

ఆ మాటలు అరవింద్ స్వభావాన్నే ప్రతిబింబించాయి. కుటుంబం అవయవదానానికి అంగీకరించింది. ఆ తర్వాత జరిగినది వైద్య ప్రపంచంలో ఒక అద్భుత సమన్వయం. దక్షిణ భారతదేశంలోని ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ నెట్‌వర్క్ వెంటనే కదిలింది. గ్రీన్ కారిడార్‌లు ఏర్పాటు చేశారు. వివిధ నగరాల్లోని వైద్య బృందాలు సిద్ధమయ్యాయి. బెంగళూరులో తీవ్రమైన కాలేయ వ్యాధితో బాధపడుతున్న యువకుడు కవిరాజ్‌కు అరవింద్ కాలేయం అందింది. హైదరాబాద్‌లో జన్మనుండి గుండె సమస్యతో బాధపడుతున్న చిన్నారి దివిత్‌కు అతని హృదయం జీవం ఇచ్చింది. మరో ఇద్దరికి మూత్రపిండాలు చేరాయి. కేరళలో ఒక వృద్ధురాలు మళ్లీ కాంతిని చూసే అవకాశం పొందింది.

అరవింద్ తన జీవితమంతా వంతెనలు నిర్మించాడు. కానీ తన చివరి వంతెన మాత్రం పూర్తిగా తెలియని మనుషుల మధ్య నిర్మితమైంది. జీవితాలను కలిపిన వంతెనగా మిగిలింది. కొన్ని వారాల తర్వాత నిషాకు లేఖలు రావడం ప్రారంభమైంది.

“ఈరోజు మళ్లీ పని ప్రారంభించాను,” అని కవిరాజ్ రాశాడు.
“నా కొడుకు మళ్లీ క్రికెట్ ఆడాలని అడుగుతున్నాడు,” అని దివిత్ తల్లిదండ్రులు చెప్పారు.
“నేడు కిటికీ నుంచి సూర్యకాంతి కనిపించింది,” అని కేరళలోని వృద్ధురాలు రాసింది.

ఆ లేఖలను చదువుతుంటే నిషా హృదయంలో ఒక కొత్త భావన మొలిచింది.వేదనతో కలిసిన గర్వం.కొన్ని నెలల తర్వాత అవగాహన కార్యక్రమంలో కవిరాజ్‌ను నిషా, మీనల్ కలిశారు. అతను నమస్కరించి, “ఏం చెప్పాలో తెలియడం లేదు,” అన్నాడు.

నిషా చిరునవ్వుతో చెప్పింది..

“ఏమీ చెప్పక్కర్లేదు… బాగా జీవించండి.”

తర్వాత నిషా తిరిగి తన వైద్య సేవల్లో నిమగ్నమైంది. కానీ ఇప్పుడు కుటుంబాలతో మాట్లాడేటప్పుడు ఆమె మాటల్లో మరింత మానవత్వం కనిపించేది. బ్రెయిన్ డెత్ గురించి వివరించేటప్పుడు ఆమె ఒక కొత్త ఉపమానం చెప్పేది.  “వంతెన”.

ఒక రోజు మీనల్ తన తండ్రి డైరీలో మరో చిన్న నోట్ కనిపెట్టింది.

“జీవితాన్ని సంవత్సరాలతో కాకుండా… ప్రభావంతో కొలవాలి.”

ఆ మాటలు ఆమె జీవిత దిశను మార్చాయి. మీనల్ ప్రజారోగ్య రంగంలో చదువుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది. అరవింద్ లేకపోవడం వారి జీవితంలో ఎప్పటికీ నిండని ఖాళీగా మిగిలింది. కానీ అదే సమయంలో అతని చివరి నిర్ణయం అనేక కుటుంబాలకు కొత్త జీవితం ఇచ్చిందనే గర్వం కూడా వారితో ఉంది.

అతను జీవితమంతా వంతెనలు నిర్మించాడు. చివరికి నిర్మించిన ఆ చివరి వంతెన… మరణాన్ని దాటి జీవితాన్ని చేరుకుంది.

 

 

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

organ donation, Gift Of Life, Brain Death Awareness, Inspiring Story, Humanity

