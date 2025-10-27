Jobs: ఎలాంటి పరీక్ష లేకుండానే ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోలో ఉద్యోగాలు.. జీతం రూ.1,42,400.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి!

Intelligence Bureau Recruitment 2025: సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కోసం చూస్తున్న వారి కోసం.. కేంద్ర హోంశాఖ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. కేంద్ర నిఘా సంస్థ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోలో టెక్నికల్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తోంది. మొత్తం 258 అసిస్టెంట్ సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్ (ACIO) గ్రేడ్-2 ఉద్యోగాల భర్తీకి ఐబి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఎలాంటి పోటీపరీక్ష లేకుండా కేవలం మెరిట్, స్కిల్ టెస్ట్ ఆధారంగానే ఈ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనున్నారు.
విద్యార్హతలు..
ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోలో టెక్నికల్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసేవారు.. ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆండ్ కమ్యూనికేషన్, కంప్యూటర్ సైన్ ఆండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో GATE 2023 లేదా 2024 క్వాలిఫై అయివుండాలి.
వయోపరిమితి..
ఈ ఉద్యోగాలకు 18 నుండి 27 ఏళ్ల వయస్సు వారు అర్హులు. 16 నవంబర్ 2025 నాటికి వయసును పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. ఎస్సీ, ఎసీటిలకు 5 ఏళ్లు, ఓబిసిలకు 3 ఏళ్ల సడలింపు ఉంటుంది. వితంతువులు, భర్తతో విడిపోయి ఒంటరిగా జీవిస్తున్న మహిళలకు కూడా వయోపరిమితి సడలింపు ఉంటుంది. ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్స్కు కూడా సడలింపు ఉంటుంది.
పోస్టుల వివరాలు..
1. కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ విభాగంలో మొత్తం 90 ఖాళీలున్నాయి.
2. ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆండ్ కమ్యూనికేషన్ విభాగంలో 168 పోస్టుల భర్తీ
అప్లికేషన్ ఫీజు..
అన్ని కేటగిరీల అభ్యర్థులకు రూ.100 రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజు ఉంటుంది. ఇక మగవారు, అన్ రిజర్వుడ్, ఈడబ్ల్యుఎస్, , ఓబిసి అభ్యర్థులకు అదనంగా మరో రూ.100 ప్రాసెసింగ్ ఫీజు ఉంటుంది. మొత్తంగా వీరు రూ.200 దరఖాస్తు ఫీజుగా చెల్లించాలి.
* దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభం: అక్టోబర్ 25, 2025
* దరఖాస్తు చేసుకోడానికి చివరితేదీ: నవంబర్ 16, 2025
* దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ తేదీని ప్రకటిస్తారు.
ఎంపిక ప్రక్రియ..
అభ్యర్థులను GATE స్కోర్ (2023/2024/2025) ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. తర్వాత స్కిల్ టెస్ట్, ఇంటర్వ్యూ ఉంటాయి. మొత్తం 1175 మార్కులకు గాను గేట్ స్కోరు 750 మార్కులు, స్కిల్ టెస్ట్ 250 మార్కులు, ఇంటర్వ్యూకి 175 మార్కులుంటాయి.
వేతనం వివరాలు..
నెలనెలా రూ.44,900 నుండి రూ.1,42,400 వరకు జీతం వస్తుంది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులకు లభించే అలవెన్సులు వర్తిస్తాయి.
