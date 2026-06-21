/ International Yoga Day 2026: యోగాతో దేశానికి చైతన్యం.. ప్రధాని మోడీ..

PM Narendra Modi good Words About Yoga: యోగా అనేది నిత్య జీవితంలో భాగం కావాలన్నారు. కేవలం అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం రోజునే కాకుండా ప్రతి రోజు యోగా చేయడం వలన ఆరోగ్యంగా ఉంటామన్నారు. ఆరోగ్యకర సమాజమే ఆరోగ్యకరమైన దేశానికి పునాది అన్నారు. యోగా ప్రస్తుతం ప్రపంచాన్ని ఒకటి చేసిందన్నారు. కోల్కతాలో అంతర్జాతీయ యోగా సందర్భంగా ప్రజలకు సందేశం ఇచ్చారు. ఇక కోల్కతాలో వేర్వేరు చోట్ల 10 లక్షల మంది యోగాసనాలు వేసేలా ఏర్పాట్లు చేశారు.
అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్బంగా భారత ప్రజలు మాత్రమే కాదు.. ప్రపంచ ప్రజలు ఎంతో ఉత్సాహాంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని యోగాసనాలు వేసారు. ఇది శారీరక, మానసిక వ్యాయామం మాత్రమే కాదు. అన్ని వయసుల వారు చేసే నిత్య చైతన్య దీపిక అన్నారు. యోగా ఇపుడు అందరినీ ఏకం చేసిందన్నారు.
యోగా ప్రపంచాన్ని ఏకం చేసింది..
మనందరం ఒక క్రమపద్దతిలో జీవించడానికి సాయం చేయడంలో యోగా పాత్ర మరవలేనదన్నారు. యోగా వలన ఏం చేయాలో.. ఏం చేయకూడదో నేర్పుతుందన్నారు. అందుకే యోగాను మన జీవితంలో భాగం చేసుకోవాలన్నారు. మరోవైపు తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్బంగా రాజకీయ నాయకులు, ప్రజలు ఉత్సాహాంగా ఎక్కడక్కడ యోగాసనాలు వేస్తూ ప్రజల్లో చైతన్యం నింపుతున్నారు.
ఐక్యరాజ్య సమితి ఆమోదం..
2014లో నరేంద్ర మోడీ ప్రధాన మంత్రి అయ్యాకా.. ఐక్యరాజ్య సమితి సాధారణ సభలో జూన్ 21ని 'ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే'గా ప్రకటించేలా మోడీ ప్రతిపాదించడమే ఒక చరిత్ర. రికార్డు స్థాయిలో 180 దేశాలు ఈ ప్రతిపాదనకు ఓకే చెప్పార. ఇక జూన్ 21న పగలు, రాత్రి సమానంగా ఉంటుంది. మరో రోజుకు ఈ ప్రత్యేకత లేదు. అందుకే ఈ రోజును అంతర్జాతీయ యోగా డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని ప్రతిపాదనకు ఆమోదం లభించింది. యోగా దేశాల సరిహద్దులను దాటేసింది.. ప్రపంచాన్ని ఆరోగ్యం అనే ఒకే ఒక విషయంతో ఏకం చేసింది. భారతదేశ పురాతన సంస్కృతికి ప్రతీక అయిన యోగా విద్య.. నేడు అంతర్జాతీయ జీవన విధానంగా మారిందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
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