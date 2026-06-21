/Yoga Day: అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం వెనుక భారతదేశం గొప్ప విజయగాథ

Yoga Day:ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం జూన్ 21న అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు. యోగాను ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకెళ్లడంలో భారతదేశం కీలక పాత్ర పోషించింది. నేడు కోట్లాది మంది యోగాను తమ జీవితంలో భాగంగా చేసుకున్నప్పటికీ, దీనికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు రావడం వెనుక భారతదేశం చేసిన కృషి ఎంతో గొప్పది.
2014 సెప్టెంబర్లో భారత ప్రధానమంత్రి Narendra Modi తొలిసారిగా ఐక్యరాజ్యసమితి సాధారణ సభలో ప్రసంగించారు. ఆ సందర్భంగా ప్రపంచ దేశాల ముందుకు ఒక ప్రత్యేక ప్రతిపాదనను తీసుకువచ్చారు. ప్రతి సంవత్సరం ఒక రోజును “అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం”గా ప్రకటించాలని ఆయన సూచించారు. యోగా కేవలం శారీరక వ్యాయామం మాత్రమే కాదని, మనిషి మరియు ప్రకృతి మధ్య సమతుల్యతను కల్పించే జీవన విధానమని ఆయన వివరించారు.
ఈ ప్రతిపాదనకు ప్రపంచ దేశాల నుంచి విశేష స్పందన లభించింది. 2014 అక్టోబర్లో ఐక్యరాజ్యసమితిలో దీనికి సంబంధించిన అధికారిక తీర్మానం ప్రవేశపెట్టబడింది. మొత్తం 193 సభ్య దేశాలలో 177 దేశాలు ఈ తీర్మానానికి మద్దతు ప్రకటించాయి. ఐక్యరాజ్యసమితి చరిత్రలో ఒక తీర్మానానికి ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో దేశాలు మద్దతు ఇవ్వడం అప్పటివరకు అరుదైన విషయం.
భారతదేశం చేపట్టిన దౌత్యపరమైన ప్రయత్నాలు ఈ విజయానికి ప్రధాన కారణంగా నిలిచాయి. చాలా తక్కువ సమయంలోనే ఈ తీర్మానం ఆమోదం పొందింది. అందువల్ల ఇది ఐక్యరాజ్యసమితి చరిత్రలో అత్యంత వేగంగా ఆమోదం పొందిన తీర్మానాలలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది.
ఆ తరువాత ప్రపంచంలో అత్యంత పెద్ద పగలు ఉండే జూన్ 21 తేదీని అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా నిర్ణయించారు. అప్పటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలు ఈ రోజును ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నాయి. పార్కులు, పాఠశాలలు, కళాశాలలు, కార్యాలయాలు మరియు ప్రజా ప్రదేశాల్లో యోగా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి.
యోగాకు వేల ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. ఇది భారతీయ సంస్కృతిలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం. శారీరక ఆరోగ్యం, మానసిక ప్రశాంతత, ఆత్మీయ వికాసం కోసం యోగా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది యోగా సాధన చేస్తున్నారు.
అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం ద్వారా భారతదేశం తన ప్రాచీన సంప్రదాయాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది. యోగాకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు రావడం భారతదేశం సాధించిన గొప్ప దౌత్య విజయాలలో ఒకటిగా నిలిచిపోయింది.
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