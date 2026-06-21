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Yoga Day: అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం వెనుక భారతదేశం గొప్ప విజయగాథ

Yoga Day:ప్రతి సంవత్సరం జూన్ 21న జరుపుకునే అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం వెనుక భారతదేశం చేసిన కృషి ఎంతో గొప్పది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రతిపాదనతో ఐక్యరాజ్యసమితి యోగాకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు ఇచ్చింది. 177 దేశాల మద్దతుతో ఆమోదం పొందిన ఈ తీర్మానం భారతదేశం సాధించిన ప్రముఖ దౌత్య విజయాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. యోగా ఎలా ప్రపంచ ఉద్యమంగా మారిందో తెలుసుకుందాం.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 21, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:48 PM IST
Yoga Day: అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం వెనుక భారతదేశం గొప్ప విజయగాథ
Image Credit: International Yoga Day(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Yoga Day: అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం వెనుక భారతదేశం గొప్ప విజయగాథ
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