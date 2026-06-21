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International yoga day 2026: యోగా దినోత్సవం జూన్ 21 రోజునే ఎందుకు..?.. దీని వెనుక ఉన్న అసలు స్టోరీ ఏమిటంటే..?..

History behind yoga day: యోగా వల్ల శరీరం అన్ని రకాలుగా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఏకాగ్రతతో పాటు వృద్ధాప్యంలో కలిగే అనేక సమస్యల నుంచి బైటపడవచ్చు.ఈ క్రమంలో అసలు యోగాను జూన్ 21న జరుపుకొవడం వెనుక అసలు స్టోరీ తెలుసుకుందాం.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 21, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:37 PM IST
International yoga day 2026: యోగా దినోత్సవం జూన్ 21 రోజునే ఎందుకు..?.. దీని వెనుక ఉన్న అసలు స్టోరీ ఏమిటంటే..?..
Image Credit: pmmodi(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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International yoga day 2026: యోగా దినోత్సవం జూన్ 21 రోజునే ఎందుకు..?.. దీని వెనుక
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