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International Yoga Day 2026: యోగాతో దేశానికి చైతన్యం.. ప్రధాని మోడీ..

International Yoga Day 2026: అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని భారత దేశ వ్యాప్తంగానే కాకుండా.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రజలందరూ ఎంతో ఉత్సాహాంగా పాల్గొన్నారు. యోగా ప్రపంచాన్ని ఒకే వేదికపై తీసుకొచ్చిందని ప్రధాని మంత్రి నరేంద్ర మోడీ పేర్కొన్నారు. ఇంటర్నేషనల్ యోగా డేను ప్రధాని మోడీ కోల్‌కతాలోని రెడ్ రోడ్‌లో దాదాపు 35 వేల మందితో కలిసి యోగాసనాలు వేయడంతో పాటు భారత్‌తో పాటు ప్రపంచానికి యోగా డే గొప్పదనాన్ని వివరిస్తూ సందేశం ఇచ్చారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 21, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:57 AM IST
International Yoga Day 2026: యోగాతో దేశానికి చైతన్యం.. ప్రధాని మోడీ..
Image Credit: International yoga Day 2026 (Zee News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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