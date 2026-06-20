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International Yoga Day 2026: వరల్డ్ వైడ్ గా యోగాకు పెరుగుతున్న క్రేజ్.. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేకం..

International Yoga Day 2026:బిజీ లైఫ్... ఉరుకుల పరుగుల జీవితం. ఆధునిక జీవనశైలి...చిన్నపనికే చిరాకు...పెరిగిపోతున్న ఒత్తిడి...30 ఏళ్లకే బీపీ, షుగర్లు..మనిషిని రోగాల మయం చేస్తోంది. ఈ టైంలో ప్రపంచానికి భారత్ అందించిన అద్భుత వరం 'యోగా'. కేవలం శారీరక దృఢత్వమే కాదు.. మానసిక ప్రశాంతతకు యోగా  కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా మారింది. ఈ యోగా విద్య.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జూన్ 21న అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా మారింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 20, 2026, 06:44 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:45 AM IST
International Yoga Day 2026: వరల్డ్ వైడ్ గా యోగాకు పెరుగుతున్న క్రేజ్.. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేకం..
Image Credit: Interanational Yoga Day (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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