International media India elections: భారత రాజకీయ యవనికపై 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు ఒక అగ్నిపర్వతంలా బద్దలయ్యాయి. నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలో వెలువడిన ఈ తీర్పు కేవలం దేశీయ సరిహద్దులకే పరిమితం కాలేదు. లండన్ వీధుల నుండి న్యూయార్క్ టైమ్స్ స్క్వేర్ వరకు, ఇటు పొరుగున ఉన్న ఇస్లామాబాద్ నుంచి ఢాకా వీధుల వరకు భారత ఎన్నికల ఫలితాల హోరు వినిపించింది. అంతర్జాతీయ పత్రికల ప్రధాన పుటలన్నీ దాదాపుగా కాషాయ మయమయ్యాయి. పశ్చిమ బెంగాల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలోని బీజేపీ సాధించిన చారిత్రాత్మక విజయం.. అటు తమిళనాడులో వెండితెర వేల్పు జోసెఫ్ విజయ్ సృష్టించిన సునామీ ప్రపంచ మీడియాను ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తాయి.
పశ్చిమ బెంగాల్లో మమతా బెనర్జీకి ఉన్న 15 ఏళ్ల ఏకఛత్రాధిపత్యానికి తెరపడటం ప్రపంచ పత్రికలకు ప్రధాన వార్తాంశమైంది. బ్రిటిష్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ కార్పొరేషన్ తన నివేదికలో.. భారతదేశపు అత్యంత కఠినమైన రాజకీయ సరిహద్దులలో ఒకటైన బెంగాల్ను మోదీ బీజేపీ గెలుచుకుంది అని అభివర్ణించింది. మోదీ 12 ఏళ్ల సుదీర్ఘ పాలనలో ఇది అత్యంత కీలకమైన విజయమని.. తూర్పు భారతదేశంలో ఒక ప్రాంతీయ పార్టీ సుదీర్ఘ ప్రయాణానికి ఇది ముగింపు పలికిందని బీబీసీ విశ్లేషించింది.
మరో ప్రముఖ పత్రిక ది గార్డియన్ సైతం ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసింది. అజేయమైన ప్రతిపక్ష కంచుకోటగా భావించే బెంగాల్ను బీజేపీ కైవసం చేసుకోవడం.. దేశవ్యాప్తంగా ఆ పార్టీ పట్టును మరింత సుస్థిరం చేసిందని పేర్కొంది. ఇప్పటికే బలహీనపడిన భారత ప్రతిపక్షానికి ఇది కోలుకోలేని దెబ్బ అని గార్డియన్ వ్యాఖ్యానించింది.
అమెరికాకు చెందిన ప్రతిష్టాత్మక పత్రిక న్యూయార్క్ టైమ్స్.. మోదీ హిందూ జాతీయవాదులు భారత ప్రతిపక్ష కంచుకోటను చేజిక్కించుకున్నారు అనే శీర్షికతో సంచలన కథనాన్ని ప్రచురించింది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంలో బీజేపీ దశాబ్దాలుగా సాగిస్తున్న పోరాటంలో ఇదొక కొత్త మైలురాయి అని కొనియాడింది. బెంగాల్ వంటి అత్యధిక జనాభా ఉన్న రాష్ట్రంలో అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవడం ద్వారా మోదీ తన విశ్వసనీయతను మరోసారి నిరూపించుకున్నారని పేర్కొంది. అటు వాషింగ్టన్ పోస్ట్ తన విశ్లేషణలో.. ఈ విజయం ప్రధాని మోదీ మూడవ పదవీకాలం మధ్యలో ఆయన స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేసిందని.. భవిష్యత్తులో ఆయన నిర్ణయాలకు ఇది మరింత బలాన్ని ఇస్తుందని అభిప్రాయపడింది.
బెంగాల్ ఫలితాలతో పాటు అంతర్జాతీయ మీడియాను విశేషంగా ఆకర్షించిన మరో అంశం తమిళనాడు రాజకీయం. కేవలం రెండేళ్ల క్రితం తమిళగ వెట్రి కజగం పార్టీని స్థాపించిన తమిళ సూపర్ స్టార్ జోసెఫ్ విజయ్.. దశాబ్దాల చరిత్ర ఉన్న డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే వంటి పార్టీలను మట్టికరిపించడంపై విదేశీ మీడియా ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేసింది. బంగ్లాదేశ్కు చెందిన ఢాకా ట్రిబ్యూనల్ ఈ రాజకీయాన్ని విశ్లేషిస్తూ.. సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు ఎంకే స్టాలిన్, ఒక అపరిచిత రాజకీయ ప్రత్యర్థి చేతిలో ఘోరంగా ఓడిపోవడం దక్షిణ భారత రాజకీయాల్లో కొత్త శకానికి నాంది అని పేర్కొంది. నటుడిగా ఉండి రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన విజయ్, అద్భుతమైన ఓట్ల శాతంతో పాత పార్టీల ఆధిపత్యానికి గండి కొట్టారని వివరించింది.
Also Read: Sudha Reddy: కళ్లు జిగేలుమనే జ్యూవెలరీ..మెట్ గాలాలో మెరిసిన హైదరాబాద్ వ్యాపారవేత్త సుధా రెడ్డి..!!
పాకిస్థాన్కు చెందిన ప్రముఖ పత్రిక డాన్ ఏఎఫ్పీ నివేదికను ఉటంకిస్తూ, మోదీ జాతీయవాద పార్టీ తన ప్రత్యర్థుల కంచుకోటలను సైతం ఛేదించి భారీ విజయాన్ని నమోదు చేసిందని ప్రసారం చేసింది. పొరుగు దేశాల్లో మారుతున్న రాజకీయ పరిణామాలు ఆయా దేశాల వ్యూహాలపై కూడా ప్రభావం చూపుతాయని అంతర్జాతీయ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. 2026 ఎన్నికల ఫలితాలు భారత దేశ రాజకీయ ముఖచిత్రాన్ని మార్చడమే కాకుండా, ప్రపంచం ముందు భారతదేశ ప్రజాస్వామ్య శక్తిని మరోసారి చాటిచెప్పాయి. పశ్చిమ బెంగాల్లో దీదీ ఓటమి.. తమిళనాడులో తళపతి విజయ్ అరంగేట్రం.. ఈ రెండూ రాబోయే రోజుల్లో భారత రాజకీయాల్లో సరికొత్త సమీకరణాలకు వేదిక కానున్నాయి. అంతర్జాతీయ పత్రికలన్నీ ఏకగ్రీవంగా చెబుతున్న మాట ఒక్కటే .. భారత్ ఇప్పుడు ఒక స్పష్టమైన.. బలమైన రాజకీయ మార్పు దిశగా అడుగులు వేస్తోందని నొక్కి చెబుతున్నాయి.
Also Read: West Bengal Election: అక్క ఓడింది.. అమ్మ గెలిచింది.. అసలైన న్యాయమంటే ఇదే..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి